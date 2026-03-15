Résultat de l'élection municipale 2026 à Lamentin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lamentin

Tête de listeListe
Benjamin Gracchus
Benjamin Gracchus Liste divers gauche
C'EST MAINTENANT !
  • Benjamin Gracchus
  • Yoanne Jean-Bart
  • Patrick Cherubin
  • Elza Gisèle Jonh
  • Dominique Jacquet-Crétides
  • Raissa Hiram
  • Bénédict Chalder
  • Noëmie Gelabale
  • Bruno Remi
  • Solenne Taillepierre
  • Florent Treil
  • Kheïla Sultan-Bhoula
  • Patrice Nanette
  • Magali Brilleteau
  • Pierre Morgène
  • Esther Oyouma
  • Klébert Jean-Baptiste
  • Emma Baltus
  • Thomas Vadimon
  • Nancy Bevis-Surprise
  • Ruddy Nipau
  • Régine Ramlall
  • Eddy Mario Madin
  • Méranie Sidicina
  • Aude Miraculeux
  • Melissa Vingadapaty
  • Tony Stanislas
  • Kenza Jean-Baptiste
  • Didier Elphenor
  • Isabelle Albina
  • Didier Bevis-Surprise
  • Jeanny Clerembot
  • Gilbert Dow
  • Liliane Traffond
  • Christian Gracchus
Nicole Ramassamy
Nicole Ramassamy Liste régionaliste
NOUVEL ELAN SOLIDAIRE EN ACTION
  • Nicole Ramassamy
  • Rony Tagliamento
  • Magnoleta Merabli Epouse Noël
  • Marius Jean-Louis Zodros
  • Sabrina Eliane Sauraye Epouse Jonathan
  • Philippe Noizet
  • Agnes Marc
  • Jean-Nicolas Nepotel
  • Sylvie Bredon
  • Mickael Augustin
  • Lorna Jean-Romain
  • Marius Pierre-Justin
  • Cynthia Rose-Marie Jasemin
  • Thomas Vasseur
  • Jocelyne Frolleau
  • Meïdhy Zamore
  • Yana Laurence David
  • Roger Tribeau
  • Odile Hachy
  • Terence Slinger
  • Fabienne Mazeau
  • Paul Modalire
  • Marlène de Lauzainghein
  • Julien Paran
  • Marianne Marboeuf
  • Stevy Valentin
  • Mylène Dugamin
  • Marius Ambroise
  • Marie-Stella Clotilde
  • Charly Albina
  • Joanie Chaupard
  • Jean-Claude Nepotel
  • Clotilde Balcot
Emmanuelly Gougougnan-Zadigue
Emmanuelly Gougougnan-Zadigue Liste Divers
NOUVELLE ERE POUR LAMENTIN
  • Emmanuelly Gougougnan-Zadigue
  • Sherly Dorsainvil
  • Bruno Celin Champare
  • Chantal Rosine Augustin
  • Hiva Gautier
  • Agnès Marius Jeanne Bruyere
  • David Sandro Vaitylingon
  • Mélissa Coquin
  • Howard Calif
  • Vanessa Tille
  • Yannick Pasbeau
  • Florence Gerion
  • Jean-François Nicolas
  • Rebecca Stanislas
  • Terry Lapin
  • Wendy Jaligny
  • Daniel Léonard Bructer
  • Frédérique Emmanuelle Batrin
  • Cédric Patrice Barudlino
  • Rébéca Dina Moiseau
  • Félix Gratien Hachy
  • Carine Cazanove
  • Jomaye Jonas Jaligny
  • Marie-Chantale Ladine
  • Olivier Bajazet
  • Aurely Esther Cesaire
  • Davy Patrice Moussin
  • Sabine Regulus
  • Patrice Gravillon
  • Sandra Gerion
  • Jocelin Stanislas
  • Marion Durban
  • Cédrick Cesaire
  • Agnès Fabienne Fantin
Jocelyn Sapotille
Jocelyn Sapotille Liste du Parti socialiste
L'AVENIR EN CONFIANCE
  • Jocelyn Sapotille
  • Clara Rigah
  • Bruno Felicianne
  • Christiane Treil-Albon
  • Saturnin Francillonne
  • Liliane Maximin-Bajazet
  • José Kandassamy
  • Sylvie Dagonia
  • Martélin Ratier
  • Manuella Metony
  • Didier Maricel
  • Gladys Burat
  • Rodrigue Moulin
  • Jacqueline Belfort
  • Gaëtan Bévis-Surprise
  • Ludivine Marcellus
  • Rudy Sangrado
  • Cindy Arnassalon
  • Richard Promeneur
  • Patricia Vingadassalon épouse Divialle
  • Samuel Pourmassy
  • Frédérique Marival
  • Kévin Fagour
  • Claudia Mevil
  • Stéphane Devisme
  • Françoise Lamarre
  • Arthur Maricel
  • Mahëlle Félix-Henry
  • Eddy Risedemonde
  • Sandra Peroval
  • Thery Merabli
  • Elise Edward Brouille
  • José Seremes
  • Clodette Bevis-Surprise
  • Nolan Wallace
Reinette Juliard
Reinette Juliard Liste divers droite
LAMENTIN DEMAIN
  • Reinette Juliard
