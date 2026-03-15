Résultat de l'élection municipale 2026 à Lannion : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lannion

Tête de listeListe
Eric Robert
Eric Robert Liste d'union à gauche
Lannion Ville écologique et solidaire
  • Eric Robert
  • Trefina Kerrain
  • Cédric Seureau
  • Carine Hue
  • Alain Cordesse
  • Frédérique Kerlen
  • Vincent Tournier
  • Sonya Nicolas
  • Hervé Latimier
  • Marie-Annick Guillou
  • Fabien Canévet
  • Stéphanie Genétay
  • Franck Ogier
  • Julia Benkara
  • Gaël Le Floc'h
  • Françoise Le Men
  • Marc Nédélec
  • Christine Tanguy
  • Philippe Quémerais
  • Nadia Masrour
  • Mathurin Laurin
  • Claire Teissère
  • Christophe Kergoat
  • Michelle Couny
  • Bertrand de Villeneuve
  • Christine Bonnamour
  • Gérard Pincemin
  • Gwénola Grard
  • Yannick Couderchon
  • Catherine Bras Sionneau
  • Serge Kerambrun
  • Nolwenn Henry
  • Jean-François Larher
  • Kristell Raoul
  • Laurent Lintanf
  • Françoise Le Loarer
  • Paul Le Bihan
Carine Weber
Carine Weber Liste d'extrême-gauche
Résistance Ouvrière à l'Austérité
  • Carine Weber
  • Yann Le Tensorer
  • Marie Le Nabour
  • Tanguy Depil
  • Marie-Hélène Demange
  • Winaël Henry de Villeneuve
  • Antoinette Ledan
  • Frédéric Sol
  • Pauline Gardin
  • François Jégou
  • Tatiana de Bue
  • Alexandre Sellier
  • Cécile Beyer
  • Mario Da Silva Fernandes
  • Josiane Le Dévéhat
  • Tahar Sam
  • Marianne Le Maoult
  • Benoît Decultot
  • Emanuelle Belin
  • Youen Plusquellec
  • Anne-Yvonne Tanguy-Sidki
  • André Sol
  • Emmanuelle Le Diuzet
  • Sébastien Huitorel
  • Maëva Goubard
  • Aodrenn Depil
  • Stéphanie Le Gall
  • Alan Loiseleux
  • Lydia Saluden
  • Ghassen Falah
  • Marthe Godest
  • Jacques Guénolé
  • Tamara Saint-Aubert
  • Philippe Noriega
  • Hélène Renard
  • Malo Lavoué
  • Jeannette Scolotour
Yann Gueguen
Yann Gueguen Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Yann Gueguen
  • Joëlle Laurent
  • Alain Marchal
  • Marie-Pierre Le Bervet
  • Olivier Aouira
  • Catherine Revilla
  • Johan Le Quellenec
  • Marie-Christine Pereira
  • Martin Lorient
  • Gisèle Le Scanf
  • Alain Grosvalet
  • Marie Erbil
  • Daniel Barbier
  • Solène Le Gac
  • Clément Vercambre
  • Véronique Laplanche
  • Yuna Amara Pereira
  • Françoise Squeren
  • Mehdi Bouaboura
  • Tiphaine Huon
  • Dominique Jehanno
  • Sabrina Robert
  • Pierre-Yves Hanriot
  • Gloria de Sousa
  • Patrick Petibon
  • Catherine Carpentier
  • Ludovic Guezenec
  • Edith Hertu
  • Mathieu Messager
  • Maud Lebee
  • Philippe Revilla
  • Odile Quinquis
  • Quentin Deniel
  • Morgane Lorrain
  • Daniel Le Pezron
  • Marie-France Brunet
  • Yann Tilly
Blanche Le Goffic
Blanche Le Goffic Liste du Rassemblement National
OSONS LANNION
  • Blanche Le Goffic
  • Gaël Hollier
  • Blandine Le Naour
  • Julien Colombard
  • Florence Prat
  • Pascal Dedominici
  • Sévrine Traon
  • Goulwen Bourges
  • Florence Castek
  • Corentin Gauthier
  • Annie Bignand
  • Daniel Bourges
  • Brigitte Renou
  • Killian Hennebert
  • Agnès Quirin
  • Youenn Narradon
  • Kaïla Moser
  • Guillaume Mauriaucourt
  • Lucia Remond
  • Jacky Schawartz
  • Françoise Guézennec
  • Bernard Terrier
  • Simone Schumacher
  • Jean-Luc Perrin
  • Annie Le Guen
  • Eric Le Dû
  • Angélique Le Naour
  • Jimmy Dhont
  • Maryline Vezouët
  • Louis Lebreton
  • Catherine Sécher
  • François Floc'h
  • Sylvie Le Bastard
  • Raymond Blanc
  • Marie Le Mestre
Michel Diverchy
Michel Diverchy Liste divers gauche
LANNION COLLECTIF
  • Michel Diverchy
  • Claire Alizon
  • Jérôme Froger
  • Anne-Laure Cloarec
  • Erwan Le Buhan
  • Aurore Pasquiou
  • Jean-Jacques Lartigue
  • Martine Hoybel
  • Thierry Chauvel
  • Juliette Crespon
  • Antoine Do Nascimento
  • Laurence Gallas
  • Christophe Jouanneault
  • Peiyan Froger
  • Thierry Standaert
  • Sylviane Bonnet
  • André Roguès
  • Corinne Le Tensorer
  • Philippe Garion
  • Arlette Le Coz
  • François Bonnet
  • Maïwenn Cheney
  • François Mouillaud
  • Sophie Guennec
  • Gurvan Le Quellenec
  • Aude Le Pichon
  • Ahmed Addi
  • Marie Vernusset
  • Arnaud Benassis
  • Françoise Le Vaillant
  • Jean-François Delahaye Coliac
  • Michèle Renault
  • Patrick Salaün
  • Sophie Duquenne
  • Pierre Paris

