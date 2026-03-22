Résultat de l'élection municipale 2026 à Laneuveville-devant-Nancy : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Laneuveville-devant-Nancy

Le deuxième tour des élections municipales à Laneuveville-devant-Nancy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Anne-Sophie Gavriloff
Anne-Sophie Gavriloff Liste divers centre
Avançons ensemble pour notre ville
  • Anne-Sophie Gavriloff
  • Emmanuel Martins
  • Guylaine Baudoin
  • Alexandre Guerin
  • Magali Bazin
  • Gérard Cuny
  • Anne-Marie Thary
  • Michel Charpentier
  • Karine Leroy
  • Sébastien Noé
  • Marjorie Mogin
  • Olivier Laurent
  • Mélanie Henry
  • Stéphane Bardin
  • Marie-José Rousselot
  • Didier Mion
  • Corinne Grussenmeyer
  • Abdelhamid Kheiri
  • Béatrice Choux
  • Anthony Barbas
  • Elisabeth Yvernat
  • Dominique Chretien
  • Camille Candat
  • Patrick Morlot
  • Christelle Gauthier
  • Frédéric Haumonte
  • Michelle Gascard
  • Denis Heftre
  • Eliane Dumont
  • Victor Busic
  • Angélique Thirion
Eric Da Cunha
Eric Da Cunha Liste Divers
Laneuv'ville d'avenir avec vous
  • Eric Da Cunha
  • Sylvie Colin
  • Dimitri Marchal
  • Jennifer Verneau
  • Gérard Bernard
  • Danielle Charpentier
  • Eric Braun
  • Emilie Zwiebel
  • Stéphane Degeilh
  • Laura Collard
  • Martin Clodong
  • Nadine Caromel
  • David Lombard
  • Bérengère Dolata
  • Fabrice Weillaert
  • Delphine Van de Walle
  • Richard Kleinclauss
  • Nathalie Laurencot
  • Gilles Parisse
  • Sibyle Edzimbi-Lolo
  • Marc Bury
  • Emma Petri
  • Serge Pierron
  • Justine Laurent
  • Frédéric Viennot
  • Stéphanie Grandemange
  • Stéphane Wach
  • Pascale Digny
  • Nicolas Dessurne
  • Cécile Pleux
  • Jacques Durand
Thierry Vacavant
Thierry Vacavant Liste divers gauche
Réinventons Laneuveville devant nancy
  • Thierry Vacavant
  • Nathalie Kepa
  • Jean-Loup Rennesson
  • Françoise Martine Bammès
  • Sophian Omari
  • Nathalie Bance
  • Helmut Meiss
  • Isabelle Debled
  • Didier Martins
  • Anne Simon
  • Jean-Yves Joineau
  • Karine Marchal
  • Abdelhafid Boutadjine
  • Gaëlle Daouk
  • Mohammed Ahrach
  • Ghislaine Voinot
  • Thierry Chatton
  • Catherine Henssien
  • David Castegnaro
  • Ann-Katrin Gembries
  • Michel Drapier
  • Charlotte Lorrain
  • Yoan Michaud
  • Samira Sadiky
  • Paulin Buttignol
  • Evelyne Boullu
  • Denis Novena
  • Lucette Voyen
  • Vincent Ferté
  • Alexia Piernot
  • Joël Daouk

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Laneuveville-devant-Nancy

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric DA CUNHA
Eric DA CUNHA (Ballotage) Laneuv'ville d'avenir avec vous 		1 319 49,05%
Anne-Sophie GAVRILOFF
Anne-Sophie GAVRILOFF (Ballotage) Avançons ensemble pour notre ville 		1 059 39,38%
Thierry VACAVANT
Thierry VACAVANT (Ballotage) Réinventons Laneuveville devant nancy 		311 11,57%
Participation au scrutin Laneuveville-devant-Nancy
Taux de participation 56,47%
Taux d'abstention 43,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 2 749

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Meurthe-et-Moselle ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Meurthe-et-Moselle. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Laneuveville-devant-Nancy

En savoir plus sur Laneuveville-devant-Nancy