Résultat municipale 2026 à Landunvez (29840) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Landunvez a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Landunvez, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Landunvez [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe COLIN
Christophe COLIN (16 élus) VIVONS LANDUNVEZ 		684 66,09%
  • Christophe COLIN
  • Rachel JAOUEN
  • Mikaël TREBAOL
  • Virginie QUINIOU
  • Yves LE SIOU
  • Laurence PELLEN
  • Pol ALEXANDRE
  • Christine BODENES
  • Pascal THOMAS
  • Soraya MOAL
  • Thierry BODHUIN
  • Maëlis COLIN
  • Philippe JAOUEN
  • Nicole LALOUER
  • Etienne LAVIEC
  • Astrid CHARPENTIER
Morgan CHARTIER
Morgan CHARTIER (3 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LANDUNVEZ 		350 33,82%
  • Morgan CHARTIER
  • Armelle BERTRAND
  • François ARBELLOT
Participation au scrutin Landunvez
Taux de participation 76,47%
Taux d'abstention 23,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 1 053

Source : ministère de l’Intérieur

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