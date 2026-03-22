Résultat municipale 2026 à Langrune-sur-Mer (14830) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langrune-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Langrune-sur-Mer, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langrune-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck JOUY
Franck JOUY (14 élus) BIEN VIVRE ENSEMBLE A LANGRUNE-SUR-MER 		517 44,68%
  • Franck JOUY
  • Sylviane SIEGFRIED
  • François-Xavier PALAO
  • Cassandre JOUY
  • Franck LEROYER
  • Françoise BERTON
  • Patrick MARIE
  • Pavla CLAQUIN
  • Alban EGRET
  • Martine LESELLIER
  • Mathieu FRUGERE
  • Amarjit RIVIERE
  • Gilles BOIVIN
  • Anaïs LEREVEREND
Frédéric TILLOY
Frédéric TILLOY (3 élus) Langrune, un avenir pour notre village 		407 35,18%
  • Frédéric TILLOY
  • Karine DROULIN
  • Jean-Luc FARGERE
Julia BREEN
Julia BREEN (2 élus) LANGRUNE EN COMMUN 2026 		233 20,14%
  • Julia BREEN
  • Valentin BILLAUD
Participation au scrutin Langrune-sur-Mer
Taux de participation 68,60%
Taux d'abstention 31,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Nombre de votants 1 169

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Calvados ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Calvados. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Langrune-sur-Mer - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck JOUY
Franck JOUY (Ballotage) BIEN VIVRE ENSEMBLE A LANGRUNE-SUR-MER 		463 40,44%
Frédéric TILLOY
Frédéric TILLOY (Ballotage) Langrune, un avenir pour notre village 		390 34,06%
Julia BREEN
Julia BREEN (Ballotage) LANGRUNE EN COMMUN 2026 		292 25,50%
Participation au scrutin Langrune-sur-Mer
Taux de participation 68,29%
Taux d'abstention 31,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 1 163

Villes voisines de Langrune-sur-Mer

En savoir plus sur Langrune-sur-Mer