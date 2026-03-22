Résultat municipale 2026 à Langeac (43300) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langeac est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Langeac, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langeac [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Franck NOEL-BARON
Franck NOEL-BARON (18 élus) Ensemble pour Langeac 		1 025 51,07%
  • Franck NOEL-BARON
  • Gisèle PABIOU
  • Geoffroy CHAMPAGNAC
  • Pascale ANGLADE
  • Frédéric GUILLOUX
  • Isabelle GUEY BENOIT
  • Germain MAILLEY
  • Astrid BENOIT
  • Jean-Pierre BOUET
  • Nicole GALLET
  • Jeremy ABRIAL
  • Anne GRILLON
  • Germain PHILIPPE
  • Gisèle LAPEYRE
  • Pascal FOURCAULT
  • Sylvie PIROLLES
  • Jean-Pierre VIDAL
  • Pierrette WIENCZEK
Gérard BEAUD
Gérard BEAUD (5 élus) continuons ensemble pour langeac 		982 48,93%
  • Gérard BEAUD
  • Caroline SAHUC
  • Gérard GOUDARD
  • Claudine POTIN
  • Christian NICOUX
Participation au scrutin Langeac Partiels *
Taux de participation 74,56%
Taux d'abstention 25,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Nombre de votants 2 093

* Résultats partiels sur 66% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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Résultat municipale à Langeac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck NOEL-BARON
Franck NOEL-BARON (Ballotage) Ensemble pour Langeac 		895 50,00%
Gérard BEAUD
Gérard BEAUD (Ballotage) continuons ensemble pour langeac 		895 50,00%
Participation au scrutin Langeac
Taux de participation 68,27%
Taux d'abstention 31,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,03%
Nombre de votants 1 915

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