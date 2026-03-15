Résultat municipale 2026 à Lanrodec (22170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lanrodec a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lanrodec, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lanrodec [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Solène STEUNOU-ROQUINARC'H
Solène STEUNOU-ROQUINARC'H (12 élus) BIEN VIVRE À LANRODEC - UNIS POUR L'AVENIR 		442 61,05%
  • Solène STEUNOU-ROQUINARC'H
  • Yves COLAS
  • Marie-Line LE ROY
  • Alexis AROARO
  • Claudie LE MEUR BOURDON
  • Philippe HERBILLOT
  • Anne LEFORT
  • Jean-Christophe JOUAN
  • Marion QUÉRO
  • Mickaël STEPHAN
  • Christine GUÉNO
  • Laurent MAHÉ
Alain OLLIVIER-HENRY
Alain OLLIVIER-HENRY (3 élus) Ensemble pour Lanrodec 		282 38,95%
  • Alain OLLIVIER-HENRY
  • Cathy TOUDIC
  • Jean Yves JOURDEN
Participation au scrutin Lanrodec
Taux de participation 71,73%
Taux d'abstention 28,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 741

Source : ministère de l’Intérieur

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