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19:17 - Langon : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Les données démographiques et socio-économiques de Langon mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des municipales. Dans l'agglomération, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 31,18% de 60 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 512 euros/an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 3315 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,19% et d'une population immigrée de 9,50% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Langon mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,00% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Avant les municipales, la percée du vote RN à Langon Le mouvement nationaliste était resté en retrait lors des élections locales à Langon il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 22,73% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,08% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 20,79% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Langon comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 31,65% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,05% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 40,57% le dimanche suivant.

16:58 - À Langon, la participation s'annonce forte aux municipales La mobilisation des électeurs de Langon constituera, à la fin du scrutin, une clé pour ces élections municipales. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 44,28 % lors des municipales de 2020, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que le Covid-19 avait découragé bon nombre d'électeurs. Le choix du locataire de l'Elysée avait pour sa part largement mobilisé, avec 77,65 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 22,35 %). La mobilisation atteignait quant à elle 54,43 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 68,21 %, contre seulement 50,95 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - Langon : retour sur le vote de l'année de la dissolution Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient François-Xavier Marques (Rassemblement National) en tête avec 35,05% au premier tour, devant Corinne Martinez (Union de la gauche) avec 32,13%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Sophie Mette (Majorité présidentielle) jusqu'au sommet avec 59,43%. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,65%). Le contexte politique de Langon a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - À Langon, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à le centre Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Langon choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 27,00% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 22,73%. Lors de la finale de l'élection à Langon, les électeurs accordaient 57,92% pour Emmanuel Macron, contre 42,08% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Langon plébiscitaient Sophie Mette (Ensemble !) avec 30,29% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,44% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Langon s'inscrit comme une place forte du courant central.

12:58 - Langon : les impôts s'invitent dans la campagne Pour ce qui concerne la pression fiscale de Langon, la somme moyenne réglée par foyer fiscal a représenté 1 110 € en 2024 (données les plus récentes) contre 793 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 42,90 % en 2024 (contre près de 23,40 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 128 900 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 1,04733 million d'euros (1 047 330 € très exactement) enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 11,80 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Langon À l'occasion des municipales il y a 6 ans à Langon, les résultats ont fourni un aperçu clair des forces politiques en présence. Dès le dimanche du premier tour, Jérôme Guillem (Divers gauche) a fait la course en tête en totalisant 65,02% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Didier Sendres (Divers) a recueilli 24,37% des bulletins valides. Le podium a été complété par Jean-Philippe Delcamp (Extrême gauche), réunissant 204 électeurs (10,60%). Cette victoire écrasante a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ces municipales 2026 à Langon, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera un défi immense pour les opposants ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.