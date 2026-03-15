Résultat municipale 2026 à Languidic (56440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Languidic a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Languidic, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Languidic [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérome LE DRÉAN
Jérome LE DRÉAN (26 élus) Languidic s'unir pour agir 		2 995 74,97%
  • Jérome LE DRÉAN
  • Erika DU PRÉMORVAN
  • Thomas EVANO
  • Audrey LE BEL
  • Laurent AVRY
  • Carole HÉRON
  • Didier LE STRAT
  • Sophie EVANNO
  • Serge MOUTON
  • Jennifer LE TEXIER
  • Olivier BOCQUILLON
  • Aline CONGRATEL
  • Claude LE GAL
  • Carolyn DINASQUET
  • Régis DE COUESBOUC
  • Mélanie CONNAN LE QUÉRÉ
  • Stanislas HEURTEBIZE
  • Brigitte LE RUYET
  • Benjamin CONAN
  • Tiffany BERTHAULT
  • Florent DIARD
  • Sylvie AUGUEUX
  • Sébastien COËFFIC
  • Sabine LANNEZ
  • Hervé BLANCHET
  • Cécile MALRY
Laurent DUVAL
Laurent DUVAL (3 élus) LANGUIDIC ENERGIE COMMUNE 		1 000 25,03%
  • Laurent DUVAL
  • Nadège MARETTE
  • Patrick LE GAL
Participation au scrutin Languidic
Taux de participation 64,29%
Taux d'abstention 35,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 4 192

Source : ministère de l’Intérieur

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