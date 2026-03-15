Résultat de l'élection municipale 2026 à Lanester : les infos en direct

Programme de Gilles Henaff à Lanester (LES PROGRESSISTES-LANESTER)

Engagement citoyen

Gilles Hénaff met l'accent sur l'importance de l'écoute des citoyens dans la gestion municipale. Il souligne que la première responsabilité d'un maire est d'associer les habitants aux décisions qui les concernent. Son équipe, composée de membres issus de la société civile, vise à répondre aux attentes des Lanestériennes et des Lanestériens.

Priorités pour Lanester

Le programme de Gilles Hénaff se concentre sur plusieurs priorités essentielles pour la ville. Parmi celles-ci, l'accès aux soins, la sécurité publique et le développement économique sont mis en avant. Ces priorités ont été définies à partir des échanges avec les habitants et les acteurs locaux.

Renouveau politique

La liste Les Progressistes se distingue par la diversité de ses membres, dont 50 % s'engagent pour la première fois en politique. Ce renouveau est perçu comme une opportunité pour apporter des idées nouvelles et adaptées aux réalités locales. L'équipe de Gilles Hénaff ne se limite pas à des logiques partisanes, mais se concentre sur l'intérêt général.

Vision d'avenir

Gilles Hénaff souhaite construire un avenir ambitieux pour Lanester, en attirant les jeunes et en prenant soin des aînés. Il prône une ville qui préserve son identité tout en s'ouvrant aux défis contemporains. Son objectif est de bâtir un projet ancré dans le territoire et tourné vers l'avenir, répondant aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux.