Résultat municipale 2026 à Lambesc (13410) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lambesc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lambesc, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lambesc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe RAZEYRE
Philippe RAZEYRE (24 élus) LAMBESC LE RENOUVEAU 		2 022 42,11%
  • Philippe RAZEYRE
  • Valerie LOUBEYRE
  • Jeremy CROIZON
  • Diane JADAS
  • Nicolas MESPLOMB
  • Kristel SODANO
  • Pierre GIVONE
  • Marie-Anne LEQUEUX
  • Sebastien KNOCKAERT
  • Regine COQU
  • Remy ROCCHIA
  • Julie BORTELS VIRGONA
  • Raul TRUJILLO
  • Christelle PAGE
  • Fabrice QUERLIER
  • Sandrine SAVIN
  • Axel COSTANSO-BITZ
  • Caroline DE SAINT REMY
  • Justin DUBOIS
  • Christelle GIRBE
  • Adrien ROIG
  • Khadija KHASSIME
  • Guillaume HENRY
  • Basma LAMOUCHI
Claire BLANC
Claire BLANC (5 élus) LAMBESC NOUVEL ELAN 		1 535 31,97%
  • Claire BLANC
  • Jean-Jacques DECORDE
  • Karen LECHALIER
  • Alain ARIA
  • Sylvie BOUDOU
François BERGA
François BERGA (4 élus) LAMBESC EN TÊTE 		1 245 25,93%
  • François BERGA
  • Marie GED
  • Fabrice MATTEI
  • Hélène ALLIETTA
Participation au scrutin Lambesc
Taux de participation 62,32%
Taux d'abstention 37,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 4 913

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Lambesc - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe RAZEYRE
Philippe RAZEYRE (Ballotage) LAMBESC LE RENOUVEAU 		1 704 36,69%
Claire BLANC
Claire BLANC (Ballotage) LAMBESC NOUVEL ELAN 		1 597 34,39%
François BERGA
François BERGA (Ballotage) LAMBESC EN TÊTE 		1 343 28,92%
Participation au scrutin Lambesc
Taux de participation 60,75%
Taux d'abstention 39,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 4 788

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