Résultat municipale 2026 à Langon (35660) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Langon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Yves COLLÉAUX
Jean Yves COLLÉAUX (12 élus) VIVRE ENSEMBLE À LANGON 		397 48,24%
  • Jean Yves COLLÉAUX
  • Andrée LE ROUX
  • Bertrand ROUINSARD
  • Marylène MATHURIN
  • Christian COUPARD
  • Virginie BOUGOT
  • Thierry TOREL
  • Valérie MICHELIN
  • Julien COLIN
  • Alexandra GUILLEMAIN
  • Olivier RONDEAU
  • Nathalie RICARD
Rosane GAUVIN
Rosane GAUVIN (2 élus) LANGON EN CHEMIN 		265 32,20%
  • Rosane GAUVIN
  • Fabien PASQUET
Marie Annick BARADA JOUADÉ
Marie Annick BARADA JOUADÉ (1 élu) LANGON POUR TOUS 		161 19,56%
  • Marie Annick BARADA JOUADÉ
Participation au scrutin Langon
Taux de participation 69,97%
Taux d'abstention 30,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 825

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Langon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Yves COLLÉAUX
Jean Yves COLLÉAUX (Ballotage) VIVRE ENSEMBLE À LANGON 		369 44,84%
Rosane GAUVIN
Rosane GAUVIN (Ballotage) LANGON EN CHEMIN 		255 30,98%
Marie Annick BARADA JOUADÉ
Marie Annick BARADA JOUADÉ (Ballotage) LANGON POUR TOUS 		199 24,18%
Participation au scrutin Langon
Taux de participation 70,91%
Taux d'abstention 29,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 836

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