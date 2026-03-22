Résultat de l'élection municipale 2026 à Landaul : les résultats du 2e tour

Programme de Yann Le Gallo à Landaul (Landaul, agissons ensemble)

Elections Municipales

Les élections municipales à Landaul se tiendront les 15 et 22 mars 2026. L'objectif est de construire un avenir solide, humain et durable pour la commune. Le candidat, Yann Le Gallo, s'engage à mener une liste représentative et engagée pour répondre aux attentes des habitants.

Propositions pour Landaul

Le programme inclut l'optimisation des ressources et la protection des habitants pour garantir un cadre de vie sain et sûr. Des initiatives seront mises en place pour améliorer le logement et équilibrer le développement urbain tout en anticipant les défis climatiques. La mobilisation des énergies locales et l'encouragement de l'innovation et de la culture sont également des priorités.

Équipe Engagée

Une équipe diversifiée et unie par la volonté d'agir accompagne Yann Le Gallo dans cette démarche. Les membres de l'équipe sont issus de différents horizons, apportant une richesse de compétences et d'expériences. Leur engagement commun vise à renforcer la cohésion sociale et à améliorer la qualité de vie des Landaulais.

Accessibilité et Mobilité

Faciliter l'accès à Landaul est une priorité, notamment par le réaménagement de la gare pour augmenter le nombre d'arrêts. La sécurité routière sera également renforcée grâce à un schéma directeur d'aménagement. Ces mesures visent à garantir une commune praticable pour tous, y compris pour les personnes en situation de handicap.