Résultat de l'élection municipale 2026 à Lambersart : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lambersart

Le deuxième tour des élections municipales à Lambersart a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
François Schmitt
François Schmitt Liste d'union à gauche
Lambersart En Commun
  • François Schmitt
  • Céline Pruvost
  • Julien Boisse
  • Frédérique Rolet
  • Benjamin Duthoit
  • Patricia Thurlure
  • Frédéric Plancke
  • Kareen Monnier
  • Nicolas Farvaque
  • Lydia Lakel
  • Olivier Ballouard
  • Louise Despas
  • Franck Boyaval
  • Alexandra Borel
  • Pierre-Karl Zahner
  • Eugénie Martinne
  • Benoit Grandpierre
  • Laïla Hrir
  • Patrick Robert
  • Clémence Sourdeval
  • Soufiane Djelad
  • Delphine Baillieux
  • Olivier Dubois
  • Sandra Alzate Ramirez
  • Julien Dhoyer
  • Delphine Riviere
  • Loïc Dole
  • Hayat Douche
  • Frédéric Rouvière
  • Sylvie El Bour
  • Gregor Seither
  • Hélène Hannoir
  • Gilles Chatelain
  • Valérie Catelain
  • Alain Castrique
  • Margaret Doom
Laurent Frappart
Laurent Frappart Liste divers centre
LAURENT FRAPPART POUR LAMBERSART
  • Laurent Frappart
  • Nathalie Farbos
  • François Kinget
  • Cathy Tournemine
  • Patrick Leoszewski
  • Valérie Dolignon
  • Franck Jimenez
  • Agathe Marecaille
  • Thibault Jacquemart
  • Magalie Potteeuw
  • Constantin Napoleon
  • Caroline Dehondt
  • Romain Ryckebusch
  • Gwendoline Destailleurs
  • Renaud Korber
  • Hélène Dantani
  • Medhi Jehaes
  • Axelle Adriencense
  • Fabrice Mimpiya N'Gambunda
  • Arlette Wahl
  • Romain Idiri
  • Anne-Françoise Vanhove
  • Christophe Freling-Dewez
  • Marie-Christine Coustenoble
  • Bahri Boulanger
  • Léa Kazmierski
  • Clément Vautravers
  • Lydie Martin
  • Sébastien Kindt
  • Julia Santerne
  • Nicolas de Bois
  • Priscilla Descheemaeker
  • Aurélien Dernis
  • Françoise Rembotte
  • Victor Farbos
  • Danielle Verriest
  • Etienne Tezenas Du Montcel
Gontran Guns
Gontran Guns Liste Divers
Préservons Lambersart
  • Gontran Guns
  • Virginie Vanhille
  • Jean-François Sanchez
  • Claire Coisne
  • Christophe Snyckerte
  • Stéphanie Hennebelle
  • Matthieu Pecriaux
  • Laurence Francois
  • Bernard Savaete
  • Laure Labussiere
  • Franck Leroux
  • Véronique Henno
  • Nikzad Motamedi
  • Evelyne Kieken
  • William Wabinski
  • Barbara Groux
  • Marc Douez
  • Pascale Bar
  • Youssef Khal-Laayoun
  • Gwenaëlle Queau
  • Franck Paul
  • Laurine de Metz
  • Bruno Belpeer
  • Anne-Marie Legros
  • Ludovic Laloy
  • Lucie Joncourt
  • Jean-Michel Delaporte
  • Hélène Hequet
  • Christian Robin
  • Jocelyne Charles
  • Benjamin Amoruso
  • Orane Lecouty
  • Lionel Cherot
  • Pauline Riviere
  • Daniel Durmarque
Nicolas Bouche
Nicolas Bouche Liste divers centre
NicolasBouche2026
  • Nicolas Bouche
  • Héloïse Gerber
  • Kacem Lemtiri
  • Sabine Dewas
  • Emmanuel Magdelaine
  • Chantal Cousin
  • Pierre Bertin
  • Martine Cacheux
  • Yassir Moukrim
  • Eva Desmettre
  • Antoine Pierrot
  • Céline Doutriaux
  • Nicolas Burlion
  • Pascale Lucot
  • Fouad Laoutid
  • Anne Ramon
  • Thomas Hubert
  • Christine Nisolle
  • Quentin Vasseur
  • Claire Pilla
  • Guillaume Lekieffre
  • Barbara Leroy Laidebeur
  • Bertin Lembrez
  • Julie Xavier
  • Xavier de Rycke
  • Laurence Vanlemmens
  • David Blanquart
  • Sandrine Debray-Bouliez
  • Eric Chanu
  • Léa Dugué
  • Boris Defosse
  • Patricia Brutin
  • Simon Dujardin
  • Stéphanie Ghestem
  • Kondi Napo Sonhaye
  • Sandrine Dislaire
  • Valentin Houssin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lambersart

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas BOUCHE
Nicolas BOUCHE (Ballotage) NicolasBouche2026 		4 513 39,24%
Laurent FRAPPART
Laurent FRAPPART (Ballotage) LAURENT FRAPPART POUR LAMBERSART 		2 927 25,45%
Gontran GUNS
Gontran GUNS (Ballotage) Préservons Lambersart 		1 601 13,92%
François SCHMITT
François SCHMITT (Ballotage) Lambersart En Commun 		1 433 12,46%
Virginie DELEU
Virginie DELEU Lambersart pour un Avenir Social, Ecologique et Solidaire 		1 027 8,93%
Participation au scrutin Lambersart
Taux de participation 57,88%
Taux d'abstention 42,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 11 727

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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