Résultat de l'élection municipale 2026 à Langres : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langres [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Langres sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Langres.
L'actu des élections municipales 2026 à Langres
11:42 - Les premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Langres
Theo Caviezel a terminé en tête du premier tour des élections municipales à Langres il y a une semaine, avec 29,35 % des suffrages exprimés. Derrière, Benjamin Lambert (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 22,07 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Sophie Delong, étiquetée Divers droite, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Christophe Minoux-Fevre, avec la nuance Divers gauche, a récolté 11,67 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Enfin, concernant la participation à Langres, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 43,50 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Langres
Le deuxième tour des élections municipales à Langres a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Theo Caviezel
Liste Divers
POUR LANGRES UN AVENIR A BÂTIR ENSEMBLE
|
|
Benjamin Lambert
Liste divers gauche
LANGRES TERRE D'AVENIR
|
|
Sophie Delong
Liste divers droite
Langres par coeur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Langres
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Theo CAVIEZEL (Ballotage) POUR LANGRES UN AVENIR A BÂTIR ENSEMBLE
|830
|29,35%
|Benjamin LAMBERT (Ballotage) LANGRES TERRE D'AVENIR
|624
|22,07%
|Sophie DELONG (Ballotage) Langres par coeur
|591
|20,90%
|Christophe MINOUX-FEVRE (Ballotage) Une Nouvelle Ambition Pour Langres
|330
|11,67%
|Paul HENRY CONCRETEMENT AVEC LES LANGROIS
|261
|9,23%
|Dominique VIARD LANGRES PLUS GRANDE
|192
|6,79%
|Participation au scrutin
|Langres
|Taux de participation
|56,50%
|Taux d'abstention
|43,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Nombre de votants
|2 903
Source : ministère de l’Intérieur
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