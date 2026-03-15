Résultat de l'élection municipale 2026 à Lambersart : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lambersart [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lambersart sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lambersart.
L'actu des élections municipales 2026 à Lambersart
13:10 - Les résultats de la liste "Un Nouveau Souffle Pour Lambersart" à la municipale de 2020 à Lambersart
Il peut être éclairant de se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Lambersart. Au soir du premier tour, Nicolas Bouche (Divers centre) a coiffé ses adversaires au poteau avec 2 810 suffrages (36,42%). À sa poursuite, Christophe Caudron (Divers centre) a recueilli 1 341 bulletins valides (17,38%). Un delta considérable. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Nicolas Bouche l'a finalement emporté avec 55,83% des votes, face à Christophe Caudron rassemblant 28,38% des électeurs inscrits et Pierre-Yves Pira avec 15,78% des électeurs inscrits. La logique a été respectée avec un écart qui s'est creusé, aboutissant à un succès retentissant. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., engrangeant 1 276 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Lambersart, cette répartition historique des voix pose les bases. Le camp des vaincus a la difficile mission d'attirer les voix qui ont manqué ce dimanche dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le schéma gagnant.
09:57 - À quelle heure ferment les 19 bureaux de vote à Lambersart ?
Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la ville peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 19 bureaux de vote de Lambersart. Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour établir la composition de leur conseil municipal pour les 6 années à venir. Lors des municipales précédentes, la crise sanitaire avait contraint les autorités à repousser le deuxième tour. Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Lambersart. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lambersart
|Tête de listeListe
|
François Schmitt
Liste d'union à gauche
Lambersart En Commun
|
|
Laurent Frappart
Liste divers centre
LAURENT FRAPPART POUR LAMBERSART
|
|
Gontran Guns
Liste Divers
Préservons Lambersart
|
|
Nicolas Bouche
Liste divers centre
NicolasBouche2026
|
|
Virginie Deleu
Liste divers gauche
Lambersart pour un Avenir Social, Ecologique et Solidaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Bouche (28 élus) Un nouveau souffle pour lambersart
|4 086
|55,83%
|
|Christophe Caudron (5 élus) Caudron 2020 - lambersart avec vous
|2 077
|28,38%
|
|Pierre-Yves Pira (2 élus) Lambersart, sociale, écologique et solidaire
|1 155
|15,78%
|
|Participation au scrutin
|Lambersart
|Taux de participation
|36,02%
|Taux d'abstention
|63,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 456
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Bouche Un nouveau souffle pour lambersart
|2 810
|36,42%
|Christophe Caudron Caudron 2020 - lambersart avec vous
|1 341
|17,38%
|Claudie Jilcot Lambersart passionnement
|1 079
|13,98%
|Pierre-Yves Pira Lambersart, sociale, écologique et solidaire
|1 033
|13,38%
|Olivier Fauchille Lambersart gagnant
|776
|10,05%
|Frédéric Dehaeze Lambersart 2020, lambersart citoyen avec frederic dehaeze
|676
|8,76%
|Participation au scrutin
|Lambersart
|Taux de participation
|38,14%
|Taux d'abstention
|61,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 887
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc-Philippe Daubresse (27 élus) Lambersart passionnement avec marc-philippe daubresse
|5 610
|51,70%
|
|Yvon Cousin (8 élus) Le coeur en plus
|5 240
|48,29%
|
|Participation au scrutin
|Lambersart
|Taux de participation
|56,23%
|Taux d'abstention
|43,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,56%
|Nombre de votants
|11 737
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc-Philippe Daubresse Lambersart passionnement avec marc-philippe daubresse
|4 682
|38,77%
|Yvon Cousin Le coeur en plus
|2 616
|21,66%
|Nicolas Bouche Ambition pour lambersart
|2 530
|20,95%
|Jérôme Roussel Lambersart autrement
|1 004
|8,31%
|Pierre-Yves Pira "vraiment á gauche !"
|774
|6,41%
|Daniel Pouppeville Pour vous et avec vous
|468
|3,87%
|Participation au scrutin
|Lambersart
|Taux de participation
|59,31%
|Taux d'abstention
|40,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,48%
|Nombre de votants
|12 381
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