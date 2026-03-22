Résultat municipale 2026 à Landivisiau (29400) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Landivisiau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Landivisiau, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Landivisiau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Samuel PHELIPPOT
Samuel PHELIPPOT (21 élus) Ensemble pour Landivisiau 		1 630 39,73%
  • Samuel PHELIPPOT
  • Eliane AUFFRET
  • Benjamin ROPERT
  • Morgane PERON
  • Erwan SAOUT
  • Rachel KEROUANTON
  • Estéban PINSON CHAGNIOT
  • Emmanuelle MARY
  • Claude ABIVEN
  • Françoise L'HER
  • Donald GIGAN
  • Adélaïde GAUDRON
  • Franck LANNOU
  • Laurie PETERS
  • Marc GUIGANTON
  • Rachelle LOSTANLEN
  • Alain ROHOU
  • Katell TANGUY
  • Jean-François COCHENNEC
  • Nathalie KERFORN
  • Jean-Jacques QUILLEVERE
Sébastien JEZEQUEL
Sébastien JEZEQUEL (4 élus) LANDI A VENIR 		1 060 25,83%
  • Sébastien JEZEQUEL
  • Delphine LE ROUX
  • Olivier LEMOINE
  • Julie KERVELLA
Gaëlle MARTINEAU
Gaëlle MARTINEAU (2 élus) Un Esprit d'Ouverture pour Landivisiau 		716 17,45%
  • Gaëlle MARTINEAU
  • Jean-René KERRIEN
Sonia TORRES
Sonia TORRES (2 élus) Landivisiau, Un Cap, Une Dynamique 		697 16,99%
  • Sonia TORRES
  • Olivier TIGRÉAT
Participation au scrutin Landivisiau
Taux de participation 60,47%
Taux d'abstention 39,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 4 176

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Landivisiau - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Samuel PHELIPPOT
Samuel PHELIPPOT (Ballotage) Ensemble pour Landivisiau 		1 367 33,51%
Sébastien JEZEQUEL
Sébastien JEZEQUEL (Ballotage) LANDI A VENIR 		980 24,03%
Gaëlle MARTINEAU
Gaëlle MARTINEAU (Ballotage) Un Esprit d'Ouverture pour Landivisiau 		911 22,33%
Sonia TORRES
Sonia TORRES (Ballotage) Landivisiau, Un Cap, Une Dynamique 		821 20,13%
Participation au scrutin Landivisiau
Taux de participation 60,47%
Taux d'abstention 39,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 4 175

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