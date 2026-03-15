Résultat municipale 2026 à Lans-en-Vercors (38250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lans-en-Vercors a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lans-en-Vercors, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lans-en-Vercors [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Violaine VIGNON
Violaine VIGNON (18 élus) LANS EN ACTION 		930 51,72%
  • Violaine VIGNON
  • Joseph BOYER
  • Françoise BUGNET-BRECHENMACHER
  • Julien AMMAR
  • Irina BRANDINA
  • Bastien CHALAVON
  • Katelyne BRÄUNLICH
  • Thierry LEBEL
  • Clémentine BARDO
  • Frédéric ROCHAS
  • Anaëlle ROCHAS
  • Nicolas LESPINASSE
  • Léa BESNARD
  • Mathis COSTE
  • Salomé MALEVERGNE
  • Jérôme RILLIOT
  • Valérie MOUTON
  • David VILAIN
Michaël KRAEMER
Michaël KRAEMER (5 élus) Lans-Notre Village 		868 48,28%
  • Michaël KRAEMER
  • Caroline BIARD
  • Philippe BERNARD
  • Cecile BOURBAL
  • Yannick ROCHAS
Participation au scrutin Lans-en-Vercors
Taux de participation 72,71%
Taux d'abstention 27,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 1 833

Source : ministère de l’Intérieur

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