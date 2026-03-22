Résultat municipale 2026 à Langueux (22360) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langueux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Langueux, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langueux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard HAAS
Richard HAAS (23 élus) Langueux - Les Grèves, l'élan continue 		2 089 58,53%
  • Richard HAAS
  • Marie-Gabrielle RAULT-NIZETTI
  • Guillaume HAMON
  • Sylvie GUIGNARD
  • Eric TOULGOAT
  • Angélique STEUNOU
  • Jean-Yves HINAULT
  • Francia JAFFRAIN
  • Cécil MOUTON
  • Maryline NIVET
  • Sébastien BOUL
  • Laura BLÉVIN
  • Regis BEELDENS
  • Mélanie FRELAUT
  • Yannick CHAPELAIN
  • Karine MACÉ
  • César LUCAS
  • Noëlle LAUNAY
  • Erwan MOISAN
  • Melody LESSIGNY
  • Danick PICHOT
  • Maéva VENIN
  • Mathieu CHARLES
Valérie TRAISSAC
Valérie TRAISSAC (6 élus) Langueux demain 		1 480 41,47%
  • Valérie TRAISSAC
  • Yann HAMON
  • Amandine HARNAY
  • Philippe BOUCHARD
  • Lydie LETEXIER
  • Julien BALADI
Participation au scrutin Langueux
Taux de participation 59,47%
Taux d'abstention 40,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 3 723

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Langueux - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard HAAS
Richard HAAS (Ballotage) Langueux - Les Grèves, l'élan continue 		1 858 49,05%
Valérie TRAISSAC
Valérie TRAISSAC (Ballotage) Langueux demain 		1 146 30,25%
Malorie MEHEUST
Malorie MEHEUST (Ballotage) Au plus proche de VOUS 		784 20,70%
Participation au scrutin Langueux
Taux de participation 62,51%
Taux d'abstention 37,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 3 913

Villes voisines de Langueux

En savoir plus sur Langueux