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Paul Le Bihan
Paul Le Bihan (27 élus) Lannion, ecologiste et solidaire 		2 771 52,28%
  • Paul Le Bihan
  • Françoise Le Men
  • Christian Meheust
  • Trefina Kerrain
  • Eric Robert
  • Carine Hue
  • Cédric Seureau
  • Bernadette Corvisier
  • Hervé Latimier
  • Sonya Nicolas
  • Yves Nedellec
  • Françoise Barbier
  • Patrice Kervaon
  • Marie-Annick Guillou
  • Marc Nedelec
  • Anne-Claire Even
  • Fabien Canevet
  • Nolwenn Henry
  • Yvon Briand
  • Gwénaëlle Lair
  • Michel Diverchy
  • Marie-Christine Barac'h
  • Pierre Gouzi
  • Myriam Dubourg
  • Christophe Kergoat
  • Christine Tanguy
  • Fabrice Louedec
Gaël Cornec
Gaël Cornec (4 élus) Révélons lannion ! 		1 302 24,56%
  • Gaël Cornec
  • Catherine Bridet
  • Louis Noël
  • Danielle Marec
Jean-Yves Callac
Jean-Yves Callac (2 élus) Sous le chêne vert de lannion 		714 13,47%
  • Jean-Yves Callac
  • Anne Le Guen
Yann Guéguen
Yann Guéguen Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		267 5,03%
Carine Weber
Carine Weber Pour la reconquete de la démocratie communale 		246 4,64%
Participation au scrutin Lannion
Taux de participation 38,93%
Taux d'abstention 61,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 538

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Marquet
Christian Marquet (24 élus) Lannion ensemble et solidaires 		3 411 42,14%
  • Christian Marquet
  • Claudine Fejean
  • Paul Le Bihan
  • Delphine Charlet
  • Patrice Kervaon
  • Guénaëlle Payet Le Meur
  • Christian Meheust
  • Bernadette Corvisier
  • Christian Hunaut
  • Thérèse Herve
  • Fabien Canevet
  • Stéphanie Crestel
  • Eric Robert
  • Catherine Besnard
  • Jakez Gicquel
  • Christine Bonnamour
  • Marc Nedelec
  • Rozenn Coadalen
  • Louison Noel
  • Sonya Nicolas
  • Frédéric Corre
  • Nadine Omnes
  • Pierre Gouzi
  • Christine Tanguy
Danielle Marec
Danielle Marec (4 élus) Lannion avec vous 		1 991 24,60%
  • Danielle Marec
  • Jean-René Prat
  • Marie-Claude Lanneshoa
  • Henri Glaziou
Cédric Seureau
Cédric Seureau (4 élus) Pour lannion, naturellement 		1 873 23,14%
  • Cédric Seureau
  • Françoise Le Men
  • Yann Le Tensorer
  • Anne-Claire Even
Jean-Yves Callac
Jean-Yves Callac (1 élu) Sous le chêne vert de lannion 		818 10,10%
  • Jean-Yves Callac
Participation au scrutin Lannion
Taux de participation 60,79%
Taux d'abstention 39,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,88%
Nombre de votants 8 333

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Marquet
Christian Marquet Lannion ensemble et solidaires 		3 236 39,95%
Danielle Marec
Danielle Marec Lannion avec vous 		1 749 21,59%
Cédric Seureau
Cédric Seureau Pour lannion, naturellement 		1 695 20,92%
Jean-Yves Callac
Jean-Yves Callac Sous le chêne vert de lannion 		1 021 12,60%
Yann Guéguen
Yann Guéguen Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. 		398 4,91%
Participation au scrutin Lannion
Taux de participation 61,37%
Taux d'abstention 38,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,72%
Nombre de votants 8 412

Villes voisines de Lannion

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