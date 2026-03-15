Résultat municipale 2026 à Lamothe-Capdeville (82130) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lamothe-Capdeville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lamothe-Capdeville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lamothe-Capdeville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent CARTAGENA
Laurent CARTAGENA cos nveau cap 		353 59,73%
Alain GABACH
Alain GABACH UNIS POUR BATIR DEMAIN 		238 40,27%
Participation au scrutin Lamothe-Capdeville
Taux de participation 66,41%
Taux d'abstention 33,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Nombre de votants 615

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Tarn-et-Garonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Tarn-et-Garonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Lamothe-Capdeville

En savoir plus sur Lamothe-Capdeville