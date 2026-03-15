Résultat de l'élection municipale 2026 à Lannion : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lannion [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lannion sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lannion.
L'actu des élections municipales 2026 à Lannion
13:09 - Les résultats de la dernière élection municipale à Lannion
Il y a six ans, qui avait gagné les municipales à Lannion ? Au soir du premier passage aux urnes, Paul Le Bihan (Union de la gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents avec 52,28% des voix. Juste derrière, Gaël Cornec (La République en marche) a rassemblé 1 302 voix (24,56%). Jean-Yves Callac (Divers gauche) était troisième, réunissant 714 voix (13,47%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Lannion, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Journée électorale à Lannion : les horaires des bureaux de vote
Les 18 bureaux de vote de l'agglomération de Lannion ferment leurs portes à 18 heures pour le dépouillement. Le premier tour des élections municipales est organisé ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de renouveler les élus locaux des 35 000 communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche se trouve plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lannion
|Tête de listeListe
|
Eric Robert
Liste d'union à gauche
Lannion Ville écologique et solidaire
|
|
Carine Weber
Liste d'extrême-gauche
Résistance Ouvrière à l'Austérité
|
|
Yann Gueguen
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Blanche Le Goffic
Liste du Rassemblement National
OSONS LANNION
|
|
Michel Diverchy
Liste divers gauche
LANNION COLLECTIF
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Paul Le Bihan (27 élus) Lannion, ecologiste et solidaire
|2 771
|52,28%
|
|Gaël Cornec (4 élus) Révélons lannion !
|1 302
|24,56%
|
|Jean-Yves Callac (2 élus) Sous le chêne vert de lannion
|714
|13,47%
|
|Yann Guéguen Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|267
|5,03%
|Carine Weber Pour la reconquete de la démocratie communale
|246
|4,64%
|Participation au scrutin
|Lannion
|Taux de participation
|38,93%
|Taux d'abstention
|61,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 538
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Marquet (24 élus) Lannion ensemble et solidaires
|3 411
|42,14%
|
|Danielle Marec (4 élus) Lannion avec vous
|1 991
|24,60%
|
|Cédric Seureau (4 élus) Pour lannion, naturellement
|1 873
|23,14%
|
|Jean-Yves Callac (1 élu) Sous le chêne vert de lannion
|818
|10,10%
|
|Participation au scrutin
|Lannion
|Taux de participation
|60,79%
|Taux d'abstention
|39,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,88%
|Nombre de votants
|8 333
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Marquet Lannion ensemble et solidaires
|3 236
|39,95%
|Danielle Marec Lannion avec vous
|1 749
|21,59%
|Cédric Seureau Pour lannion, naturellement
|1 695
|20,92%
|Jean-Yves Callac Sous le chêne vert de lannion
|1 021
|12,60%
|Yann Guéguen Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs.
|398
|4,91%
|Participation au scrutin
|Lannion
|Taux de participation
|61,37%
|Taux d'abstention
|38,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,72%
|Nombre de votants
|8 412
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