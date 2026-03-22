Résultat de l'élection municipale 2026 à Langres : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Langres

Le deuxième tour des élections municipales à Langres a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Theo Caviezel
Theo Caviezel Liste Divers
POUR LANGRES UN AVENIR A BÂTIR ENSEMBLE
  • Theo Caviezel
  • Pascale Cornevin
  • Mathieu Prevot
  • Joelle Decok
  • Aurélien Chevalier
  • Cecile Blondin
  • Frederic Lemoine
  • Emanuela Florentin
  • Aurélien Bouvier
  • Armelle Husson
  • Saber El-Maazouzi
  • Vanessa Ziolo
  • Benoit Gallien
  • Maryline Mleneck Vautravers
  • Camille Pradet
  • Justine Melot
  • Thibaut Adam
  • Audrey Legrand
  • Bruno Cornevin
  • Melinda Journeaux
  • Alexandre Delaitre
  • Cindy Gardet
  • Gurvan Haldimann
  • Claude Frere
  • Jean-Francois Couturier
  • Alexia Durlet
  • Pascal Brunelli
  • Oceane Jaugey
  • Mickaël Lopes Morais
  • Marie-Rose Prodhon
  • Stephane Lecat
Benjamin Lambert
Benjamin Lambert Liste divers gauche
LANGRES TERRE D'AVENIR
  • Benjamin Lambert
  • Marylène Grépinet
  • Thierry Guillaumot
  • Céline Dessain
  • Emmanuel Offner
  • Sylvie Sarracino
  • Vincent Gendrot
  • Brigitte Jannaud
  • Pascal Pichon
  • Manon Jacquinot
  • Jean-Marc Lévêque
  • Soumia Mabrouk
  • Ghislain Maret
  • Chantal Lévêque
  • Oliver Saillard Auboussu
  • Elisabeth Gambier
  • Abdellatif El Bouhi
  • Aline Bournery
  • Rémy Job
  • Nathalie Wanham
  • Marouane Jehimi
  • Aude Lagedamont
  • Julien Gonzalez
  • Fidéline Claude
  • Alexandre Rymkiewicz
  • Nathalie Obriot
  • Charles Collin
  • Sophie Bourgon
  • Pierre Vigneron
  • Anne Rol
  • Etienne Perrot
Sophie Delong
Sophie Delong Liste divers droite
Langres par coeur
  • Sophie Delong
  • Jean-Christophe Oudin
  • Anne-Valérie Macheret
  • Yvan Quarrey
  • Manon Devilliers
  • Eric Lapierre
  • Laurence Vernet
  • Antonin Courty
  • Marie-Odile Chauvetet
  • Justin Grimperelle
  • Pascale Vautrin
  • Didier Huot
  • Sylvie Michelin
  • Rachid Bouhaïcha
  • Natacha Lesserteur
  • Arthur Salgado
  • Marie-Claude Portrat
  • Nicolas Dufort
  • Emilie Chaillard
  • Gautier Dedôme
  • Marie-Pierre Asdrubal
  • Antonio Vidal Rodes
  • Brigitte Hagry
  • Jean-Pierre Cardinal
  • Brigitte Berthet
  • Mathys Gardet
  • Camille Parisel
  • Jacky Pernot
  • Lucie Vendangeot
  • Philippe Langard
  • Martine Dechanet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Langres

Tête de listeListe Voix % des voix
Theo CAVIEZEL
Theo CAVIEZEL (Ballotage) POUR LANGRES UN AVENIR A BÂTIR ENSEMBLE 		830 29,35%
Benjamin LAMBERT
Benjamin LAMBERT (Ballotage) LANGRES TERRE D'AVENIR 		624 22,07%
Sophie DELONG
Sophie DELONG (Ballotage) Langres par coeur 		591 20,90%
Christophe MINOUX-FEVRE
Christophe MINOUX-FEVRE (Ballotage) Une Nouvelle Ambition Pour Langres 		330 11,67%
Paul HENRY
Paul HENRY CONCRETEMENT AVEC LES LANGROIS 		261 9,23%
Dominique VIARD
Dominique VIARD LANGRES PLUS GRANDE 		192 6,79%
Participation au scrutin Langres
Taux de participation 56,50%
Taux d'abstention 43,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 2 903

Source : ministère de l’Intérieur

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