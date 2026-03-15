Résultat municipale 2026 à Lamorlaye (60260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lamorlaye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lamorlaye, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lamorlaye [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas MOULA
Nicolas MOULA (23 élus) LE BON SENS POUR LAMORLAYE 		2 064 59,23%
  • Nicolas MOULA
  • Valérie CARON
  • Jean-Noël GURDALA
  • Yasmine CHANI
  • Robert TSCHANHENZ
  • Christine KLOECKNER
  • Florent RESSIAN
  • Danielle PALANIAYE
  • Jean-Michel BARBIER
  • Barbara PENING
  • Jean-Michel MARCHAL
  • Florence WILLI
  • Gilles CLAYE
  • Christine COIGNOUX
  • Jean-Marc FACQ
  • Veronique VERBRUGGHE
  • Michel ROUX
  • Kristel Laure MARCEILLE
  • Nicolas PAJKIC
  • Aurélie SUBERVILLE
  • Philippe LEGUÉ
  • Nathalie TESSIER
  • Arnaud JOUANNE
Pierre Yves BEN GHOUZI
Pierre Yves BEN GHOUZI (6 élus) AGIR ET REUSSIR ENSEMBLE 		1 421 40,77%
  • Pierre Yves BEN GHOUZI
  • Eliane GAUZENTES
  • Abdeslam KADDOURI
  • Véronique Suzie Lucie COQUILLARD
  • Olivier Raymond ZIMELIOVITCH
  • Khadija AKHZAM
Participation au scrutin Lamorlaye
Taux de participation 52,33%
Taux d'abstention 47,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 3 681

Source : ministère de l’Intérieur

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