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19:19 - Élections municipales à Languidic : impact de la démographie et de l'économie locale Les données démographiques et socio-économiques de Languidic montrent des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 74 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,94%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (14,76%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 4482 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,29%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,69%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Languidic mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 23,05% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Élections de 2026 : vers une percée du RN à Languidic ? Le parti d'extrême droite enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Languidic il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 27,21% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 44,08% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 23,97% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Languidic comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 35,05% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 37,47% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 42,90% lors du vote final.

16:58 - Languidic : 48,29 % de votants aux dernières municipales La mobilisation atteignait 48,29 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Languidic (un niveau conforme aux 44,7 % du pays) alors que commençait l'épidémie de Covid. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 77,33 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 53,00 % des électeurs (soit environ 3 406 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 69,82 %, bien au-delà des 49,42 % enregistrés en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une ville assez participative par rapport aux moyennes françaises. L'adhésion au scrutin de Languidic constituera en définitive un enjeu majeur pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Quelles leçons tirer pour les dernières élections à Languidic ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Languidic, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (35,05%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Languidic avaient ensuite favorisé Nathalie Guihot-Vieira (Rassemblement National) avec 37,47% au premier tour, devant Jean-Michel Jacques (Majorité présidentielle) avec 31,67%. C'est finalement Jean-Michel Jacques (Majorité présidentielle) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 57,10% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Languidic a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Languidic : les résultats qu'il faut analyser Lors des législatives de 2022, les votants de Languidic accordaient leurs suffrages à Jean-Michel Jacques (Ensemble !) avec 34,87% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,73% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Languidic accordaient précédemment leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 27,81%, devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 27,21%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,92% pour Emmanuel Macron, contre 44,08% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Languidic comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Languidic qui aura un impact sur le résultat du vote Pour ce qui est des contributions locales à Languidic, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 756 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 643 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 38,48 % en 2024 (contre 20,37 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 105 100 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des quelque 1,17161 million d'euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 12,50 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - La liste Divers en tête à Languidic lors de la dernière municipale Il peut être édifiant de s'intéresser aux résultats des dernières municipales à Languidic. À l'issue du premier passage aux urnes, Loïc Le Picard (Divers) a devancé tous ses adversaires avec 39,44% des soutiens. À ses trousses, Jérémy Simon (Divers gauche) a obtenu 36,91% des bulletins valides. Ce score très serré soulevait d'importantes questions pour le 2ème tour. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Laurent Duval l'a finalement emporté avec 56,93% des votes, face à Jérémy Simon avec 1 273 électeurs inscrits (43,06%). À l’opposé, ce second tour a donné lieu à une victoire net et incontestable. Divers a sans doute tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, récupérant 528 voix supplémentaires entre les deux tours.