Résultat de l'élection municipale 2026 à Landerneau : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Landerneau

Tête de listeListe
Patrick Leclerc
Patrick Leclerc Liste divers droite
Landerneau, l'avenir partagé
  • Patrick Leclerc
  • Christine Rolland
  • Yvon Bothorel
  • Alexandra Guilloré
  • Ludovic Appelghem
  • Nadine Cueff Rivier
  • Erwan Le Bronnec
  • Sophie Alligier
  • Serge Le Roux
  • Gwenaëlle Cueroni
  • Thierry Menil
  • Anne Herpe
  • Stéphane Leprêtre
  • Véronique Pelleteur
  • Philippe Forest
  • Maëlle Carro
  • Nicolas Moguen
  • Colyne Orcil
  • Yohann Queffelec
  • Véronique Soun
  • Alexandre Le Roux
  • Céline Etesse
  • Frédéric Trebaol
  • Catherine Lothou
  • Kevin Porhel
  • Odile Yvinec
  • Jean-Matthieu Courtois
  • Viviane Bervas
  • Jérémy Berthou
  • Rose Fougeres
  • Hugo Quédec
  • Anne Tanguy
  • Frédéric Kerlan
Gladys Grelaud
Gladys Grelaud Liste d'union à gauche
Landerneau pour tous
  • Gladys Grelaud
  • Fabrice Fourfooz
  • Karine Cornily
  • Yannick Le Helloco
  • Tiphaine Leteure
  • Mathéo Amil
  • Annick Lhomme
  • Christian Abiven
  • Amandine Moustakima
  • Thierry Jaouen
  • Claudine Galeron
  • Jean-Marie Treguer
  • Valérie Ollivier Houdbine
  • Thomas Therin
  • Sonia Stephan
  • Jean-François Bodilis
  • Armelle Labadie
  • Tangi Thomin
  • Muriel Glover
  • Dominique Breton
  • Aline Tassin
  • Yvon Laine
  • Solen Le Vaillant
  • Jean Bodenez
  • Céline Martin
  • Michel Jacq
  • Christine Gagou
  • Olivier Calvez
  • Marie-Thérèse Roue
  • Hervé Bellec
  • Véronique Grignou
  • Yannick Thomas
  • Bernadette Siou
  • Philippe Van Acker
  • Lucile Bourlot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Leclerc
Patrick Leclerc (29 élus) Landerneau dynamique et durable 		3 191 72,25%
  • Patrick Leclerc
  • Anne Tanguy
  • Frédéric Kerlan
  • Viviane Bervas
  • Michel Riou
  • Gwénaëlle Dalis Abgrall
  • Ludovic Appelghem
  • Alexandra Guillore
  • Jean-Jacques Boniz
  • Marie-France Trmal
  • Erwan Le Bronnec
  • Odile Yvinec
  • Jean-Bernard Floch
  • Véronique Soun
  • Yvon Bothorel
  • Véronique Pelleteur
  • Roger Merour
  • Marie-Laure Le Guen
  • Pierre Marhic
  • Colyne Orcil
  • Frédéric Trebaol
  • Béatrice Cariou-Lecoq
  • Serge Le Roux
  • Émilie Hall
  • Yohann Quefellec
  • Elisabeth Omnes
  • Olivier Charlery
  • Céline Etesse
  • Philippe Forest
Jean-François Bodilis
Jean-François Bodilis (4 élus) Collectif landerneau pour tous 		1 225 27,74%
  • Jean-François Bodilis
  • Tiphaine Leteure
  • Jean-Paul Jaouen
  • Karine Cornily
Participation au scrutin Landerneau
Taux de participation 39,76%
Taux d'abstention 60,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 549

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Leclerc
Patrick Leclerc (28 élus) Landerneau avenir et ambition 		4 349 66,14%
  • Patrick Leclerc
  • Marie José Cunin
  • Michel Riou
  • Anne Tanguy
  • Yvan Moullec
  • Marie-France Trmal
  • Jean-Jacques Boniz
  • Alexandra Guillore
  • Jean-Bernard Floch
  • Anne Marie Prigent
  • Jean-Pierre Marec
  • Viviane Bervas
  • Michel Cojean
  • Elisabeth Omnes
  • Frédéric Kerlan
  • Solen Rouby
  • Roger Merour
  • Carole Salles
  • Daniel Queffelec
  • Anne-Lise Nedelec
  • Pierre Marhic
  • Gwénaëlle Dalis Abgrall
  • Ludovic Appelghem
  • Annick Bruneel
  • Olivier Quedec
  • Delphine Dantec
  • Guy Salaün
  • Marie-Laure Le Guen
Pascal Inizan
Pascal Inizan (3 élus) Landerneautrement unis et solidaires 		1 272 19,34%
  • Pascal Inizan
  • Jacqueline Olivet
  • Henri Morvan
Frédéric Le Saout
Frédéric Le Saout (1 élu) Dynamique d'avenir : ecologie, citoyennete, solidarite 		588 8,94%
  • Frédéric Le Saout
Yannick Herve
Yannick Herve (1 élu) Landerneau a gauche, l'autre voie 		366 5,56%
  • Yannick Herve
Participation au scrutin Landerneau
Taux de participation 60,05%
Taux d'abstention 39,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,77%
Nombre de votants 6 762

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