Résultat de l'élection municipale 2026 à Lanester : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lanester

Tête de listeListe
Gilles Henaff
Gilles Henaff Liste Divers
LES PROGRESSISTES-LANESTER
  • Gilles Henaff
  • Gwénola Le Coz
  • Benoit Fuchs
  • Sabrine Ponthieu
  • Sébastien Depayras
  • Catherine Péron
  • Gilles Arbez
  • Claudine Tronchon
  • Laurent Grenier
  • Carmen Le Borgnic
  • Pascal Flegeau
  • Morgane Dif
  • Dominique Lenfant
  • Christel Corre
  • Turgut Karakilinc
  • Fatiha Butet
  • Jean-De-Dieu Takoo Yonta
  • Anne Marie Piette
  • Edouard Jaulent
  • Marie-Hélène Le Guennec
  • Jacques Giraud
  • Corinne Yvon
  • Bertrand Drean
  • Anne Rouarch
  • Didier Le Gallo
  • Virginie Martinez
  • Yves Jégo
  • Sylvie Demir
  • Claude Le Colleter
  • Véronique Beautrait
  • Loïc Péron
  • Françoise Morel
  • Jean-Claude Souffez
  • Françoise Vidament
  • Jean-Pierre Lucas
Gilles Carreric
Gilles Carreric Liste d'union à gauche
Lanester ambitions communes
  • Gilles Carreric
  • Françoise Dumont
  • Philippe Jestin
  • Bélinda Keraron
  • Julien Kien
  • Annaïg Le Moël Raflik
  • Philippe Jumeau
  • Florence Lopez-Le Goff
  • Loeîz Della
  • Mireille Peyre
  • Emmanuel Martineau-Marceny
  • Annick Le Gal
  • Claude Le Hen
  • Véronique Plestan
  • Pascal Le Ny
  • Guénola Le Huec
  • Dominique Fossé
  • Marie-Laure Busseneau
  • Patrick Le Guennec
  • Catherine Lancelot
  • Nicolas Garnier
  • Sabine Le Heno
  • Rémy Coquelin
  • Carole Duic
  • Julien Hémon
  • Nadine Le Boëdec
  • Armel Gontier
  • Céline Soret-Celle
  • Nils Berthet
  • Fatima Ameur Diab
  • Hugo Cabon
  • Christèle Rissel
  • Wahmétrua Cilane
  • Laëtitia Goupillon
  • Jean-Jacques Valy
  • Caroline Avan
  • Michel Jacques Collin
Cyril Le Bail
Cyril Le Bail Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière Le camps des travailleurs
  • Cyril Le Bail
  • Gwénaëlle Coatéval
  • Mathieu Piro
  • Anne Morel
  • Jean-Claude Ladebourg
  • Lise Faudra
  • Régis Pensivy
  • Marine Eveno
  • Hechame Bouallaga
  • Valérie Pottier
  • Anthony Deniau
  • Sylvie Gargam
  • Jean-Louis Lemennais
  • Nathalie Sart
  • Gilles Jouanguy
  • Conchita Anselmi
  • Mickaël Despres
  • Gwenola Riou
  • Benjamin Vittoz
  • Vanessa Le Berre
  • Abdkrim Fekir
  • Chantal Gautier
  • Gwenaël Conan
  • Catherine Le Bail
  • Frédéric Destrés
  • Victoria Sager
  • Thomas Laboutique
  • Karine Le Morillon
  • Mohamed Chaichai
  • Annick Philippe
  • Jacques Ollivier
  • Béatrice Guillermic
  • Allain Ribaud
  • Odile Picaud
  • Paul Garangé
Maëla Coho
Maëla Coho Liste de La France insoumise
LANESTER UNION POPULAIRE ET SOLIDAIRE
  • Maëla Coho
  • Pierre Raguénès
  • Françoise Le Bail
  • Simon Le Bozec
  • Stéphanie Chauvin
  • Ronan Le Berre
  • Roselyne Deffein
  • Jacques Nguyen
  • Virginie Maho
  • Yannick Louesdon
  • Michelle Gonzales
  • Hasan Elbasan
  • Claudette Houck
  • Maxime Fourmage
  • Maud Clément
  • Romaric Roudier
  • Maria-Carlotta Sénéchal
  • Thierry Girard
  • Marie Le Niniven
  • Gérard Brigant
  • Pascale Le Meur
  • John Auffrey
  • Myriam Danigo
  • Jacques Husson
  • Agnès Bischoff Petel
  • Nicolas Henry
  • Sylvie Helin
  • Sükrü Tercan
  • Maryannick Husson
  • Christophe Moquereau
  • Coline Roque
  • Stéphane Boussion
  • Maryse Le Mevel
  • Esteban Robinet
  • Catherine Foll
  • Paul Fraisse

