Résultat municipale 2026 à Langan (35850) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Langan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Langan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Langan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry JOLIVET
Thierry JOLIVET (12 élus) CONSOLIDER AUJOURD'HUI POUR PREPARER DEMAIN 		296 52,20%
  • Thierry JOLIVET
  • Marion LEMÉE
  • Emmanuel JACQUES
  • Claire GODAL
  • Dany GUINARD
  • Gaëlle ROBERT
  • Fabrice PAILLOUX
  • Laetitia DAHMOUN
  • Olivier GAUPLÉ
  • Martine ODYE
  • Nicolas MOISY
  • Cecile CHICOUENE
Yvan LE TENNIER
Yvan LE TENNIER (3 élus) LANGAN, PARTAGEONS UN NOUVEL ELAN 		271 47,80%
  • Yvan LE TENNIER
  • Solange JOSSE
  • Alain HOUANARD
Participation au scrutin Langan
Taux de participation 66,97%
Taux d'abstention 33,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 590

Source : ministère de l’Intérieur

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