Résultat municipale 2026 à Langon (33210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Langon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Langon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Langon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme GUILLEM
Jérôme GUILLEM (25 élus) GUILLEM 2026 		1 806 62,69%
  • Jérôme GUILLEM
  • Chantal PHARAON
  • Christophe DORAY
  • Jacqueline DUPIOL
  • Philippe HERNANDEZ
  • Dominique CHAUVEAU-ZÉBERT
  • Dominique GODEFROY
  • Sandrine BURLET
  • Yves MADRENES
  • Anne-Laure DUTILH
  • Simon Pierre SENGAYRAC
  • Marion CLAVERIE
  • Jean Pierre MANSENCAL
  • Jennifer WILBOIS
  • Patrick POUJARDIEU
  • Myriam CORRAZE
  • Clément BOSREDON
  • Marie CASSIAU
  • Cédric TAUZIN
  • Severine JUBERT
  • Julien SEGUINEL
  • Emilie BERGADIEU
  • Cedric HAREL
  • Aurelie TIGHILT
  • Philippe GANDON
François-Xavier MARQUES
François-Xavier MARQUES (3 élus) Le renouveau pour Langon 		635 22,04%
  • François-Xavier MARQUES
  • Clara MOREL
  • Antonin FERRADOU
Florence LASSARADE
Florence LASSARADE (1 élu) REVEILLER LANGON 		306 10,62%
  • Florence LASSARADE
Jean-Philippe DELCAMP
Jean-Philippe DELCAMP Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		134 4,65%
Participation au scrutin Langon
Taux de participation 59,57%
Taux d'abstention 40,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 2 933

Source : ministère de l’Intérieur

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