Résultat de l'élection municipale 2026 à Landaul : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Landaul [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Landaul sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Landaul.
L'actu des élections municipales 2026 à Landaul
11:43 - L'élection a déjà livré un verdict instructif
Les élections municipales 2026 à Landaul ont vu Yann Le Gallo terminer en tête il y a une semaine avec 41,55 % des voix. À sa suite, Isabelle Guillo a obtenu la seconde place avec 39,23 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, avec 19,22 %, Didier Le Palud a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Landaul, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 36,88 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Landaul
Le deuxième tour des élections municipales à Landaul a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Isabelle Guillo
Divers
Landaul cap sur l'avenir
|
|
Yann Le Gallo
Divers
Landaul, agissons ensemble
|
|
Didier Le Palud
Divers
Landaul 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Landaul
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yann LE GALLO (Ballotage) Landaul, agissons ensemble
|521
|41,55%
|Isabelle GUILLO (Ballotage) Landaul cap sur l'avenir
|492
|39,23%
|Didier LE PALUD (Ballotage) Landaul 2026
|241
|19,22%
|Participation au scrutin
|Landaul
|Taux de participation
|63,12%
|Taux d'abstention
|36,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,23%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Nombre de votants
|1 301
Source : ministère de l’Intérieur
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