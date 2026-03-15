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19:19 - Les données démographiques de Landrecies révèlent les tendances électorales Comment la population de Landrecies peut-elle affecter le résultat des municipales ? Dans la ville, 35% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 28,99% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 818 €/an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,39%) et le nombre de résidences HLM (17,35% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Landrecies mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 33,21% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Landrecies Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté au moment de la dernière élection municipale à Landrecies en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la localité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 41,15% des votes lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 63,23% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 34,92% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste validait 53,57% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 50,13% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 55,33% pour le mouvement nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Michael Taverne.

16:58 - Les électeurs de Landrecies peu mobilisés lors des scrutins En 2020 à Landrecies, l'abstention était évaluée à 39,88 % lors du premier round (un score très inférieur aux 55,3 % du pays). C'étaient 1 548 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le rendez-vous se déroulait en pleine épidémie de Covid-19. Les municipales restent en effet, avec les présidentielles, un scrutin où les Français se mobilisent le plus souvent. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre élevé à 28,99 %. Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mis en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 54,77 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 39,83 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 53,95 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée assez abstentionniste. Cette donnée à Landrecies constituera en tout cas un véritable pivot de ces élections municipales 2026.

15:59 - Comment Landrecies a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Michael Taverne (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections législatives à Landrecies après la dissolution de 2024 avec 55,33%. Bernard Baudoux (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 22,24%. Les citoyens expédiaient d'ailleurs le débat d'emblée dans la circonscription, où aucun second tour n'a été nécessaire Les élections européennes près d'un mois plus tôt à Landrecies avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (50,13%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 10,29% des votes.

14:57 - À Landrecies, l'élection en 2022 fut marquée par un soutien à le RN Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Landrecies plébiscitaient Michaël Taverne (RN) avec 34,92% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michaël Taverne virant de nouveau en tête avec 53,57% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Landrecies accordaient par ailleurs leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 41,15%, devant Emmanuel Macron qui obtenait 20,75%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,23% pour Marine Le Pen, contre 36,77% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Landrecies comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Impôts à Landrecies : un enjeu central pour 2026 À Landrecies, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 25,47 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de près de 70 300 euros, bien en deçà des quelque 533 000 euros récoltés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Landrecies s'est établi à environ 46,95 % en 2024 (contre 27,66 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Landrecies a représenté 763 euros en 2024 (contre 694 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Landrecies ? À Landrecies, les résultats du scrutin municipal précédent ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, François Erlem a creusé l'écart en obtenant 60,27% des bulletins. Deuxième, Jean-Philippe Michel a recueilli 39,72% des votes. Ce triomphe au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Landrecies, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Devant cette victoire écrasante, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.