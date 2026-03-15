Résultat de l'élection municipale 2026 à Lanester : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lanester [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lanester sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lanester.
L'actu des élections municipales 2026 à Lanester
13:09 - La liste Divers gauche en tête à Lanester lors de la dernière élection
Comment s'étaient achevées les précédentes municipales à Lanester ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Gilles Carreric (Divers gauche) a devancé tous ses rivaux en obtenant 3 417 suffrages (54,78%). En deuxième position, Claudine De Brassier (Divers gauche) a obtenu 20,37% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour du candidat Divers gauche a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Lanester, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Pour les forces d'opposition, renverser une telle majorité sera ce dimanche un défi immense, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Lanester ?
Dans le cadre des élections municipales 2026, les électeurs de Lanester sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de la commune. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? La liste des prétendants en 2026 est affichée ci-dessous. Sachez également que les 18 bureaux de vote de la commune de Lanester ferment leurs portes à 18 heures pour le dépouillement. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Lanester dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lanester
|Tête de listeListe
|
Gilles Henaff
Liste Divers
LES PROGRESSISTES-LANESTER
|
|
Gilles Carreric
Liste d'union à gauche
Lanester ambitions communes
|
|
Cyril Le Bail
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière Le camps des travailleurs
|
|
Maëla Coho
Liste de La France insoumise
LANESTER UNION POPULAIRE ET SOLIDAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Carreric (28 élus) Lanester ambitions communes
|3 417
|54,78%
|
|Claudine De Brassier (4 élus) Lanester en marche - agir et innover ensemble
|1 271
|20,37%
|
|David Megel (2 élus) Bien vivre à lanester
|911
|14,60%
|
|Alexandre Scheuer (1 élu) Lanester en commun
|491
|7,87%
|
|Cyril Le Bail Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|147
|2,35%
|Participation au scrutin
|Lanester
|Taux de participation
|38,91%
|Taux d'abstention
|61,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 447
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thérèse Thiery (27 élus) Lanester ensemble, une energie solidaire
|4 386
|51,65%
|
|Joël Izar (5 élus) Lanester, une vision nouvelle
|2 608
|30,71%
|
|Christele Rissel (3 élus) Osons lanester avec le front de gauche
|1 497
|17,63%
|
|Participation au scrutin
|Lanester
|Taux de participation
|54,39%
|Taux d'abstention
|45,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,68%
|Nombre de votants
|8 908
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thérèse Thiery Lanester ensemble, une energie solidaire
|4 141
|48,15%
|Joël Izar Lanester, une vision nouvelle
|1 926
|22,39%
|Christele Rissel Osons lanester avec le front de gauche
|1 382
|16,06%
|Jean-Jacques Valy Amzer dazont lannarster e breizh l'avenir de lanester en bretagne
|668
|7,76%
|Cyril Le Bail Lutte ouvriere : faire entendre le camp des travailleurs
|483
|5,61%
|Participation au scrutin
|Lanester
|Taux de participation
|55,65%
|Taux d'abstention
|44,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,65%
|Nombre de votants
|9 115
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