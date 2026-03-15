Résultat de l'élection municipale 2026 à Lamentin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lamentin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lamentin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lamentin.
L'actu des élections municipales 2026 à Lamentin
13:09 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Lamentin ?
Les équilibres politiques locaux en 2026 sont aujourd'hui encore façonnés par le verdict du dernier scrutin communal à Lamentin. Au soir du premier passage aux urnes, Jocelyn Sapotille (Parti socialiste) a pris la première place avec 2 764 bulletins (50,04%). Derrière, José Toribio (Divers gauche) a rassemblé 25,65% des voix. Cette victoire sans appel a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette municipale 2026 à Lamentin, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité aussi écrasante sera ce dimanche un défi immense, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Lamentin : les horaires des 17 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les votants de Lamentin sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer qui va diriger leur commune pour les prochaines années. À titre de rappel, le 15 mars 2020, le 1er tour des élections municipales s’est déroulé dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de covid. La liste des candidats aux municipales 2026 à Lamentin est affichée ci-dessous. A noter que les 17 bureaux de vote de l'agglomération de Lamentin fermeront leurs portes à 18 heures. La diffusion des résultats du premier tour à Lamentin commencera sur cette page dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lamentin
|Tête de listeListe
|
Benjamin Gracchus
Liste divers gauche
C'EST MAINTENANT !
|
|
Nicole Ramassamy
Liste régionaliste
NOUVEL ELAN SOLIDAIRE EN ACTION
|
|
Emmanuelly Gougougnan-Zadigue
Liste Divers
NOUVELLE ERE POUR LAMENTIN
|
|
Jocelyn Sapotille
Liste du Parti socialiste
L'AVENIR EN CONFIANCE
|
|
Reinette Juliard
Liste divers droite
LAMENTIN DEMAIN
|
|
Annick Abela
Liste divers centre
RENAÎTRE
|
|
Ephrem Glorieux
Liste divers gauche
TRANSPARENCE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jocelyn Sapotille (26 élus) Ensemble, continuons la reussite
|2 764
|50,04%
|
|José Toribio (4 élus) Parti socialiste guadeloupéen et autres démocrates
|1 417
|25,65%
|
|Reinette Juliard (2 élus) Lamentin demain
|728
|13,18%
|
|José, Irénée Kandassamy (1 élu) Ensemble agissons
|399
|7,22%
|
|Fabienne, Betty Enjaric Dynamique lamentinoise
|215
|3,89%
|Participation au scrutin
|Lamentin
|Taux de participation
|46,42%
|Taux d'abstention
|53,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 827
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jocelyn Sapotille (25 élus) Ensemble c'est possible
|4 567
|53,64%
|
|José Toribio (8 élus) Parti socialiste guadeloupeen et autres democrates
|3 946
|46,35%
|
|Participation au scrutin
|Lamentin
|Taux de participation
|74,88%
|Taux d'abstention
|25,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,63%
|Nombre de votants
|8 834
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jocelyn Sapotille Ensemble c'est possible
|3 409
|45,12%
|José Toribio Parti socialiste guadeloupeen et autres democrates
|3 282
|43,44%
|Daniel Juliard Rassemblement pour une nouvelle politique
|676
|8,94%
|Lucette Merabli Le lamentin en mouvement
|188
|2,48%
|Participation au scrutin
|Lamentin
|Taux de participation
|66,47%
|Taux d'abstention
|33,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,45%
|Nombre de votants
|7 907
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