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19:20 - Analyse démographique et économique des municipales à Lamothe-Capdeville Devant le bureau de vote de Lamothe-Capdeville, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 1 076 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Avec 59 entreprises, Lamothe-Capdeville permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (79,81%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 32,67% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 48,73% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 698,30 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Lamothe-Capdeville, les problématiques locales se joignent aux objectifs français.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Lamothe-Capdeville ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice à la dernière campagne municipale à Lamothe-Capdeville en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 27,39% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 57,44% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 28,47% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 47,94% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,46% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 46,64% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. C'est lui qui s'imposera avec 54,82% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Brigitte Bareges.

16:58 - Les électeurs de Lamothe-Capdeville très mobilisés lors des scrutins En 2020 à Lamothe-Capdeville, l'abstention s'était établie à 41,20 % lors du premier tour, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux. 518 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le scrutin se déroulait en pleine pandémie de Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'établir à 20,66 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 46,16 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 32,15 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 50,94 % des inscrits. Cette photographie de la participation depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité globalement épargnée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre des municipales à Lamothe-Capdeville, ce paramètre jouera quoi qu'il en soit un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Lamothe-Capdeville : retour sur le dernier verdict politique en date Les Européennes de 2024 à Lamothe-Capdeville avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,46%), devant Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 11,85% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Lamothe-Capdeville avaient ensuite favorisé Brigitte Bareges (Union de l'extrême droite) avec 46,64% au premier tour, devant Valérie Rabault (Union de la gauche) avec 32,73%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Brigitte Bareges culminant à 54,82% des voix sur place.

14:57 - Lamothe-Capdeville : retour sur les résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 La synthèse des votes de 2022 dépeint Lamothe-Capdeville comme une commune acquise au camp nationaliste. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Lamothe-Capdeville tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,39% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 20,11%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,44% pour Marine Le Pen, contre 42,56% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Lamothe-Capdeville plébiscitaient Pierre Poma (RN) avec 28,47% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Valérie Rabault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,06% des voix.

12:58 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Lamothe-Capdeville Si l'on regarde de près la fiscalité de Lamothe-Capdeville, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,03 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 12 620 € la même année. Un apport qui est loin des 136 700 euros enregistrés en 2020. Soulignons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement son produit et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Lamothe-Capdeville s'est établi à 54,36 % en 2024 (contre 21,30 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Lamothe-Capdeville a atteint 894 euros en 2024 (contre 585 € en 2020).

11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat des élections de 2020 à Lamothe-Capdeville À Lamothe-Capdeville, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont avérés particulièrement parlants sur le paysage politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Alain Gabach a dominé les débats en récoltant 280 voix (56,00%). À ses trousses, Leslie Mc Bride Vergara a rassemblé 220 voix (44,00%). Ce succès d'emblée de Alain Gabach a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Lamothe-Capdeville, ce décor pose les bases. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche une épreuve titanesque, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.