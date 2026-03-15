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19:17 - Landrévarzec aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Landrévarzec, les élections s'achèvent. Avec ses 1 874 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 92 entreprises attestent une économie prospère. Dans la commune, 35% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,56% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,36% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 42,70% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 464,02 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Landrévarzec manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en transition.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Landrévarzec aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté lors de la dernière bataille municipale à Landrévarzec en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 20,29% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 33,40% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 15,03% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop limité, à Landrévarzec comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 28,26% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 29,68% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 30,23% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Landrévarzec : le point sur l'abstention La mobilisation s'élevait à 65,06 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Landrévarzec, largement au-dessus des 44,7 % nationaux, bon nombre d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause du Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant fédéré 82,79 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 60,49 % des électeurs (soit environ 855 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 76,37 %, bien au-delà des 56,13 % enregistrés en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent constituer une ville fortement mobilisée aux urnes par rapport aux tendances françaises. À l'occasion de cette élection municipale, la valeur de la participation agira en définitive sur les résultats de Landrévarzec.

15:59 - Qui a remporté les votes en 2024 à Landrévarzec ? Lors des élections européennes, le podium à Landrévarzec s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,26%), challengée par Valérie Hayer (16,89%) et Raphaël Glucksmann (15,33%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Landrévarzec portaient leur choix sur Annaïg Le Meur (Ensemble !) avec 30,34% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Annaïg Le Meur culminant à 39,35% des voix dans la commune. Le paysage politique de Landrévarzec a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une terre centriste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - Landrévarzec : rappel des résultats de la dernière présidentielle en date Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Landrévarzec votaient en priorité pour Emmanuel Macron (33,87%), surpassant ainsi Marine Le Pen avec 20,29%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 66,60% pour Emmanuel Macron, contre 33,40% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Landrévarzec portaient leur choix sur Annaïg Le Meur (Ensemble !) avec 33,59% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,85% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Landrévarzec une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la pression fiscale à Landrévarzec Du côté de la fiscalité locale de Landrévarzec, la facture moyenne payée par foyer fiscal a représenté 691 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 684 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 35,38 % en 2024 (contre environ 18,38 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 18 150 € de recettes en 2024, contre 327 920 € perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 16,44 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. De son côté, le foncier non bâti est toujours taxé à un peu moins de 48,44 % en 2024, un niveau strictement identique à 2020, un taux à rapprocher des 40 à 50 % relevés en moyenne en France. Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, son taux communal est resté stable à près de 7,67 % en 2024, comme au début du mandat contre un peu moins de 10% en France.

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "S'engager Pour Landrevarzec" majoritaire à Landrévarzec Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Landrévarzec ont été particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Paul Boedec a viré en tête en totalisant 58,19% des suffrages. Deuxième, Hervé Trellu a recueilli 347 voix (41,80%). Ce succès d'emblée de Paul Boedec a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Landrévarzec, cette répartition historique des voix pose les bases. Cette victoire écrasante met l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.