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Carreric
Gilles Carreric (28 élus) Lanester ambitions communes 		3 417 54,78%
  • Gilles Carreric
  • Rose Morellec
  • Bernard Le Ble
  • Mireille Peyre
  • Maurice Peron
  • Annaïg Le Moel-Raflik
  • Philippe Jumeau
  • Annick Le Gal
  • Philippe Jestin
  • Patricia Riou
  • Mickaël Leblond
  • Françoise Dumont
  • Kévin Alleno
  • Florence Lopez-Le Goff
  • Steven Le Maguer
  • Guénola Le Huec
  • Jean-Pierre Thoumelin
  • Marie-Laure Busseneau
  • Patrick Le Guennec
  • Morgane Hemon
  • Patrick Legeay
  • Monique Bondon
  • Rémy Coquelin
  • Céline Soret
  • Wahmetrua Cilane
  • Nadine Le Boëdec
  • Philippe Garaud
  • Valérie Duval
Claudine De Brassier
Claudine De Brassier (4 élus) Lanester en marche - agir et innover ensemble 		1 271 20,37%
  • Claudine De Brassier
  • Pascal Flegeau
  • Carmen Le Borgnic
  • Vincent Keryvin
David Megel
David Megel (2 élus) Bien vivre à lanester 		911 14,60%
  • David Megel
  • Christelle Maho
Alexandre Scheuer
Alexandre Scheuer (1 élu) Lanester en commun 		491 7,87%
  • Alexandre Scheuer
Cyril Le Bail
Cyril Le Bail Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		147 2,35%
Participation au scrutin Lanester
Taux de participation 38,91%
Taux d'abstention 61,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 447

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Thérèse Thiery
Thérèse Thiery (27 élus) Lanester ensemble, une energie solidaire 		4 386 51,65%
  • Thérèse Thiery
  • Olivier Le Maur
  • Myrianne Coche
  • Alain L'henoret
  • Michelle Janin
  • Philippe Le Strat
  • Claudine De Brassier
  • Jean-Yves Le Gal
  • Mireille Peyre
  • Eric Mahe
  • Sonia Annic
  • Philippe Jestin
  • Catherine Douay
  • Bernard Le Ble
  • Annaïg Le Moel-Raflik
  • Wahmetrua Cilane
  • Morgane Hemon
  • Pascal Flegeau
  • Françoise Dumont
  • Philippe Garaud
  • Sophie Hanss
  • Nicolas Bernard
  • Marie-Louise Guegan
  • Jean-Jacques Neve
  • Florence Lopez-Legoff
  • Patrick Le Guennec
  • Claudie Galand
Joël Izar
Joël Izar (5 élus) Lanester, une vision nouvelle 		2 608 30,71%
  • Joël Izar
  • Marie-Claude Gaudin
  • François-Xavier Munoz
  • Nathalie Nova
  • Sylvain Josse
Christele Rissel
Christele Rissel (3 élus) Osons lanester avec le front de gauche 		1 497 17,63%
  • Christele Rissel
  • Alexandre Scheuer
  • Nadine Le Boedec
Participation au scrutin Lanester
Taux de participation 54,39%
Taux d'abstention 45,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,68%
Nombre de votants 8 908

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thérèse Thiery
Thérèse Thiery Lanester ensemble, une energie solidaire 		4 141 48,15%
Joël Izar
Joël Izar Lanester, une vision nouvelle 		1 926 22,39%
Christele Rissel
Christele Rissel Osons lanester avec le front de gauche 		1 382 16,06%
Jean-Jacques Valy
Jean-Jacques Valy Amzer dazont lannarster e breizh l'avenir de lanester en bretagne 		668 7,76%
Cyril Le Bail
Cyril Le Bail Lutte ouvriere : faire entendre le camp des travailleurs 		483 5,61%
Participation au scrutin Lanester
Taux de participation 55,65%
Taux d'abstention 44,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,65%
Nombre de votants 9 115

Villes voisines de Lanester

En savoir plus sur Lanester