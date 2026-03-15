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19:17 - Les défis socio-économiques de Langan et leurs implications électorales Dans la commune de Langan, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections municipales. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Dans le bourg, 23,39% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 22,85% ont plus de 60 ans. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 30,23%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,43%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,12%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,28%), témoignent d'une population instruite à Langan, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN à Langan : quel résultat aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière bataille municipale à Langan en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 21,17% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 32,99% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 18,11% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Langan comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 27,62% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 32,85% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 33,76% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Claudia Rouaux.

16:58 - Langan : 44,84 % de votants aux dernières municipales Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 44,84 % à Langan lors des municipales de 2020, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, bon nombre d'électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 81,48 %. La mobilisation aux législatives, établie pour sa part à 51,31 % en 2022, a largement progressé pour s'élever à 76,79 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation atteignait 56,87 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent constituer une contrée assez participative par rapport aux tendances françaises. Dans le cadre de la municipale de 2026 à Langan, cette réalité jouera quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Langan Lors des européennes, le résultat à Langan s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,62%), devant Raphaël Glucksmann (18,04%) et Valérie Hayer (16,70%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Langan avaient ensuite placé en tête Charlotte Faillé (Majorité présidentielle) avec 33,17% au premier tour, devant Virginie d'Orsanne (Rassemblement National) avec 32,85%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Virginie d'Orsanne (Rassemblement National), avec 33,76%. Cette exploration des résultats de 2024 révèle donc que Langan s'affirmait alors toujours comme une zone pivot, fortifiant encore un peu plus son orientation historique.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Langan ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Langan voyait Emmanuel Macron s'imposer localement avec 34,44% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 21,17%. Lors de la finale de l'élection à Langan, les électeurs accordaient 67,01% pour Emmanuel Macron, contre 32,99% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Langan plébiscitaient Claudia Rouaux (Nupes) avec 34,99% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Claudia Rouaux virant de nouveau en tête avec 51,16% des voix. Cette physionomie politique de Langan laisse donc apparaître une commune politiquement très disputée.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Langan À Langan, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 15,87 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville près de 4 100 euros la même année, bien en deçà des 144 000 euros engrangés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Langan s'est établi à un peu plus de 37,52 % en 2024 (contre 17,62 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Langan a atteint 512 € en 2024, alors que ce montant se situait à 494 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Langan Observer les résultats de la dernière élection municipale à Langan peut s'avérer intéressant. Pour rappel, cette élection se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes, donnant aux électeurs la possibilité de choisir plusieurs candidats. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Olivier Gauplé a recueilli le plus de voix avec 97,89% des soutiens, devant Patrick Ollivier qui a recueilli 323 voix (96,99%). Solange Josse suivait, réunissant 96,99% des électeurs. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Langan, les citoyens sont à nouveau appelés à choisir leurs représentants dans cette configuration si spéciale. Le mode de scrutin spécifique sans liste n'est toutefois plus d'actualité.