Résultat de l'élection municipale 2026 à Lambersart : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lambersart

Tête de listeListe
François Schmitt
François Schmitt Liste d'union à gauche
Lambersart En Commun
  • François Schmitt
  • Céline Pruvost
  • Julien Boisse
  • Frédérique Rolet
  • Benjamin Duthoit
  • Patricia Thurlure
  • Frédéric Plancke
  • Kareen Monnier
  • Nicolas Farvaque
  • Lydia Lakel
  • Olivier Ballouard
  • Louise Despas
  • Franck Boyaval
  • Alexandra Borel
  • Pierre-Karl Zahner
  • Eugénie Martinne
  • Benoit Grandpierre
  • Laïla Hrir
  • Patrick Robert
  • Clémence Sourdeval
  • Soufiane Djelad
  • Delphine Baillieux
  • Olivier Dubois
  • Sandra Alzate Ramirez
  • Julien Dhoyer
  • Delphine Riviere
  • Loïc Dole
  • Hayat Douche
  • Frédéric Rouvière
  • Sylvie El Bour
  • Gregor Seither
  • Hélène Hannoir
  • Gilles Chatelain
  • Valérie Catelain
  • Alain Castrique
  • Margaret Doom
Laurent Frappart
Laurent Frappart Liste divers centre
LAURENT FRAPPART POUR LAMBERSART
  • Laurent Frappart
  • Nathalie Farbos
  • François Kinget
  • Cathy Tournemine
  • Patrick Leoszewski
  • Valérie Dolignon
  • Franck Jimenez
  • Agathe Marecaille
  • Thibault Jacquemart
  • Magalie Potteeuw
  • Constantin Napoleon
  • Caroline Dehondt
  • Romain Ryckebusch
  • Gwendoline Destailleurs
  • Renaud Korber
  • Hélène Dantani
  • Medhi Jehaes
  • Axelle Adriencense
  • Fabrice Mimpiya N'Gambunda
  • Arlette Wahl
  • Romain Idiri
  • Anne-Françoise Vanhove
  • Christophe Freling-Dewez
  • Marie-Christine Coustenoble
  • Bahri Boulanger
  • Léa Kazmierski
  • Clément Vautravers
  • Lydie Martin
  • Sébastien Kindt
  • Julia Santerne
  • Nicolas de Bois
  • Priscilla Descheemaeker
  • Aurélien Dernis
  • Françoise Rembotte
  • Victor Farbos
  • Danielle Verriest
  • Etienne Tezenas Du Montcel
Gontran Guns
Gontran Guns Liste Divers
Préservons Lambersart
  • Gontran Guns
  • Virginie Vanhille
  • Jean-François Sanchez
  • Claire Coisne
  • Christophe Snyckerte
  • Stéphanie Hennebelle
  • Matthieu Pecriaux
  • Laurence Francois
  • Bernard Savaete
  • Laure Labussiere
  • Franck Leroux
  • Véronique Henno
  • Nikzad Motamedi
  • Evelyne Kieken
  • William Wabinski
  • Barbara Groux
  • Marc Douez
  • Pascale Bar
  • Youssef Khal-Laayoun
  • Gwenaëlle Queau
  • Franck Paul
  • Laurine de Metz
  • Bruno Belpeer
  • Anne-Marie Legros
  • Ludovic Laloy
  • Lucie Joncourt
  • Jean-Michel Delaporte
  • Hélène Hequet
  • Christian Robin
  • Jocelyne Charles
  • Benjamin Amoruso
  • Orane Lecouty
  • Lionel Cherot
  • Pauline Riviere
  • Daniel Durmarque
Nicolas Bouche
Nicolas Bouche Liste divers centre
NicolasBouche2026
  • Nicolas Bouche
  • Héloïse Gerber
  • Kacem Lemtiri
  • Sabine Dewas
  • Emmanuel Magdelaine
  • Chantal Cousin
  • Pierre Bertin
  • Martine Cacheux
  • Yassir Moukrim
  • Eva Desmettre
  • Antoine Pierrot
  • Céline Doutriaux
  • Nicolas Burlion
  • Pascale Lucot
  • Fouad Laoutid
  • Anne Ramon
  • Thomas Hubert
  • Christine Nisolle
  • Quentin Vasseur
  • Claire Pilla
  • Guillaume Lekieffre
  • Barbara Leroy Laidebeur
  • Bertin Lembrez
  • Julie Xavier
  • Xavier de Rycke
  • Laurence Vanlemmens
  • David Blanquart
  • Sandrine Debray-Bouliez
  • Eric Chanu
  • Léa Dugué
  • Boris Defosse
  • Patricia Brutin
  • Simon Dujardin
  • Stéphanie Ghestem
  • Kondi Napo Sonhaye
  • Sandrine Dislaire
  • Valentin Houssin
Virginie Deleu
Virginie Deleu Liste divers gauche
Lambersart pour un Avenir Social, Ecologique et Solidaire
  • Virginie Deleu
  • Cédric Franck Merlevède
  • Isadora Forest
  • Olivier Marichez
  • Thabia Ladjici
  • Kaci Vanderriele
  • Michèle Vergeade-Taïbi
  • Victor Pichonat
  • Françoise Richard-Honoré
  • Ignace Lepoutre
  • Virginie Caura
  • Younès Hakem
  • Catherine Gilleron
  • Gilles Deroo
  • Colette Vanderriele
  • Pierre-Yves Delaplace
  • Ines Tran
  • René Sobry
  • Anne Monsempes
  • Freddy Caura
  • Brigitte Vanhée
  • Robert Delfosse
  • Mélinda Brulin
  • Bruno Fortrie
  • Brigitte Remmery
  • Quentin Brulin
  • Lysiane Busin
  • Omar Saha
  • Sylvie Darras
  • Michel Billliau
  • Claudie Haidon Lambin
  • Dominique Delmotte
  • Odile Evin
  • Pierre-Yves Pira
  • Fabienne Courtot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Bouche
Nicolas Bouche (28 élus) Un nouveau souffle pour lambersart 		4 086 55,83%
  • Nicolas Bouche
  • Héloïse Gerber
  • Fouad Laoutid
  • Emmanuelle Pichonat
  • Emmanuel Magdelaine
  • Chantal Cousin
  • Antoine Pierrot
  • Carole Domrault-Tanguy
  • Gilles Dumez
  • Martine Cacheux
  • Kacem Lemtiri
  • Barbara Leroy-Laidebeur
  • Nicolas Burlion
  • Domitille Dusautois
  • Thomas Hubert
  • Céline Doutriaux
  • Yassir Moukrim
  • Pascale Lucot
  • Xavier De Rycke
  • Sabine Dewas
  • Guillaume Lekieffre
  • Christine Nisolle
  • Pierre Bertin
  • Anne Ramon
  • Bertin Lembrez
  • Maha Sabih
  • Quentin Vasseur
  • Claire Pilla
Christophe Caudron
Christophe Caudron (5 élus) Caudron 2020 - lambersart avec vous 		2 077 28,38%
  • Christophe Caudron
  • Hélène Altide
  • Pierre Reynaert
  • Clotilde Scherpereel
  • Stéphane Acquette
Pierre-Yves Pira
Pierre-Yves Pira (2 élus) Lambersart, sociale, écologique et solidaire 		1 155 15,78%
  • Pierre-Yves Pira
  • Catherine Gilleron
Participation au scrutin Lambersart
Taux de participation 36,02%
Taux d'abstention 63,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 456

