Résultat municipale 2026 à Langoëlan (56160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langoëlan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Langoëlan, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langoëlan [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice RAUD (9 élus) UNE EQUIPE ENGAGÉE POUR LANGOËLAN
|109
|44,31%
|
|Yann JONDOT (2 élus) ENSEMBLE POUR LANGOËLAN
|101
|41,06%
|
|Yannig LE DOUJET POUR UN AVENIR COMMUN A LANGOËLAN
|36
|14,63%
|Participation au scrutin
|Langoëlan
|Taux de participation
|88,03%
|Taux d'abstention
|11,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,40%
|Nombre de votants
|250
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Langoëlan - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice RAUD (Ballotage) UNE EQUIPE ENGAGÉE POUR LANGOËLAN
|103
|41,53%
|Yann JONDOT (Ballotage) ENSEMBLE POUR LANGOËLAN
|96
|38,71%
|Yannig LE DOUJET (Ballotage) POUR UN AVENIR COMMUN A LANGOËLAN
|49
|19,76%
|Participation au scrutin
|Langoëlan
|Taux de participation
|88,77%
|Taux d'abstention
|11,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Nombre de votants
|253
Election municipale 2026 à Langoëlan [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Langoëlan sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Langoëlan.
L'actu des élections municipales 2026 à Langoëlan
18:34 - Quels enseignements pour les dernières élections à Langoëlan ?
Nathalie Guihot-Vieira (Rassemblement National) avait gagné le premier tour des législatives à Langoëlan après la dissolution de 2024 avec 34,78%. Jean-Michel Baudry (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 33,33%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Jean-Michel Jacques (Ensemble !) en tête avec 59,60%. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Langoëlan s'était cette fois forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (27,07%), à la première place devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,81%) et Manon Aubry (12,15%). La situation politique de Langoëlan a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Langoëlan
L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Langoëlan est particulièrement éclairante. Rappelons que ce scrutin se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et l'absence de listes, laissant aux électeurs l'opportunité de sélectionner de multiples candidats. Dès le premier tour, 11 conseillers ont été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Ange Thomas a recueilli le plus de bulletins avec 144 suffrages (96,64%). À la suite, Pauline Brard a capté 134 voix (89,93%). Clara Guégan était troisième, rassemblant 89,93% des suffrages. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les élections 2026 à Langoëlan, les citoyens doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local très particulier. Il est à noter que le principe des candidatures individuelles n'a en revanche plus cours en France.
13:58 - Le 2e tour de la municipale à Langoëlan doit départager 3 listes
Le match se joue donc ce dimanche entre la liste de Fabrice Raud (DIV), Yann Jondot (DIV) et la liste menée par Yannig Le Doujet (DIV), selon les listes des candidats au deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les habitants de la ville ont la possibilité de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Langoëlan, pour aller voter.
11:59 - Fabrice Raud, Yann Jondot et Yannig Le Doujet forment le trio de tête à Langoëlan
Lors du premier volet des municipales à Langoëlan, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous a mobilisé 88,77 % des électeurs sur place. Pour ce premier tour, c'est Fabrice Raud qui a pris la tête avec 41,53 % des votes. Derrière, Yann Jondot est arrivé en deuxième position avec 38,71 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, avec 19,76 %, Yannig Le Doujet a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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