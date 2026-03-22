Résultat de l'élection municipale 2026 à Lambersart : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lambersart [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lambersart sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lambersart.
L'actu des élections municipales 2026 à Lambersart
11:53 - Les municipales ont déjà livré un résultat instructif
Dimanche dernier à Lambersart, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le scrutin s'est soldé par une participation de 57,88 % localement. C'est Nicolas Bouche (Divers centre) qui a terminé premier en s'adjugeant 39,24 % des bulletins valides. À sa suite, Laurent Frappart (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 25,45 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. La pole position, déjà remportée il y a six ans, a été conservée pour Nicolas Bouche, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 2,82 points. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Gontran Guns a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, François Schmitt, avec la nuance Union de la gauche, a récolté 12,46 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lambersart
Le deuxième tour des élections municipales à Lambersart a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
François Schmitt
Liste d'union à gauche
Lambersart En Commun
|
|
Laurent Frappart
Liste divers centre
LAURENT FRAPPART POUR LAMBERSART
|
|
Gontran Guns
Liste Divers
Préservons Lambersart
|
|
Nicolas Bouche
Liste divers centre
NicolasBouche2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lambersart
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas BOUCHE (Ballotage) NicolasBouche2026
|4 513
|39,24%
|Laurent FRAPPART (Ballotage) LAURENT FRAPPART POUR LAMBERSART
|2 927
|25,45%
|Gontran GUNS (Ballotage) Préservons Lambersart
|1 601
|13,92%
|François SCHMITT (Ballotage) Lambersart En Commun
|1 433
|12,46%
|Virginie DELEU Lambersart pour un Avenir Social, Ecologique et Solidaire
|1 027
|8,93%
|Participation au scrutin
|Lambersart
|Taux de participation
|57,88%
|Taux d'abstention
|42,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Nombre de votants
|11 727
Source : ministère de l’Intérieur
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