Résultat de l'élection municipale 2026 à Landerneau : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Landerneau [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Landerneau sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Landerneau.
L'actu des élections municipales 2026 à Landerneau
13:09 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Patrick Leclerc s'est imposé à Landerneau
Les résultats des dernières municipales à Landerneau ont livré un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Au terme du premier tour, Patrick Leclerc (Divers droite) a dominé le scrutin avec 72,25% des bulletins. À sa poursuite, Jean-François Bodilis (Divers gauche) a rassemblé 1 225 bulletins valides (27,74%). Cette victoire au premier tour de Patrick Leclerc a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Landerneau, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de contester cette domination ce dimanche, le camp minoritaire devra récolter bien plus de bulletins, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Premier tour des municipales à Landerneau : horaires des 12 bureaux de vote
Dans le cadre des élections municipales de 2026, les 11 407 votants de Landerneau sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de la ville. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? La liste des candidats en 2026 est affichée ci-dessous. N'oubliez pas que les 12 bureaux de vote de la ville de Landerneau ferment leurs portes à 18 heures. La diffusion des résultats à Landerneau commencera ici même dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Landerneau
|Tête de listeListe
|
Patrick Leclerc
Liste divers droite
Landerneau, l'avenir partagé
|
|
Gladys Grelaud
Liste d'union à gauche
Landerneau pour tous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Leclerc (29 élus) Landerneau dynamique et durable
|3 191
|72,25%
|
|Jean-François Bodilis (4 élus) Collectif landerneau pour tous
|1 225
|27,74%
|
|Participation au scrutin
|Landerneau
|Taux de participation
|39,76%
|Taux d'abstention
|60,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 549
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Leclerc (28 élus) Landerneau avenir et ambition
|4 349
|66,14%
|
|Pascal Inizan (3 élus) Landerneautrement unis et solidaires
|1 272
|19,34%
|
|Frédéric Le Saout (1 élu) Dynamique d'avenir : ecologie, citoyennete, solidarite
|588
|8,94%
|
|Yannick Herve (1 élu) Landerneau a gauche, l'autre voie
|366
|5,56%
|
|Participation au scrutin
|Landerneau
|Taux de participation
|60,05%
|Taux d'abstention
|39,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,77%
|Nombre de votants
|6 762
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