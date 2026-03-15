Résultat municipale 2026 à Langres (52200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Langres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Langres, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Langres [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Theo CAVIEZEL
Theo CAVIEZEL POUR LANGRES UN AVENIR A BÂTIR ENSEMBLE 		830 29,35%
Benjamin LAMBERT
Benjamin LAMBERT LANGRES TERRE D'AVENIR 		624 22,07%
Sophie DELONG
Sophie DELONG Langres par coeur 		591 20,90%
Christophe MINOUX-FEVRE
Christophe MINOUX-FEVRE Une Nouvelle Ambition Pour Langres 		330 11,67%
Paul HENRY
Paul HENRY CONCRETEMENT AVEC LES LANGROIS 		261 9,23%
Dominique VIARD
Dominique VIARD LANGRES PLUS GRANDE 		192 6,79%
Participation au scrutin Langres
Taux de participation 56,50%
Taux d'abstention 43,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 2 903

Source : ministère de l’Intérieur

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