En direct

19:18 - Langres aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Langres, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 18,04%. Le taux de familles détenant au moins une automobile (64,29%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 3106 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,25% et d'une population immigrée de 10,65% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Langres mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,16% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - La commune de Langres penche vers le RN Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Langres en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 23,62% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 43,16% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 20,12% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti nationaliste sécurisait 42,85% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,69% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 40,03% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 44,27% lors du vote final.

16:58 - Langres : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention L'abstention se montait à 54,45 % à Langres pour le premier tour des municipales de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer à cause de l'épidémie de coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'établir à 32,57 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Si la nature de ces élections diffère des enjeux strictement locaux, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent aisément être mis en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 54,60 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 38,45 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 50,31 % d'abstention. Cet instantané des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une zone distancée du processus électoral par rapport aux moyennes françaises. Cette donnée à Langres sera en tout cas une variable majeure pour ces municipales 2026.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Langres Les élections européennes du printemps 2024 à Langres avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,69%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 16,25% des votes. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Langres plébiscitaient ensuite Christophe Bentz (Rassemblement National) avec 40,03% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Bérangère Abba (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 55,73% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Langres a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter un secteur difficile à classer, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Langres apparaît comme une ville difficile à classer politiquement La synthèse des votes de 2022 dépeint Langres comme une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Langres accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 26,69%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 23,62%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,84% pour Emmanuel Macron, contre 43,16% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Langres plébiscitaient Michèle Leclerc (Nupes) avec 23,17% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Bérangère Abba (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 57,15% des suffrages.

12:58 - Focus sur l'évolution des impôts locaux à Langres Si on se penche sur la fiscalité de Langres, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 16,95 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 188 320 €, bien en deçà des quelque 1,45315 million d'euros engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Langres s'est établi à environ 39,91 % en 2024 (contre 15,97 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Langres s'est établi à environ 859 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 624 € relevés en 2020.

11:59 - La liste Union de la gauche en tête à Langres lors de la dernière élection municipale Dans la commune de Langres, les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui marquées par le verdict des dernières élections en date. Dès le dimanche du premier tour, Anne Cardinal (Union de la gauche) a viré en tête en obtenant 35,25% des suffrages. En deuxième position, Sophie Delong (Divers centre) a engrangé 23,05% des voix. Un écart substantiel. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes candidates. Anne Cardinal l'a finalement emporté avec 44,54% des votes, face à Sophie Delong s'adjugeant 773 électeurs inscrits (33,36%) et Paul Henry avec 13,89% des votes. La logique a été respectée avec un écart qui s'est creusé, aboutissant à un résultat incontestable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Sophie Delong a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 236 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté. Union de la gauche a certainement profité du report de voix des listes éliminées. Pour ces municipales 2026 à Langres, cet équilibre pèsera irrémédiablement sur le résultat.