Résultat municipale 2026 à Landrecies (59550) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Landrecies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Landrecies, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Landrecies [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François ERLEM
François ERLEM (21 élus) Landrecies encore plus attractive, durable et solidaire 		1 153 75,07%
  • François ERLEM
  • Françoise DUPUITS
  • Francis DUPIRE
  • Fanny RICHARD
  • Xavier LACAILLE
  • Virginie SOIGNEUX
  • Mathieu ARNOLD
  • Marianne MOREAU
  • Jean-Michel CAULLERY
  • Sandrine MERCIER
  • Francis GREVIN
  • Audrey MONIER
  • Jason MUSY
  • Anne-Françoise MARECHAL
  • Gregory LASSELLE
  • Sabine HENNEBERT
  • Michel LEMAIRE
  • Danielle BRUY
  • Antoine SANSONE
  • Delphine SAMSON
  • Romain POLLART
Frédéric ALLIOT
Frédéric ALLIOT (2 élus) Réveiller Landrecies 		383 24,93%
  • Frédéric ALLIOT
  • Gwenaelle BEAUDON
Participation au scrutin Landrecies
Taux de participation 61,39%
Taux d'abstention 38,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Nombre de votants 1 574

Source : ministère de l’Intérieur

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