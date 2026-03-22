Résultat municipale 2026 à Langrune-sur-Mer (14830) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langrune-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Langrune-sur-Mer, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langrune-sur-Mer [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck JOUY (14 élus) BIEN VIVRE ENSEMBLE A LANGRUNE-SUR-MER
|517
|44,68%
|
|Frédéric TILLOY (3 élus) Langrune, un avenir pour notre village
|407
|35,18%
|
|Julia BREEN (2 élus) LANGRUNE EN COMMUN 2026
|233
|20,14%
|
|Participation au scrutin
|Langrune-sur-Mer
|Taux de participation
|68,60%
|Taux d'abstention
|31,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,51%
|Nombre de votants
|1 169
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Langrune-sur-Mer - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck JOUY (Ballotage) BIEN VIVRE ENSEMBLE A LANGRUNE-SUR-MER
|463
|40,44%
|Frédéric TILLOY (Ballotage) Langrune, un avenir pour notre village
|390
|34,06%
|Julia BREEN (Ballotage) LANGRUNE EN COMMUN 2026
|292
|25,50%
|Participation au scrutin
|Langrune-sur-Mer
|Taux de participation
|68,29%
|Taux d'abstention
|31,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Nombre de votants
|1 163
Election municipale 2026 à Langrune-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Langrune-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Langrune-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Langrune-sur-Mer
18:36 - L'année de la dissolution, comment Langrune-sur-Mer a-t-elle voté ?
Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Thomas Dupont-Federici (Union de la gauche) en tête du peloton avec 33,55% au premier tour, devant Philippe Chapron (Rassemblement National) avec 25,12%. Au second tour, c'est en revanche Bertrand Bouyx (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 69,84% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les choix s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Raphaël Glucksmann (25,25%). La physionomie politique de Langrune-sur-Mer a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une zone pivot, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme une ville plutôt portée vers la gauche.
15:57 - Une élection sans adversaire : retour sur les résultats des municipales 2020 à Langrune-sur-Mer
La lecture des résultats des municipales il y a six ans à Langrune-sur-Mer est particulièrement éclairante. Sans aucune opposition, la liste menée par Jean-Luc Guingouain a logiquement recueilli 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Langrune-sur-Mer, cet équilibre sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité en place. La liste des candidatures apporte sans aucun doute déjà un début de réponse.
13:58 - Les candidats en lice pour le second tour de la municipale à Langrune-sur-Mer
Comme le précise la liste des candidats au second tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, Franck Jouy, Frédéric Tilloy et Julia Breen se retrouvent donc ce dimanche à ce deuxième passage dans les bureaux de vote. Pour choisir, les 1 703 inscrits sur les listes électorales de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Langrune-sur-Mer.
11:59 - Les premiers résultats de la municipale 2026 à Langrune-sur-Mer
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Langrune-sur-Mer, c'est Franck Jouy qui a pris l'avantage en rassemblant 40,44 % des bulletins valides. Ensuite, Frédéric Tilloy s'est classé deuxième avec 34,06 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, avec 25,50 %, Julia Breen pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Langrune-sur-Mer, le vote a enregistré un taux d'abstention de 31,71 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Villes voisines de Langrune-sur-Mer
- Langrune-sur-Mer (14830)
- Ecole primaire à Langrune-sur-Mer
- Maternités à Langrune-sur-Mer
- Crèches et garderies à Langrune-sur-Mer
- Salaires à Langrune-sur-Mer
- Impôts à Langrune-sur-Mer
- Dette et budget de Langrune-sur-Mer
- Climat et historique météo de Langrune-sur-Mer
- Accidents à Langrune-sur-Mer
- Délinquance à Langrune-sur-Mer
- Inondations à Langrune-sur-Mer
- Nombre de médecins à Langrune-sur-Mer
- Pollution à Langrune-sur-Mer
- Entreprises à Langrune-sur-Mer
- Prix immobilier à Langrune-sur-Mer