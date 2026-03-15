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19:17 - Les enjeux locaux de Lanta : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Lanta comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 27,98% de cadres pour 2 269 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 208 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 667 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 23,53% des résidents sont des enfants, et 4,76% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 24,62% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 32,83% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 848,04 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Lanta, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quels résultats du RN à Lanta avant les élections de 2026 ? Le parti d'extrême droite était absent lors de la dernière municipale à Lanta en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 18,88% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 38,67% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 18,38% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Lanta comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,82% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 33,33% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 43,73% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Lanta au crible La participation s'élevait à 65,99 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Lanta, largement au-dessus des 44,7 % nationaux alors qu'à cause de l'épidémie de coronavirus, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. Avec les présidentielles, les élections municipales sont en effet le rendez-vous démocratique où les Français votent le plus massivement pour choisir leur maire et leur président. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 87,45 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). La mobilisation atteignait quant à elle 64,21 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 81,80 %, contre seulement 56,35 % en 2022. L'observation de ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Lanta comme une localité relativement attachée au vote par rapport au reste de la France. Pour ces élections municipales 2026, cette donnée à Lanta sera en tout cas fondamentale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Les scrutins de 2024 : quels résultats à Lanta ? Caroline Falgas-Colomina (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections législatives à Lanta après la dissolution de 2024 avec 33,33%. Jacques Oberti (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 31,52%. C'est néanmoins Jacques Oberti (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 56,27% des suffrages exprimés. Les élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Lanta avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (27,82%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 16,16% des votes. L'orientation des électeurs de Lanta a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Lanta : des suffrages particulièrement instructifs lors des scrutins en 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Lanta plébiscitaient Alice Assier (Nupes) avec 33,08% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,01%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Lanta tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 26,92% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 21,19%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,33% pour Emmanuel Macron, contre 38,67% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Lanta comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Quelle est l'évolution des impôts locaux à Lanta depuis 2020 ? À Lanta, sur le plan de la fiscalité locale, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint 904 € en 2024 (dernière date de relevé) contre 831 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 40,88 % en 2024 (contre environ 18,98 % en 2020). Cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 31 000 euros de recettes en 2024, loin des 476 100 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 16,73 %. Cette imposition est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Lanta Les rapports de force politiques locaux actuels restent, encore à l'heure actuelle, façonnés par le résultat du dernier scrutin à Lanta. Dès le premier tour, Marc Mengaud a dominé le scrutin en totalisant 633 voix (61,81%). À sa poursuite, Rémi Diaz a obtenu 295 bulletins valides (28,80%). Cette victoire au premier tour de Marc Mengaud a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Lanta, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Pour l'opposition, faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche un défi herculéen, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.