  • Celeste Ferdinand
  • Odile Pierre-Michel
  • Michel Guiolet
  • Tatiana Loche
  • Fabrice Blirando
  • Alienore Dartron
  • Patrick Dollin
  • Christine Carabin
  • Dimitri Juliard
  • Jocelyne Eschylle
  • Jean Luce
  • Evelyne Frederic
  • Ened Verdol
  • Marie Rolande Champare
  • Jean Louis Batrin
  • Anselme Armougon
  • Alex Loques
  • Marcelle Manchin-Opheltes
  • Jean Paul Philetas
  • Feliciana Aigle
  • Mickael Manchin-Opheltes
  • Ketta Jean-Baptiste
  • Ruddy Pasbeau
  • Eliane Rostal
  • Florent Zenon
  • Florence Gnahore
  • Georges Monthouel
  • Marie Claire Biodore
  • Bernard Justine
  • Françoise Manchin
  • Enedge Gribon
  • Lila Bargot
Annick Abela
Annick Abela Liste divers centre
RENAÎTRE
  • Annick Abela
  • Alain Nomed
  • Sylvine Leinster
  • Paul Abinne
  • Jocelyne Pierrot
  • Georges Marboeuf
  • Maryna Ageron
  • Philippe Bégarin
  • Marielle Wachter
  • Jean-Pierre Bramble
  • Lydie Laumord Jean-Baptiste-Adolphe
  • Erick Maledon
  • Nathalie Taupe
  • Ruddy Omer Madinecouty
  • Mylène Emeline Bordin
  • Dayan Passionné
  • Katia Zubar
  • Fabrice Joseph Decombes
  • Mariette Jean-Jacques
  • Kévin Jonathan Remy
  • Maëva Cocodeau
  • Simon Jaligny
  • Germaine Boudhou-Sylatan-Souquemany
  • Cyrille Clergent
  • Cindy Jacquet-Cretides
  • Jean-Robert Alcabelard
  • Océane Loche
  • Vincent Destouches
  • Sandra Cocodeau
  • Clément Jacquet-Cretides
  • Madly Bordin
  • Bernard Urbino
  • Sandy Jaligny
  • Jean-Baptiste Henri Toleon
  • Maïka Dourougie
Ephrem Glorieux
Ephrem Glorieux Liste divers gauche
TRANSPARENCE
  • Ephrem Glorieux
  • Cindy Molia
  • Lucien Beauzor
  • Lynda Chalder
  • Christian Citadelle
  • Rachelle Rodier
  • Ludovic Willy Gamon
  • Marine Eloise Divialle
  • Willy Suard
  • Micheline Valérie Dagonia
  • Injhany Beaucal
  • Marie-Line Irénée Arnassalon
  • Florent Emmanuel Bart
  • Michelle Hatilip (gaudin)
  • Mario Mirre
  • Mélissa Vanessa Labiche
  • Patrick Sangrado
  • Maggy Lapin Minatchy
  • Jean-Michel Rodrigue Solvar
  • Rose-Camel Paul
  • Arthur Jean Boucaud
  • Brigitte Delor
  • Francois Coriolan
  • Mélynda Clarance Rolande Colet
  • Lionel Benjamin
  • Géraldine Calme
  • Lyonnel Gatibelza
  • Marie-Erline Sauverin
  • Pascal Gilles Magdeleine-Raabon
  • Jennifer Jessica Maraton
  • Eddy Quinola
  • Lindsay Ciette
  • André Marc Lapin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jocelyn Sapotille
Jocelyn Sapotille (26 élus) Ensemble, continuons la reussite 		2 764 50,04%
  • Jocelyn Sapotille
  • Clara Rigah
  • Ephrem Glorieux
  • Liliane Maximin-Bajazet
  • Bruno Felicianne
  • Christiane Treil-Albon
  • Jean-Louis Sainsily
  • Sylvie Dagonia
  • Lucien Beauzor
  • Manuella Metony
  • Didier Maricel
  • Francelise Yeponde
  • Christian Citadelle
  • Gladys Burat
  • Rodrigue Moulin
  • Jacqueline Belfort
  • Yvon Combes
  • Karine Gatibelza
  • Saturnin Francillonne
  • Sonia Mercadier
  • Richard Promeneur
  • Cindy Arnassalon
  • Arthur Maricel
  • Anny Genipa
  • Pierre Albina
  • Patricia Vingadassalon Épouse Divialle
José Toribio
José Toribio (4 élus) Parti socialiste guadeloupéen et autres démocrates 		1 417 25,65%
  • José Toribio
  • Sarah Magalatchoumy
  • Florent Treil
  • Nicole Rabolion
Reinette Juliard
Reinette Juliard (2 élus) Lamentin demain 		728 13,18%
  • Reinette Juliard
  • Léon Macaqui
José, Irénée Kandassamy
José, Irénée Kandassamy (1 élu) Ensemble agissons 		399 7,22%
  • José, Irénée Kandassamy
Fabienne, Betty Enjaric
Fabienne, Betty Enjaric Dynamique lamentinoise 		215 3,89%
Participation au scrutin Lamentin
Taux de participation 46,42%
Taux d'abstention 53,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 827

