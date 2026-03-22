Résultat de l'élection municipale 2026 à Lannion : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lannion

Le deuxième tour des élections municipales à Lannion a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Eric Robert
Eric Robert Liste d'union à gauche
Lannion Ville écologique et solidaire
  • Eric Robert
  • Trefina Kerrain
  • Cédric Seureau
  • Carine Hue
  • Alain Cordesse
  • Frédérique Kerlen
  • Vincent Tournier
  • Sonya Nicolas
  • Hervé Latimier
  • Marie-Annick Guillou
  • Fabien Canévet
  • Stéphanie Genétay
  • Franck Ogier
  • Julia Benkara
  • Gaël Le Floc'h
  • Françoise Le Men
  • Marc Nédélec
  • Christine Tanguy
  • Philippe Quémerais
  • Nadia Masrour
  • Mathurin Laurin
  • Claire Teissère
  • Christophe Kergoat
  • Michelle Couny
  • Bertrand de Villeneuve
  • Christine Bonnamour
  • Gérard Pincemin
  • Gwénola Grard
  • Yannick Couderchon
  • Catherine Bras Sionneau
  • Serge Kerambrun
  • Nolwenn Henry
  • Jean-François Larher
  • Kristell Raoul
  • Laurent Lintanf
  • Françoise Le Loarer
  • Paul Le Bihan
Blanche Le Goffic
Blanche Le Goffic Liste du Rassemblement National
OSONS LANNION
  • Blanche Le Goffic
  • Gaël Hollier
  • Blandine Le Naour
  • Julien Colombard
  • Florence Prat
  • Pascal Dedominici
  • Sévrine Traon
  • Goulwen Bourges
  • Florence Castek
  • Corentin Gauthier
  • Annie Bignand
  • Daniel Bourges
  • Brigitte Renou
  • Killian Hennebert
  • Agnès Quirin
  • Youenn Narradon
  • Kaïla Moser
  • Guillaume Mauriaucourt
  • Lucia Remond
  • Jacky Schawartz
  • Françoise Guézennec
  • Bernard Terrier
  • Simone Schumacher
  • Jean-Luc Perrin
  • Annie Le Guen
  • Eric Le Dû
  • Angélique Le Naour
  • Jimmy Dhont
  • Maryline Vezouët
  • Louis Lebreton
  • Catherine Sécher
  • François Floc'h
  • Sylvie Le Bastard
  • Raymond Blanc
  • Marie Le Mestre
Michel Diverchy
Michel Diverchy Liste divers gauche
LANNION COLLECTIF
  • Michel Diverchy
  • Claire Alizon
  • Jérôme Froger
  • Anne-Laure Cloarec
  • Erwan Le Buhan
  • Aurore Pasquiou
  • Jean-Jacques Lartigue
  • Martine Hoybel
  • Thierry Chauvel
  • Juliette Crespon
  • Antoine Do Nascimento
  • Laurence Gallas
  • Christophe Jouanneault
  • Peiyan Froger
  • Thierry Standaert
  • Sylviane Bonnet
  • André Roguès
  • Corinne Le Tensorer
  • Philippe Garion
  • Arlette Le Coz
  • François Bonnet
  • Maïwenn Cheney
  • François Mouillaud
  • Sophie Guennec
  • Gurvan Le Quellenec
  • Aude Le Pichon
  • Ahmed Addi
  • Marie Vernusset
  • Arnaud Benassis
  • Françoise Le Vaillant
  • Jean-François Delahaye Coliac
  • Michèle Renault
  • Patrick Salaün
  • Sophie Duquenne
  • Pierre Paris

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lannion

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric ROBERT
Eric ROBERT (Ballotage) Lannion Ville écologique et solidaire 		3 597 43,87%
Michel DIVERCHY
Michel DIVERCHY (Ballotage) LANNION COLLECTIF 		2 310 28,17%
Blanche LE GOFFIC
Blanche LE GOFFIC (Ballotage) OSONS LANNION 		1 557 18,99%
Carine WEBER
Carine WEBER Résistance Ouvrière à l'Austérité 		387 4,72%
Yann GUEGUEN
Yann GUEGUEN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		348 4,24%
Participation au scrutin Lannion
Taux de participation 59,12%
Taux d'abstention 40,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Nombre de votants 8 494

Source : ministère de l’Intérieur

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