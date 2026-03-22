Résultat de l'élection municipale 2026 à Laneuveville-devant-Nancy : les résultats du 2e tour
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Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Laneuveville-devant-Nancy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Laneuveville-devant-Nancy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Laneuveville-devant-Nancy.
L'actu des élections municipales 2026 à Laneuveville-devant-Nancy
11:42 - Les résultats du premier tour des élections à Laneuveville-devant-Nancy
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Laneuveville-devant-Nancy, c'est Eric Da Cunha qui est arrivé en tête en s'adjugeant 49,05 % des bulletins valides. Ensuite, Anne-Sophie Gavriloff (Divers centre) a pris la position de dauphine avec 39,38 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 9,56 points. Du côté des autres candidats, avec 11,57 %, Thierry Vacavant (Divers gauche) pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Laneuveville-devant-Nancy, le vote a mobilisé 56,47 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Laneuveville-devant-Nancy
Le deuxième tour des élections municipales à Laneuveville-devant-Nancy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Anne-Sophie Gavriloff
Liste divers centre
Avançons ensemble pour notre ville
|
|
Eric Da Cunha
Liste Divers
Laneuv'ville d'avenir avec vous
|
|
Thierry Vacavant
Liste divers gauche
Réinventons Laneuveville devant nancy
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Laneuveville-devant-Nancy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric DA CUNHA (Ballotage) Laneuv'ville d'avenir avec vous
|1 319
|49,05%
|Anne-Sophie GAVRILOFF (Ballotage) Avançons ensemble pour notre ville
|1 059
|39,38%
|Thierry VACAVANT (Ballotage) Réinventons Laneuveville devant nancy
|311
|11,57%
|Participation au scrutin
|Laneuveville-devant-Nancy
|Taux de participation
|56,47%
|Taux d'abstention
|43,53%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|2 749
Source : ministère de l’Intérieur
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