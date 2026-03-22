Résultat municipale 2026 à Landivisiau (29400) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Landivisiau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Landivisiau, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Landivisiau [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samuel PHELIPPOT (21 élus) Ensemble pour Landivisiau
|1 630
|39,73%
|
|Sébastien JEZEQUEL (4 élus) LANDI A VENIR
|1 060
|25,83%
|
|Gaëlle MARTINEAU (2 élus) Un Esprit d'Ouverture pour Landivisiau
|716
|17,45%
|
|Sonia TORRES (2 élus) Landivisiau, Un Cap, Une Dynamique
|697
|16,99%
|
|Participation au scrutin
|Landivisiau
|Taux de participation
|60,47%
|Taux d'abstention
|39,53%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Nombre de votants
|4 176
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Landivisiau - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samuel PHELIPPOT (Ballotage) Ensemble pour Landivisiau
|1 367
|33,51%
|Sébastien JEZEQUEL (Ballotage) LANDI A VENIR
|980
|24,03%
|Gaëlle MARTINEAU (Ballotage) Un Esprit d'Ouverture pour Landivisiau
|911
|22,33%
|Sonia TORRES (Ballotage) Landivisiau, Un Cap, Une Dynamique
|821
|20,13%
|Participation au scrutin
|Landivisiau
|Taux de participation
|60,47%
|Taux d'abstention
|39,53%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Nombre de votants
|4 175
Election municipale 2026 à Landivisiau [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Landivisiau sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Landivisiau.
L'actu des élections municipales 2026 à Landivisiau
18:37 - Landivisiau classée à droite lors des derniers scrutins
Les Européennes du printemps 2024 à Landivisiau avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (32,28%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 18,89% des voix. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Graziella Melchior (Ensemble !) en tête du peloton avec 30,88% au premier tour, devant Renée Thomaïdis (Rassemblement National) avec 30,77%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Graziella Melchior culminant à 62,93% des suffrages exprimés dans la commune. La préférence des électeurs de Landivisiau a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune dessinait une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral.
15:57 - Résultat des élections de 2020 : comment Laurence Claisse s'est imposée à Landivisiau
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Landivisiau s'avère très révélatrice. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Laurence Claisse (Divers droite) a creusé l'écart en récoltant 1 338 bulletins (48,67%). Derrière, Samuel Phelippot (Divers gauche) a capté 727 votes (26,44%). Gaëlle Martineau (La République en marche) a suivi, avec 684 voix (24,88%). Ce delta important instaurait un ascendant certain au soir du 1er tour. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Laurence Claisse l'a finalement emporté avec 52,23% des bulletins, face à Samuel Phelippot rassemblant 47,76% des votants. À la surprise générale, le candidat arrivé en deuxième position a réussi à refaire son retard avec des reports de voix significatifs, ce qui a rendu l'issue très serrée. Samuel Phelippot a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 693 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. La candidate étiquetée Divers droite a probablement tiré parti du report de voix des listes éliminées. Pour ce scrutin de 2026 à Landivisiau, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection de Landivisiau, une quadrangulaire incertaine
La bataille électorale a donc bel et bien une suite ce dimanche, avec la liste menée par Sonia Torres (LDVC), la liste menée par Sébastien Jezequel (LDVD), la liste de Samuel Phelippot (LDVG) et la liste menée par Gaëlle Martineau (LDIV), d'après la liste des candidats pour le second tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les résidents de la ville ont la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 7 bureaux de vote de Landivisiau, pour aller voter.
11:59 - Samuel Phelippot et Sébastien Jezequel aux premières places la semaine dernière
A l'ouverture de l'élection municipale à Landivisiau, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous a mobilisé 60,47 % des électeurs sur place. Au terme de ce vote, c'est Samuel Phelippot (Divers gauche) qui a pris l'avantage avec 33,51 % des votes. Dans son sillage, Sébastien Jezequel (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 24,03 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. En ravissant la première place, Samuel Phelippot a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il a même progressé avec 7,07 points de plus. Du côté des autres candidats, avec 22,33 %, Gaëlle Martineau s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Sonia Torres, portant la nuance Divers centre, a obtenu 20,13 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
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