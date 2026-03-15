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19:17 - L'avenir de la France se dessine aussi à Landunvez Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Landunvez comme dans toute la France. Avec une population de 1 548 habitants répartis dans 1 380 logements, cette ville présente une densité de 114 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 82 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 976 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (46,74%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 36,99% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 30,63% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 707,57 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Landunvez, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Landunvez Le parti à la flamme était absent lors de la dernière municipale à Landunvez en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 14,70% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,57% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 8,95% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Landunvez comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 20,95% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 24,50% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 28,49% lors du vote final.

16:58 - Landunvez classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Dans le cadre des élections municipales à Landunvez, la désertion des bureaux de vote jouera un rôle déterminant sur les résultats. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était dressée jusqu'à 57,74 % au premier tour, proche des 55,3 % observés au niveau national. 579 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 16,78 % des personnes inscrites. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 37,03 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 18,01 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 34,28 %. Regarder ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de classer Landunvez comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Landunvez : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Le scrutin des Européennes de 2024 à Landunvez avait en effet vu la victoire locale de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (24,55%), avec en deuxième position la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait recueilli 20,95% des suffrages. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Didier Le Gac (Majorité présidentielle) en pole position avec 45,25% au premier tour, devant Martine Donval (Rassemblement National) avec 24,50%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Didier Le Gac culminant à 71,51% des voix dans la localité.

14:57 - Au regard des élections passées, Landunvez reste un territoire tourné vers le centre Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Landunvez soutenaient en priorité Didier Le Gac (Ensemble !) avec 45,35% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 65,38%. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Landunvez choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 36,88% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 17,22%. Lors de la finale de l'élection à Landunvez, les électeurs accordaient 72,43% pour Emmanuel Macron, contre 27,57% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Quel bilan fiscal pour le maire de Landunvez à l'approche des municipales 2026 ? Si on se penche sur la fiscalité de Landunvez, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 14,90 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville près de 427 500 euros environ. Un produit qui est loin des 578 170 € récoltés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son produit et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Landunvez est passé à un peu plus de 37,07 % en 2024 (contre 19,00 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Landunvez s'est chiffrée à environ 1 508 euros en 2024 (contre 1 140 € en 2020).

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Landunvez Les résultats des municipales il y a 6 ans à Landunvez se sont avérés très éclairants sur le paysage politique local. Seule en lice, 'Vivons landunvez !' a sans surprise recueilli 511 soutiens (100,00%) dès le premier tour. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Landunvez, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Au lendemain de cette élection sans réelle concurrence, l'émergence ou non d'une opposition constituera un des enjeux. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse très clair a déjà été fourni.