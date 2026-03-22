Résultat de l'élection municipale 2026 à Lannion : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lannion [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lannion sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lannion.
L'actu des élections municipales 2026 à Lannion
11:49 - Les résultats du premier tour des municipales à Lannion
Les élections municipales 2026 à Lannion ont vu Eric Robert (Union de la gauche) arriver en tête dimanche dernier avec 43,87 % des voix. À sa suite, Michel Diverchy (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 28,17 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré un ascendant très fort. Pour compléter ce tableau, avec 18,99 %, Blanche Le Goffic, étiquetée Rassemblement National, s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Carine Weber, portant la nuance Extrême gauche, a terminé avec 4,72 % des suffrages, un résultat trop faible pour peser sur le second tour. Du côté de la mobilisation à Lannion, le rendez-vous électoral a mobilisé 59,12 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lannion
Le deuxième tour des élections municipales à Lannion a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Eric Robert
Liste d'union à gauche
Lannion Ville écologique et solidaire
|
|
Blanche Le Goffic
Liste du Rassemblement National
OSONS LANNION
|
|
Michel Diverchy
Liste divers gauche
LANNION COLLECTIF
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lannion
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric ROBERT (Ballotage) Lannion Ville écologique et solidaire
|3 597
|43,87%
|Michel DIVERCHY (Ballotage) LANNION COLLECTIF
|2 310
|28,17%
|Blanche LE GOFFIC (Ballotage) OSONS LANNION
|1 557
|18,99%
|Carine WEBER Résistance Ouvrière à l'Austérité
|387
|4,72%
|Yann GUEGUEN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|348
|4,24%
|Participation au scrutin
|Lannion
|Taux de participation
|59,12%
|Taux d'abstention
|40,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Nombre de votants
|8 494
Source : ministère de l’Intérieur
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