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Bouche
Nicolas Bouche Un nouveau souffle pour lambersart 		2 810 36,42%
Christophe Caudron
Christophe Caudron Caudron 2020 - lambersart avec vous 		1 341 17,38%
Claudie Jilcot
Claudie Jilcot Lambersart passionnement 		1 079 13,98%
Pierre-Yves Pira
Pierre-Yves Pira Lambersart, sociale, écologique et solidaire 		1 033 13,38%
Olivier Fauchille
Olivier Fauchille Lambersart gagnant 		776 10,05%
Frédéric Dehaeze
Frédéric Dehaeze Lambersart 2020, lambersart citoyen avec frederic dehaeze 		676 8,76%
Participation au scrutin Lambersart
Taux de participation 38,14%
Taux d'abstention 61,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 887

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc-Philippe Daubresse
Marc-Philippe Daubresse (27 élus) Lambersart passionnement avec marc-philippe daubresse 		5 610 51,70%
  • Marc-Philippe Daubresse
  • Christiane Krieger
  • Christophe Caudron
  • Brigitte Astruc
  • Jean-Jacques Briffaut
  • Marie-Gérard Mailliet
  • Alain Mazereeuw
  • Claudie Jilcot
  • Stéphane Acquette
  • Christine Maiffret
  • Claude Reynaert
  • Thérèse Savary
  • Patrice Ribeaucourt
  • Roseline Musmeaux
  • Romain Ledurre
  • Hélène Altide
  • Christophe Convert
  • Véronique Somain
  • Patrick Binet
  • Murielle Guillouzo
  • Laurent Frappart
  • Marie Bonin
  • Didier De Broucker
  • Arlette Wahl
  • Daniel Deloffre
  • Anne Lenière
  • Régis Teirlinck
Yvon Cousin
Yvon Cousin (8 élus) Le coeur en plus 		5 240 48,29%
  • Yvon Cousin
  • Sonia Loquin
  • Frédéric Dehaeze
  • Corinne Ferrier
  • Olivier Fauchille
  • Marie-Françoise Delesalle
  • Bernard Coffyn
  • Bérengère Lepoutre
Participation au scrutin Lambersart
Taux de participation 56,23%
Taux d'abstention 43,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,56%
Nombre de votants 11 737

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc-Philippe Daubresse
Marc-Philippe Daubresse Lambersart passionnement avec marc-philippe daubresse 		4 682 38,77%
Yvon Cousin
Yvon Cousin Le coeur en plus 		2 616 21,66%
Nicolas Bouche
Nicolas Bouche Ambition pour lambersart 		2 530 20,95%
Jérôme Roussel
Jérôme Roussel Lambersart autrement 		1 004 8,31%
Pierre-Yves Pira
Pierre-Yves Pira "vraiment á gauche !" 		774 6,41%
Daniel Pouppeville
Daniel Pouppeville Pour vous et avec vous 		468 3,87%
Participation au scrutin Lambersart
Taux de participation 59,31%
Taux d'abstention 40,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Nombre de votants 12 381

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