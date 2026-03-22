Résultat municipale 2026 à Langoëlan (56160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langoëlan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Langoëlan, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langoëlan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice RAUD
Fabrice RAUD (9 élus) UNE EQUIPE ENGAGÉE POUR LANGOËLAN 		109 44,31%
  • Fabrice RAUD
  • Pauline BRARD
  • Lionel ETIENNE
  • Jeannine NOLOT
  • Florent PERAIN
  • Charlotte QUENISSET
  • Jean Claude LE MÉTAYER
  • Michelle DESPRES
  • Christian ROUZO
Yann JONDOT
Yann JONDOT (2 élus) ENSEMBLE POUR LANGOËLAN 		101 41,06%
  • Yann JONDOT
  • Marie-France BOMPIERRE
Yannig LE DOUJET
Yannig LE DOUJET POUR UN AVENIR COMMUN A LANGOËLAN 		36 14,63%
Participation au scrutin Langoëlan
Taux de participation 88,03%
Taux d'abstention 11,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 250

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Langoëlan - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice RAUD
Fabrice RAUD (Ballotage) UNE EQUIPE ENGAGÉE POUR LANGOËLAN 		103 41,53%
Yann JONDOT
Yann JONDOT (Ballotage) ENSEMBLE POUR LANGOËLAN 		96 38,71%
Yannig LE DOUJET
Yannig LE DOUJET (Ballotage) POUR UN AVENIR COMMUN A LANGOËLAN 		49 19,76%
Participation au scrutin Langoëlan
Taux de participation 88,77%
Taux d'abstention 11,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 253

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