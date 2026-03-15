Résultat municipale 2026 à Lamentin (97129) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lamentin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lamentin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lamentin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jocelyn SAPOTILLE
Jocelyn SAPOTILLE (27 élus) L'AVENIR EN CONFIANCE 		3 534 51,71%
  • Jocelyn SAPOTILLE
  • Clara RIGAH
  • Bruno FELICIANNE
  • Christiane TREIL-ALBON
  • Saturnin FRANCILLONNE
  • Liliane MAXIMIN-BAJAZET
  • José KANDASSAMY
  • Sylvie DAGONIA
  • Martélin RATIER
  • Manuella METONY
  • Didier MARICEL
  • Gladys BURAT
  • Rodrigue MOULIN
  • Jacqueline BELFORT
  • Gaëtan BÉVIS-SURPRISE
  • Ludivine MARCELLUS
  • Rudy SANGRADO
  • Cindy ARNASSALON
  • Richard PROMENEUR
  • Patricia VINGADASSALON ÉPOUSE DIVIALLE
  • Samuel POURMASSY
  • Frédérique MARIVAL
  • Kévin FAGOUR
  • Claudia MEVIL
  • Stéphane DEVISME
  • Françoise LAMARRE
  • Arthur MARICEL
Benjamin GRACCHUS
Benjamin GRACCHUS (2 élus) C'EST MAINTENANT ! 		1 004 14,69%
  • Benjamin GRACCHUS
  • Yoanne JEAN-BART
Ephrem GLORIEUX
Ephrem GLORIEUX (2 élus) TRANSPARENCE 		762 11,15%
  • Ephrem GLORIEUX
  • Cindy MOLIA
Emmanuelly GOUGOUGNAN-ZADIGUE
Emmanuelly GOUGOUGNAN-ZADIGUE (1 élu) NOUVELLE ERE POUR LAMENTIN 		508 7,43%
  • Emmanuelly GOUGOUGNAN-ZADIGUE
Reinette JULIARD
Reinette JULIARD (1 élu) LAMENTIN DEMAIN 		396 5,79%
  • Reinette JULIARD
Annick ABELA
Annick ABELA RENAÎTRE 		316 4,62%
Nicole RAMASSAMY
Nicole RAMASSAMY NOUVEL ELAN SOLIDAIRE EN ACTION 		314 4,59%
Participation au scrutin Lamentin
Taux de participation 53,11%
Taux d'abstention 46,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,03%
Nombre de votants 7 220

Source : ministère de l’Intérieur

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