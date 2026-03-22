Résultat municipale 2026 à Langon (35660) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Langon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Yves COLLÉAUX (12 élus) VIVRE ENSEMBLE À LANGON
|397
|48,24%
|
|Rosane GAUVIN (2 élus) LANGON EN CHEMIN
|265
|32,20%
|
|Marie Annick BARADA JOUADÉ (1 élu) LANGON POUR TOUS
|161
|19,56%
|
|Participation au scrutin
|Langon
|Taux de participation
|69,97%
|Taux d'abstention
|30,03%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,24%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|825
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Langon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Yves COLLÉAUX (Ballotage) VIVRE ENSEMBLE À LANGON
|369
|44,84%
|Rosane GAUVIN (Ballotage) LANGON EN CHEMIN
|255
|30,98%
|Marie Annick BARADA JOUADÉ (Ballotage) LANGON POUR TOUS
|199
|24,18%
|Participation au scrutin
|Langon
|Taux de participation
|70,91%
|Taux d'abstention
|29,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,48%
|Nombre de votants
|836
Election municipale 2026 à Langon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Langon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Langon.
L'actu des élections municipales 2026 à Langon
18:38 - Il y a deux ans, Langon avait opté pour la droite
Le contexte politique de Langon a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune dessinait une terre clairement de gauche, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée. À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Langon avaient en effet soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 26,70% des inscrits. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Langon avaient ensuite placé en tête Mathilde Hignet (Union de la gauche) avec 40,44% au premier tour, devant Jacques François (Rassemblement National) avec 30,76%. Le second round n'a pas changé grand chose, Mathilde Hignet culminant à 59,85% des voix dans la commune.
15:57 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Langon ?
Quelle avait été l'issue des dernières élections municipales à Langon ? À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Gilles Couanault a creusé l'écart en obtenant 41,56% des voix. Dans la position du principal opposant, Jean Yves Colléaux a obtenu 228 bulletins valides (33,72%). Ce décalage remarqué instaurait un ascendant certain après le 1er tour. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante. Jean Yves Colléaux l'a finalement emporté avec 363 suffrages (55,41%), face à Gilles Couanault avec 292 électeurs inscrits (44,58%). Les voix de réserve ont joué un rôle déterminant, rendant possible un basculement radical du scrutin., sécurisant 82 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Langon pour le 2e tour ?
Selon les candidatures officielles au second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la liste de Marie Annick Barada Jouadé (DIV), la liste menée par Jean Yves Colléaux (DIV) et la liste menée par Rosane Gauvin (DIV) se retrouvent donc ce dimanche à ce nouveau passage aux urnes. À 18 heures, le bureau de vote de Langon fermera ses portes.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Langon pour ce 2e tour de la municipale ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Langon, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a vu 70,91 % des inscrits se déplacer dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Jean Yves Colléaux qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 44,84 % des bulletins valides. Ensuite, Rosane Gauvin est arrivée en deuxième position avec 30,98 %. Un écart très large a été constaté entre les deux candidats. En ravissant la première place, Jean Yves Colléaux a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il a en outre enregistré une progression spectaculaire de plus de 11,12 points. Du côté des autres candidats, avec 24,18 %, Marie Annick Barada Jouadé pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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