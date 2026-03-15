Résultat municipale 2026 à Lambres-lez-Douai (59552) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lambres-lez-Douai a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lambres-lez-Douai, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lambres-lez-Douai [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Caroline SANCHEZ
Caroline SANCHEZ (21 élus) LAMBRES LEZ DOUAI, CONTINUONS PLUS LOIN 		1 096 52,02%
  • Caroline SANCHEZ
  • Christophe WOSKALO
  • Marie-José HOGUET
  • Frédéric GUENEZ
  • Peggy KRZYKALA
  • Yaël CZUPRYNA
  • Caroline HUREZ-BEAUCHAMPS
  • Jean-René DESOR
  • Elisabeth JUDE
  • Alain SAVARY
  • Natacha BOLOGNA
  • Benoit GIDASZEWSKI
  • Léa CAUVIN
  • David CHEVALIER
  • Sylvie HAMEG
  • Joël DELATTRE
  • Marie-France FARINE
  • Alexandre RICHARD
  • Christelle BRILLON VERDIER
  • Romain HENNEBOIS
  • Christiane KINT
Quentin FRENOY
Quentin FRENOY (6 élus) LAMBRES POUR DE VRAI 		1 011 47,98%
  • Quentin FRENOY
  • Marie-Claire KUJACH
  • Jérôme TEIL
  • Véronique LAURENT
  • Mehdi SIDOUNI
  • Audrey DUTERCQ
Participation au scrutin Lambres-lez-Douai
Taux de participation 59,74%
Taux d'abstention 40,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 2 190

Source : ministère de l’Intérieur

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