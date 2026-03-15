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19:19 - Lamorlaye : démographie et socio-économie impactent les élections municipales À Lamorlaye, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,71% et une densité de population de 593 hab par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 37,26%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 5,98% et d'une population immigrée de 10,05% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (49,34%), témoignent d'une population instruite à Lamorlaye, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Lamorlaye Le parti à la flamme était resté en retrait lors des élections municipales à Lamorlaye en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 20,79% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 40,32% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 18,96% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti à la flamme réunissait 40,38% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,88% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 39,29% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 46,18% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Lamorlaye très mobilisés lors des scrutins Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 2 435 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Lamorlaye, correspondant à un taux de participation de 35,08 % (un taux inférieur aux 44,7 % du pays), la pandémie du Covid ayant fortement pesé sur l'événement. Les municipales restent pourtant, avec les élections présidentielles, un moment où les électeurs se mobilisent le plus souvent. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été rapporté à 77,43 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 57,45 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 72,29 % au premier tour, contre 48,98 % en 2022. En prenant du recul, les chiffres semblent former une commune assez participative face aux moyennes nationales. L'affluence dans les bureaux de vote de Lamorlaye sera en définitive une clé pour cette municipale.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Lamorlaye a-t-elle voté ? Le contexte politique de Lamorlaye a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Les élections européennes du printemps 2024 à Lamorlaye avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (34,88%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 18,13% des suffrages. Mathieu Grimpret (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections législatives à Lamorlaye après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 39,29%. Eric Woerth (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 36,53%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Eric Woerth (Majorité présidentielle), avec 53,82%.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Lamorlaye ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Lamorlaye soutenaient en priorité Eric Woerth (Ensemble !) avec 36,27% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,62% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Lamorlaye quelques semaines plus tôt était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 35,11% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 20,79%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,68% pour Emmanuel Macron, contre 40,32% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Lamorlaye une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Avant le scrutin, les impôts sont stables à Lamorlaye Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Lamorlaye, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 22,14 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 542 800 euros environ la même année. Un montant loin des 5,67647 millions d'euros perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Lamorlaye atteint désormais 33,04 % en 2024 (contre 11,50 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Lamorlaye s'est établi à 1 458 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 546 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Lamorlaye Les équilibres politiques locaux actuels restent, aujourd'hui encore, marqués par le verdict des dernières élections en date à Lamorlaye. Au soir du premier tour à l'époque, Nicolas Moula (Divers droite) a pris les commandes en obtenant 69,81% des soutiens. En deuxième position, Pierre Yves Ben Ghouzi (Divers centre) a rassemblé 720 votes (30,18%). Cette victoire au premier tour de Nicolas Moula a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Lamorlaye, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera un défi colossal pour le camp adverse ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.