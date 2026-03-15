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19:21 - Lamentin : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales À Lamentin, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections municipales. Avec une densité de population de 281 habitants par km² et un taux de chômage de 22,08%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 987 € par an peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (9,30%) met en lumière des besoins de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,72%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Lamentin mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,14% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Lamentin ? Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Lamentin il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 18,50% des voix comptabilisées lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 73,90% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 18,74% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le RN obtenait 52,80% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 38,25% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 28,44% pour le RN. Il finira avec 33,11% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Lamentin au crible La mobilisation des électeurs de Lamentin sera ce soir un gros enjeu pour cette municipale 2026. La mobilisation atteignait 46,42 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, proche des 44,7 % observés au niveau national, en pleine pandémie à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 avait encore une fois largement mobilisé, avec 48,45 % de participation dans la ville (contre 51,55 % d'abstention). Le taux de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 25,46 % au premier tour en 2022 à 35,61 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 13,11 % (51,49 % dans le pays). Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville se positionne comme une contrée assez peu mobilisée.

15:59 - Le vote de Lamentin nettement ancré au centre il y a deux ans Le choc des Européennes 2024 à Lamentin avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (38,25%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 14,88% des voix. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Lamentin portaient leur choix sur Max Mathiasin (Divers gauche) avec 36,86% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Max Mathiasin culminant à 66,89% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Lamentin : des verdicts particulièrement tranchés dans les urnes il y a 4 ans Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Lamentin votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (60,90%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 18,50%. Le duel final se soldait finalement par un score de 73,90% pour Marine Le Pen, contre 26,10% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Lamentin plébiscitaient José Toribio (DVG) avec 65,93% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Rody Tolassy (Rassemblement National) en première position avec 52,80% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Lamentin une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Les impôts à Lamentin : une dynamique en hausse ces dernières années À Lamentin, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 902 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 705 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 69,37 % en 2024 (contre 44,10 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 231 790 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 1 872 070 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 15,16 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Lamentin ? Les équilibres politiques locaux en 2026 sont aujourd'hui encore façonnés par le verdict du dernier scrutin communal à Lamentin. Au soir du premier passage aux urnes, Jocelyn Sapotille (Parti socialiste) a pris la première place avec 2 764 bulletins (50,04%). Derrière, José Toribio (Divers gauche) a rassemblé 25,65% des voix. Cette victoire sans appel a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette municipale 2026 à Lamentin, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité aussi écrasante sera ce dimanche un défi immense, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.