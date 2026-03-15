Résultat municipale 2026 à Lanta (31570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lanta a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lanta, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lanta [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi DIAZ
Rémi DIAZ (16 élus) TOUTES ET TOUS LANTANAIS 		792 59,68%
  • Rémi DIAZ
  • Corine GÉRARD
  • Didier SICARD
  • Caroline BEAUJARD
  • Sébastien ESTIEU
  • Emma MARTINEZ
  • Sylvain HERBRETEAU
  • Anne-Laure ODOYER
  • Cyril LACORNE
  • Sabine PEREZ
  • Jean-Pierre AUDOUIN
  • Marion DELBREIL
  • Pascal MOINEAU
  • Cécile COLOMA
  • Azize HENNI
  • Aude MESSONNIER
Marc MENGAUD
Marc MENGAUD (2 élus) ENGAGÉS POUR LANTA, TOURNÉS VERS L'AVENIR 		331 24,94%
  • Marc MENGAUD
  • Geneviève COURANJOU BERRONE
Florence RANC
Florence RANC (1 élu) UN NOUVEL ÉLAN POUR LANTA 		204 15,37%
  • Florence RANC
Participation au scrutin Lanta
Taux de participation 76,83%
Taux d'abstention 23,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 1 346

Source : ministère de l’Intérieur

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