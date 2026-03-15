Résultat municipale 2026 à Langoiran (33550) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Langoiran a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Langoiran, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Langoiran [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Malika MILON
Malika MILON (15 élus) LANGOIRAN COEUR DE GARONNE 		512 51,10%
  • Malika MILON
  • Laurent ROUSSEAU
  • Estelle GUÉNON
  • Christophe MARQUES
  • Melanie MARTHOU
  • Julien LAYRISSE
  • Laetitia LORIOT
  • Paul DALL'ANESE
  • Marie DAO
  • Thibault GONFRIER
  • Marie LUSSIN
  • Brice DEL BEN
  • Laura SAS
  • Romeo POUPARD
  • Cecile GODE
Dominique JOBARD
Dominique JOBARD (4 élus) Langoiran Vivant ! 		490 48,90%
  • Dominique JOBARD
  • Jules RIVET
  • Swann DUFEU
  • Joseph DE SOISSAN
Participation au scrutin Langoiran
Taux de participation 69,46%
Taux d'abstention 30,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Nombre de votants 1 046

Source : ministère de l’Intérieur

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