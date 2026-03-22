Résultat de l'élection municipale 2026 à Landaul : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Landaul

Le deuxième tour des élections municipales à Landaul a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Isabelle Guillo
Isabelle Guillo Divers
Landaul cap sur l'avenir
  • Isabelle Guillo
  • Ludovic Moizan
  • Carine Horel
  • Thierry Delhelle
  • Stéphanie Cargouet
  • Yoann Pays
  • Amélie Goin
  • Gérard Pech
  • Chrystèle Rollo
  • Thomas Depierrois
  • Elise Bellec
  • Arnaud Crepin
  • Madgie Tching
  • David Turpin
  • Florence Thomas
  • Marc Le Nevanen
  • Mélanie Spadoni
  • Johnny Epineau
  • Annette Pech
  • Christpohe Thomas
  • Audrey Le Louarn
  • Yann Lemoine
  • Myriam Bleicher
Yann Le Gallo
Yann Le Gallo Divers
Landaul, agissons ensemble
  • Yann Le Gallo
  • Catherine Toublant
  • Jean-Pierre Allanic
  • Carole Le Stanc
  • Nicolas Wagebart
  • Véronique Getreau-Le Reguer
  • Eric Audic
  • Marina Darielle
  • Marc Trenit
  • Carole Justom
  • Yann Le Thuaut
  • Barbara Walter
  • Jacky Le Norcy
  • Vanessa Virrion
  • Simon Debien
  • Maryse Le Bellec
  • Nicolas Morel
  • Sandra Guenot
  • Rémy Belouard
  • Maryse Le Baron
  • Franck Le Blavec
  • Mathilde Le Vagueresse
  • Johannes Tychon
Didier Le Palud
Didier Le Palud Divers
Landaul 2026
  • Didier Le Palud
  • Michaëla Mauduit
  • Philippe Lefebvre
  • Cindy Gouello
  • Jean-Christophe Cordaillat
  • Christelle Le Deleter
  • Yann Le Guelennec
  • Brigitte Appéré-Riguidel
  • Maxime Mauduit
  • Catherine Harnois
  • Jean-Claude Gaullier
  • Marion Beslin
  • Gaël Ducournau
  • Odile Petitjean
  • Jean-Yves Le Dorner
  • Virginie Le Lorec
  • Thierry Keruzore
  • Laurène Tessier
  • Mathieu Steunou
  • Nathalie Bureau
  • Alexandre Le Lorec
  • Elise Gaullier
  • Eugene Riguidel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Landaul

Tête de listeListe Voix % des voix
Yann LE GALLO
Yann LE GALLO (Ballotage) Landaul, agissons ensemble 		521 41,55%
Isabelle GUILLO
Isabelle GUILLO (Ballotage) Landaul cap sur l'avenir 		492 39,23%
Didier LE PALUD
Didier LE PALUD (Ballotage) Landaul 2026 		241 19,22%
Participation au scrutin Landaul
Taux de participation 63,12%
Taux d'abstention 36,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 1 301

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Morbihan ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Morbihan. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Landaul

En savoir plus sur Landaul