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19:18 - Élections à Laneuveville-devant-Nancy : l'impact des caractéristiques démographiques En pleine campagne électorale municipale, Laneuveville-devant-Nancy se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 6 595 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 374 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 632 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (18,40%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La présence de 325 résidents étrangers, soit 4,93% de la population, contribue à son pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 37,57% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 485,38 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Laneuveville-devant-Nancy, les spécificités locales, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Avant les municipales 2026, le RN en posture de force à Laneuveville-devant-Nancy Le parti nationaliste était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Laneuveville-devant-Nancy en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 26,42% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,09% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 24,15% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national arrachait 39,34% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 36,32% aux élections européennes. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 37,31% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 40,49% lors du vote final.

16:58 - Une participation de 39,45 % à Laneuveville-devant-Nancy aux dernières municipales Au soir des élections municipales 2026, le degré de la participation jouera fortement sur les résultats de Laneuveville-devant-Nancy. Il y a six ans, le tour de chauffe de la municipale avait vu 39,45 % des électeurs se déplacer aux urnes dans la commune, une proportion assez classique alors que la pandémie du Covid-19 ajoutait un contexte particulier à la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 3 394 personnes qui ont voté au premier tour, soit 71,89 % de participation. La mobilisation atteignait quant à elle 50,25 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 65,22 %, contre seulement 42,73 % en 2022. Regarder à la loupe cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de classer Laneuveville-devant-Nancy comme une localité en retrait des urnes.

15:59 - Comment a voté Laneuveville-devant-Nancy lors des dernières élections ? Au printemps 2024, les élections législatives à Laneuveville-devant-Nancy avaient placé en tête Dominique Bilde (Rassemblement National) avec 37,31% au premier tour, devant Thibault Bazin (Les Républicains) avec 30,02%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Thibault Bazin (Les Républicains) en tête avec 59,51%. Lors du match européen précédemment, les citoyens de Laneuveville-devant-Nancy avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 36,32% des inscrits. Le panorama politique de Laneuveville-devant-Nancy a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre centriste, elle s'est affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Laneuveville-devant-Nancy ? Globalement, le paysage électoral fait de Laneuveville-devant-Nancy une place forte du courant central. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Laneuveville-devant-Nancy plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 29,01% des inscrits, devant Marine Le Pen qui obtenait 26,42%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,91% pour Emmanuel Macron, contre 44,09% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Laneuveville-devant-Nancy plébiscitaient Rachel Thomas (Ensemble !) avec 24,35% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Thibault Bazin (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 60,66%.

12:58 - Les contribuables de Laneuveville-devant-Nancy voteront-ils sur les impôts ? S'agissant des contributions locales à Laneuveville-devant-Nancy, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 676 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 357 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est maintenu à 24,08 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 26 100 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 599 100 euros enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 5,59 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes. Parallèlement, le foncier non bâti est toujours taxé à 9,70 % en 2024, un taux qui n'a pas bougé depuis 2020 (contre environ 50 % de moyenne nationale). Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, son taux communal est resté stable à près de 6,71 % en 2024, comme au début du mandat , , la moyenne nationale se situant aux alentours de 9,5 %.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Eric Da Cunha à Laneuveville-devant-Nancy À l'occasion des municipales il y a six ans à Laneuveville-devant-Nancy, les résultats ont fourni un aperçu clair des forces politiques en présence. À l'issue du premier passage aux urnes, Yann Frémy (Divers droite) a pris les commandes en recueillant 44,01% des voix. À ses trousses, Eric Da Cunha (Divers) a engrangé 39,49% des suffrages. Ce résultat étroit laissait planer d'importantes incertitudes pour le 2e tour. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Eric Da Cunha l'a finalement emporté avec 45,72% des suffrages, face à Yann Frémy qui a obtenu 40,43% des votants et Olivier Laurent obtenant 13,84% des électeurs. La dynamique s'est progressivement inversée, concrétisant le basculement que ce score serré laissait imaginer. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers a probablement profité du report de voix des électeurs des listes du centre sorties au premier tour, récupérant 49 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Laneuveville-devant-Nancy, cette dynamique sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser.