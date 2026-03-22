Résultat municipale 2026 à Langueux (22360) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langueux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Langueux, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Langueux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard HAAS (23 élus) Langueux - Les Grèves, l'élan continue
|2 089
|58,53%
|
|Valérie TRAISSAC (6 élus) Langueux demain
|1 480
|41,47%
|
|Participation au scrutin
|Langueux
|Taux de participation
|59,47%
|Taux d'abstention
|40,53%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,69%
|Nombre de votants
|3 723
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Langueux - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard HAAS (Ballotage) Langueux - Les Grèves, l'élan continue
|1 858
|49,05%
|Valérie TRAISSAC (Ballotage) Langueux demain
|1 146
|30,25%
|Malorie MEHEUST (Ballotage) Au plus proche de VOUS
|784
|20,70%
|Participation au scrutin
|Langueux
|Taux de participation
|62,51%
|Taux d'abstention
|37,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Nombre de votants
|3 913
Election municipale 2026 à Langueux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Langueux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Langueux.
L'actu des élections municipales 2026 à Langueux
18:36 - À Langueux, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite
Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de Langueux avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 25,86% des inscrits. Les élections des députés à Langueux une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Mickaël Cosson (Majorité présidentielle) à l'avant de la course avec 37,53% au premier tour, devant Marion Gorgiard (Union de la gauche) avec 26,37%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Mickaël Cosson culminant à 45,32% des suffrages exprimés dans la commune. La physionomie politique de Langueux a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter une terre marquée par le macronisme, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.
15:57 - Élections de 2020 à Langueux : une triangulaire pour conclure le scrutin
Qui l'avait emporté lors du scrutin municipal de 2020 à Langueux ? Au terme du premier tour, Richard Haas (Divers gauche) a pris la première place en rassemblant 1 026 suffrages (41,02%). À ses trousses, Françoise Hurson (Divers centre) a recueilli 1 026 bulletins valides (41,02%). Le petit gap entre les prétendants donnait suite à un deuxième tour incertain. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Richard Haas l'a finalement emporté avec 45,79% des bulletins, face à Françoise Hurson s'adjugeant 41,10% des votants et Marion Bouchevreau avec 13,10% des électeurs inscrits. L'affrontement a été à la hauteur des espérances avec un scrutin qui est resté particulièrement serré par la suite. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., gagnant 281 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Le 2e tour de l'élection à Langueux donne lieu à un duel
Les votants peuvent donc choisir ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de la liste "Langueux - Les Grèves, L'élan Continue" emmenée par Richard Haas et Valérie Traissac avec la liste "Langueux Demain", comme l'indiquent les candidatures officielles au deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. En dépit d'un score à plus de 10 %, Malorie Meheust (Divers centre) a opté pour ne pas déposer de candidature pour cette élection décisive. À 18 heures, les 7 bureaux de vote de Langueux ferment leurs portes.
11:59 - Un premier constat à Langueux avec les résultats du 1er tour
Lors du premier volet des municipales à Langueux, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 62,51 % localement. Au terme de ce vote, c'est Richard Haas (Divers centre) qui a dominé avec 49,05 % des voix. Ensuite, Valérie Traissac (Divers gauche) s'est classée deuxième avec 30,25 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. La meilleure place, déjà occupée en 2020, a été conservée pour Richard Haas, et il a amélioré aussi légèrement son score de 8,03 points. Pour compléter ce tableau, avec 20,70 %, Malorie Meheust (Divers centre) est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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