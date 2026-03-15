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19:17 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lanrodec Comment les électeurs de Lanrodec peuvent-ils impacter le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,97% et une densité de population de 43 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (84,67%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 706 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (22,77%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,35%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Lanrodec mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,74% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Rassemblement national à Lanrodec : les chiffres récents Le RN n'était pas représenté lors de la dernière campagne municipale à Lanrodec en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 29,23% des voix lors du tour de chauffe, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la commune avec 49,76% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 25,00% au représentant du parti lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Lanrodec comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 40,31% lors du scrutin européen. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 43,99% pour le parti nationaliste. Ce dernier s'imposera avec 54,36% lors du vote final, synonyme d'élection de Murielle Lepvraud.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Lanrodec ? Pour ces élections municipales 2026, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Lanrodec sera déterminante dans l'issue du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 54,95 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 45,05 %) alors que le pays était durement touché par la pandémie du coronavirus. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 19,42 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 46,21 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 27,81 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 43,51 % d'abstention. Décortiquer ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Lanrodec comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste de la France.

15:59 - Qui a dominé les scrutins il y a deux ans à Lanrodec ? La physionomie politique de Lanrodec a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Le choc des Européennes du printemps 2024 à Lanrodec avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (40,31%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 14,53% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Lanrodec avaient ensuite propulsé aux avants-postes Noël Lude (Rassemblement National) avec 43,99% au premier tour, devant Cyril Jobic (Ensemble !) avec 28,45%. Le second round n'a pas changé grand chose, Noël Lude culminant à 54,36% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Lanrodec ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Lanrodec comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Lanrodec privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (29,23%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 21,72%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,24% pour Emmanuel Macron, contre 49,76% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Lanrodec portaient leur choix sur Yannick Kerlogot (Ensemble !) avec 27,02% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Murielle Lepvraud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,26% des voix.

12:58 - Lanrodec frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections Reflet d'une pression fiscale inchangée depuis 2020 à Lanrodec, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 17,61 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 9 170 €. Une somme loin des 133 320 € engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Lanrodec est passé à 40,06 % en 2024 (contre 20,53 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Lanrodec a représenté 507 € en 2024, alors que ce montant se situait à 499 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Lanrodec ? La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Lanrodec s'avère riche d'enseignements. Seule en lice, la liste menée par Jean-Pierre Le Goux a naturellement recueilli 100,00% des bulletins dès le premier tour. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Lanrodec, cet équilibre pose les bases. Au moment des résultats des municipales à Lanrodec, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. C'est sans doute dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.