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19:18 - Lans-en-Vercors : élections municipales et dynamiques démographiques Dans la commune de Lans-en-Vercors, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections municipales. Avec 32% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,91%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (73,53%) met en relief le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Le taux élevé de cadres, représentant 28,74%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (14,46%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (14,89%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 39,64%, comme à Lans-en-Vercors, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Le RN à Lans-en-Vercors : quelle place aux élections de 2026 ? Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté pour la dernière bataille municipale à Lans-en-Vercors en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 12,62% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 25,39% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 7,56% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Lans-en-Vercors comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 17,24% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 22,42% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il achèvera sa course avec 27,44% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Lans-en-Vercors : le point sur l'abstention À l'occasion de ces municipales 2026, la valeur de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Lans-en-Vercors. L'abstention atteignait 34,68 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de coronavirus ajoutait un contexte particulier à la compétition. Avec la présidentielle, les municipales restent en effet le rendez-vous démocratique où les Français votent le plus massivement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi élevé à 15,05 %. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux purement locaux, les deux derniers scrutins législatifs demeurent parfaitement comparables entre eux. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 37,67 % en 2022 à seulement 20,17 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 32,54 % (contre 48,51 % en France). En prenant du recul, les données établissent le profil d'une ville globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Lans-en-Vercors : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des législatives de juin 2024, les votants de Lans-en-Vercors portaient leur choix sur Marie-Noëlle Battistel (Union de la gauche) avec 53,40% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marie-Noëlle Battistel culminant à 72,56% des suffrages exprimés dans la commune. Lors du scrutin européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les citoyens de Lans-en-Vercors avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann avec 25,36% des inscrits. La préférence des électeurs de Lans-en-Vercors a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une ville plutôt portée vers la gauche.

14:57 - Lans-en-Vercors : des verdicts éminemment tranchés dans les urnes il y a 4 ans Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Lans-en-Vercors privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (27,84%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 26,69%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 74,61% pour Emmanuel Macron, contre 25,39% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Lans-en-Vercors accordaient leurs suffrages à Marie-Noëlle Battistel (Nupes) avec 46,50% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,38% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - La mairie a-t-elle maîtrisé la fiscalité locale à Lans-en-Vercors ? Témoignage d'une pression fiscale en régression depuis 2020 à Lans-en-Vercors, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 26,63 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 560 300 euros environ la même année. Un montant loin des 1,54067 million d'euros récoltés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Lans-en-Vercors atteint désormais 40,46 % en 2024 (contre 24,56 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Lans-en-Vercors s'est établi à 1 600 € en 2024 (contre 1 730 € en 2020).

11:59 - Une victoire écrasante à la dernière municipale à Lans-en-Vercors Les résultats des élections municipales de 2020 à Lans-en-Vercors ont fourni un panorama précis des dynamiques politiques locales. À l'occasion de la première consultation électorale, Michaël Kraemer a pris la première place en obtenant 817 bulletins (57,77%). À sa poursuite, François Nougier a rassemblé 42,22% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Lans-en-Vercors, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera un défi immense pour le camp adverse ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.