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jocelyn Sapotille
Jocelyn Sapotille (25 élus) Ensemble c'est possible 		4 567 53,64%
  • Jocelyn Sapotille
  • Clara Rigah
  • Ephrem Glorieux
  • Liliane Maximin-Bajazet
  • Yvon Combes
  • Christiane Treil-Albon
  • Jean-Louis Sainsily
  • Manuella Metony
  • Bruno Felicianne
  • Francelise Yeponde
  • Lucien Beauzor
  • Gladys Burat
  • Christian Citadelle
  • Marie-Line Jacquet
  • Arthur Maricel
  • Jacqueline Belfort
  • Rodrigue Moulin
  • Lucette Sahai
  • Joël Dartron
  • Raphaëlle Dagonia
  • Willy Suard
  • Mariane Bourriquis
  • Pierre Albina
  • Nadège Permal
  • José Canevy
José Toribio
José Toribio (8 élus) Parti socialiste guadeloupeen et autres democrates 		3 946 46,35%
  • José Toribio
  • Sylvie Dagonia
  • Richard Promeneur
  • Francelise Lapin Ép. Begarin
  • Aristide Verepla
  • Caroline Parize
  • Florent Treil
  • Survilise Bematol
Participation au scrutin Lamentin
Taux de participation 74,88%
Taux d'abstention 25,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,63%
Nombre de votants 8 834

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jocelyn Sapotille
Jocelyn Sapotille Ensemble c'est possible 		3 409 45,12%
José Toribio
José Toribio Parti socialiste guadeloupeen et autres democrates 		3 282 43,44%
Daniel Juliard
Daniel Juliard Rassemblement pour une nouvelle politique 		676 8,94%
Lucette Merabli
Lucette Merabli Le lamentin en mouvement 		188 2,48%
Participation au scrutin Lamentin
Taux de participation 66,47%
Taux d'abstention 33,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,45%
Nombre de votants 7 907

Villes voisines de Lamentin

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