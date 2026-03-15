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19:19 - Lambres-lez-Douai : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment la population de Lambres-lez-Douai peut-elle affecter les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 15,74% et une densité de population de 556 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (81,42%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 2441 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,26%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (8,10%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Lambres-lez-Douai mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 21,75% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

17:57 - Quels scores du RN à Lambres-lez-Douai avant les municipales ? Le parti nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Lambres-lez-Douai en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 34,63% des votes lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 54,28% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 31,36% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste sécurisait 49,09% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,20% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 47,12% pour le mouvement lepéniste. Il achèvera sa course en tête avec 57,36% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Thierry Tesson.

16:58 - Quels niveaux de participation à Lambres-lez-Douai aux dernières élections ? En marge de cette municipale, le degré d'abstention pèsera définitivement sur les résultats de Lambres-lez-Douai. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 72,72 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, une abstention très élevée alors que l'épidémie de Covid commençait à se propager dans le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 26,78 % des citoyens en mesure de voter. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 46,22 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 33,18 % au premier tour, contre 51,18 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, le secteur apparaît à l'arrivée comme une contrée distancée du processus électoral.

15:59 - Comment a voté Lambres-lez-Douai l'année de la dissolution ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Lambres-lez-Douai avaient en effet donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 45,20% des inscrits. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Lambres-lez-Douai accordaient leurs suffrages à Thierry Tesson (Rassemblement National) avec 47,12% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Thierry Tesson culminant à 57,36% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Lambres-lez-Douai ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Lambres-lez-Douai comme un bastion pour le courant national-populiste. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Lambres-lez-Douai votaient en priorité pour Marine Le Pen (34,63%), devançant ainsi Emmanuel Macron avec 25,39%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,28% pour Marine Le Pen, contre 45,72% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Lambres-lez-Douai accordaient leurs suffrages à Thibaut Francois (RN) avec 31,36% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Dimitri Houbron (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,91% des voix.

12:58 - Lambres-lez-Douai : la fiscalité observée en amont du scrutin municipal Signe d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Lambres-lez-Douai, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 13,90 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 10 920 €, contre 588 340 € engrangés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Lambres-lez-Douai a évolué pour se fixer à près de 45,24 % en 2024 (contre 25,95 % en 2020). Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne nationale, qui se situe à près de 40 %. Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Lambres-lez-Douai a représenté 1 339 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 077 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Lambres-lez-Douai Les résultats des précédentes municipales à Lambres-lez-Douai ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Sans aucune opposition, 'Avec vous, lambres demain' menée par Bernard Goulois a logiquement engrangé 879 suffrages (100,00%) dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Lambres-lez-Douai, cet équilibre pèsera irrémédiablement. La naissance ou non d'une opposition représentera un des enjeux au lendemain de cette élection sans réelle concurrence. La liste des candidats donne sans aucun doute déjà un début de réponse.