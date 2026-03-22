Résultat municipale 2026 à Langeac (43300) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langeac est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Langeac, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langeac [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|Franck NOEL-BARON (18 élus) Ensemble pour Langeac
|1 025
|51,07%
|
|Gérard BEAUD (5 élus) continuons ensemble pour langeac
|982
|48,93%
|
|Participation au scrutin
|Langeac Partiels *
|Taux de participation
|74,56%
|Taux d'abstention
|25,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,91%
|Nombre de votants
|2 093
* Résultats partiels sur 66% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Langeac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck NOEL-BARON (Ballotage) Ensemble pour Langeac
|895
|50,00%
|Gérard BEAUD (Ballotage) continuons ensemble pour langeac
|895
|50,00%
|Participation au scrutin
|Langeac
|Taux de participation
|68,27%
|Taux d'abstention
|31,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,03%
|Nombre de votants
|1 915
Election municipale 2026 à Langeac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Langeac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Langeac.
L'actu des élections municipales 2026 à Langeac
18:39 - Le choc de l'année électorale 2024 à Langeac
Au printemps 2024, les élections législatives à Langeac avaient propulsé aux avants-postes Jean-Pierre Vigier (Les Républicains) avec 42,94% au premier tour, devant Suzanne Maryse Denise Fourets (Rassemblement National) avec 25,51%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Pierre Vigier culminant à 71,69% des votes dans la commune. À l'occasion du match européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les citoyens de Langeac avaient cette fois placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 29,85% des inscrits. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc confirmé que Langeac s'affirmait alors toujours comme une zone sans vote prédéterminé, réaffirmant son orientation historique.
15:57 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Langeac
À Langeac, les résultats du scrutin municipal il y a six ans ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Gérard Beaud (Divers) a fait la course en tête en obtenant 46,75% des bulletins. Sur la seconde marche, Franck Noel-Baron (Divers gauche) a capté 28,77% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Marie-Thérèse Roubaud (Divers centre), réunissant 20,74% des bulletins. Un écart considérable. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Gérard Beaud l'a finalement emporté avec 42,74% des bulletins, face à Franck Noel-Baron qui a obtenu 34,40% des électeurs inscrits et Marie-Thérèse Roubaud obtenant 370 électeurs inscrits (22,85%). L'écart du premier scrutin s'est sans surprise vérifié, voire creusé, assurant un résultat sans appel. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Franck Noel-Baron a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 109 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Le candidat étiqueté Divers a probablement tiré parti du transfert des voix des listes éliminées. Le camp des challengers se doit coûte que coûte de totaliser davantage de bulletins ce dimanche soir, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - 2 candidats en lice pour le 2e tour des municipales à Langeac
Le match connaît donc un nouveau chapitre ce dimanche, avec Gérard Beaud et Franck Noel-Baron, d'après le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine les listes des candidats au deuxième tour. Les 3 bureaux de vote de la ville de Langeac seront ouverts jusqu'à 18 heures pour accueillir les citoyens.
11:59 - Les résultats du premier tour de l'élection municipale à Langeac
Franck Noel-Baron a terminé en tête du premier volet de l'élection municipale 2026 à Langeac dimanche dernier, avec 50,00 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Gérard Beaud est arrivé en deuxième position avec 50,00 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a en outre engrangé les voix massivement avec 21,23 points gagnés. Enfin, concernant la participation à Langeac, le vote a vu 68,27 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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