Résultat municipale 2026 à Laneuveville-devant-Nancy (54410) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Laneuveville-devant-Nancy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Laneuveville-devant-Nancy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Laneuveville-devant-Nancy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric DA CUNHA
Eric DA CUNHA Laneuv'ville d'avenir avec vous 		1 319 49,05%
Anne-Sophie GAVRILOFF
Anne-Sophie GAVRILOFF Avançons ensemble pour notre ville 		1 059 39,38%
Thierry VACAVANT
Thierry VACAVANT Réinventons Laneuveville devant nancy 		311 11,57%
Participation au scrutin Laneuveville-devant-Nancy
Taux de participation 56,47%
Taux d'abstention 43,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 2 749

Source : ministère de l’Intérieur

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