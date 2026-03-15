Résultat municipale 2026 à Landrévarzec (29510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Landrévarzec a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Landrévarzec, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Landrévarzec [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Paul BOËDEC
Paul BOËDEC (17 élus) Avec vous, Cap sur Demain ! 		754 72,08%
  • Paul BOËDEC
  • Morgane COLLEOC
  • Stéphane RIOU
  • Dominique COLLOCH
  • Sébastien CORBEL
  • Isabelle BONNEFOY
  • Michel RANNOU
  • Elodie SCHULTZ
  • Eric REYX
  • Aurélie BODENNEC
  • Gwénolé LE SOLLIEC
  • Myriam LE BERRE
  • Gaëtan LE DU
  • Laura CLEC'H
  • Gwendal HERVÉ
  • Margaux LE GRAND
  • Stéphane LE PAGE
Louis KERNALEGUEN
Louis KERNALEGUEN (2 élus) Landrévarzec Ensemble et Solidaire 		292 27,92%
  • Louis KERNALEGUEN
  • Anne BOURDON
Participation au scrutin Landrévarzec
Taux de participation 73,19%
Taux d'abstention 26,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Nombre de votants 1 081

Source : ministère de l’Intérieur

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