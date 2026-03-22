Résultat municipale 2026 à Lambesc (13410) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lambesc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lambesc, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lambesc [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe RAZEYRE (24 élus) LAMBESC LE RENOUVEAU
|2 022
|42,11%
|
|Claire BLANC (5 élus) LAMBESC NOUVEL ELAN
|1 535
|31,97%
|
|François BERGA (4 élus) LAMBESC EN TÊTE
|1 245
|25,93%
|
|Participation au scrutin
|Lambesc
|Taux de participation
|62,32%
|Taux d'abstention
|37,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|4 913
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Lambesc - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe RAZEYRE (Ballotage) LAMBESC LE RENOUVEAU
|1 704
|36,69%
|Claire BLANC (Ballotage) LAMBESC NOUVEL ELAN
|1 597
|34,39%
|François BERGA (Ballotage) LAMBESC EN TÊTE
|1 343
|28,92%
|Participation au scrutin
|Lambesc
|Taux de participation
|60,75%
|Taux d'abstention
|39,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Nombre de votants
|4 788
Election municipale 2026 à Lambesc [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lambesc sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lambesc.
L'actu des élections municipales 2026 à Lambesc
18:36 - Lambesc : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants de Lambesc soutenaient en priorité Romain Baubry (Rassemblement National) avec 39,74% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Romain Baubry culminant à 54,77% des suffrages exprimés sur place. Le scrutin des Européennes avant la dissolution à Lambesc avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,88%), devant Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 16,14% des voix. La préférence des électeurs de Lambesc a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.
15:57 - Une majorité Union de la droite issue du résultat des élections de 2020 à Lambesc
Les résultats des précédentes élections municipales à Lambesc ont fourni un constat instructif sur l'échiquier politique local. Au soir du premier passage aux urnes, Bernard Ramond (Union de la droite) a devancé tous ses rivaux en totalisant 48,52% des soutiens. À ses trousses, Jacques Bucki (Divers centre) a recueilli 941 suffrages en sa faveur (29,23%). Jean-Michel Carretero (Divers gauche) complétait le trio de tête, avec 716 électeurs (22,24%). Un écart notable. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Bernard Ramond l'a finalement emporté avec 1 679 voix (56,64%), face à Jacques Bucki qui a obtenu 25,33% des votants et Jean-Michel Carretero avec 534 électeurs inscrits (18,01%). La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Union de la droite a sans doute tiré parti des votes des électeurs des listes de droite éjectées au premier tour, récupérant 117 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Pour le 2e tour des élections de Lambesc, une triangulaire pleine d'incertitude
Comme le montrent les candidatures au second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le verdict se joue donc ce dimanche entre François Berga, Claire Blanc et Philippe Razeyre. Les 8 bureaux de vote de la ville de Lambesc sont ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les votants.
11:59 - Les résultats du premier tour de la municipale à Lambesc
Les élections municipales 2026 à Lambesc ont vu Philippe Razeyre (Divers centre) arriver en tête dimanche dernier avec 36,69 % des suffrages exprimés. Ensuite, Claire Blanc (Divers droite) s'est classée deuxième avec 34,39 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, avec 28,92 %, François Berga (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Lambesc, le vote a mobilisé 60,75 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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