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19:17 - Le poids démographique et économique de Langoiran aux municipales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Langoiran montrent des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,73% et une densité de population de 218 habitants/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (80,49%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1062 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,97%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (10,37%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Langoiran mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,87% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Quelle percée du RN à Langoiran aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière bataille municipale à Langoiran il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 17,87% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 38,10% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 15,25% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Langoiran comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 23,74% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 29,47% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 37,32% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Langoiran plutôt mobilisée lors des élections En ce jour de municipale 2026 à Langoiran, la participation sera regardée de près. Lors des municipales de 2020, la participation était montée à 57,54 % au premier round, un score meilleur que les 44,7 % nationaux. C'étaient 817 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne, beaucoup d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de la pandémie du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 1 233 personnes qui ont voté au premier tour, soit 83,88 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 54,69 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 72,05 % au premier tour, contre 52,58 % en 2022. En prenant du recul, les données esquissent in fine une ville relativement attachée au vote au regard des moyennes nationales.

15:59 - Langoiran classée à gauche à l'issue de l'année de la dissolution Lors du match européen de 2024, les électeurs de Langoiran avaient placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 23,74% des inscrits. Mathilde Feld (Union de la gauche) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Langoiran une vingtaine de jours plus tard avec 40,18%. Rémy Berthonneau (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 29,47%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Mathilde Feld culminant à 62,68% des votes dans la commune. Le contexte politique de Langoiran a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre résolument de gauche, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Qui est arrivé en tête des élections de 2022 à Langoiran ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Langoiran voyait Jean-Luc Mélenchon s'imposer localement avec 28,84% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 23,94%. Lors de la finale de l'élection à Langoiran, les électeurs accordaient 61,90% pour Emmanuel Macron, contre 38,10% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Langoiran portaient leur choix sur Mathilde Feld (Nupes) avec 41,73% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Mathilde Feld virant de nouveau en tête avec 60,28% des voix. Cette physionomie politique de Langoiran dessine donc un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - Jean-François BORAS a-t-il augmenté les impôts locaux à Langoiran ? Si on se penche sur la fiscalité de Langoiran, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 15,93 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 26 750 € la même année. Une somme loin des 413 010 € enregistrés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Langoiran a évolué pour se fixer à 40,36 % en 2024 (contre 19,90 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Langoiran s'est chiffrée à 741 € en 2024 (contre 640 € en 2020).

11:59 - Le duel particulièrement serré du résultat des dernières municipales à Langoiran À l'occasion des élections municipales il y a 6 ans à Langoiran, les résultats ont livré un panorama précis des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour, Jean-François Boras a pris la première place en totalisant 52,24% des soutiens. Sur la seconde marche, Dominique Jobard a engrangé 47,75% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Langoiran, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Pour le camp adverse, renverser une majorité d'une telle ampleur sera ce dimanche une épreuve titanesque, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.