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19:19 - L'avenir de la France se dessine aussi à Lantignié La composition démographique et socio-économique de Lantignié définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,83% et une densité de population de 115 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux d'agriculteurs, qui représente 9,32%, montre que l'agriculture reste une part significative du tissu socio-économique de la commune. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,69%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,17%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Lantignié mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,64% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Lantignié ? Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière municipale à Lantignié il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 27,24% des voix lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 48,10% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 14,69% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Lantignié comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 38,22% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 38,19% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il clôturera le scrutin avec 43,74% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 40,20 % de participation à Lantignié En ce jour de municipale à Lantignié, la mobilisation sera particulièrement scrutée. Pour rappel, la participation s'élevait à 40,20 % lors des municipales de 2020, une proportion assez classique, beaucoup d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 559 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 81,01 % de participation. La mobilisation atteignait de son côté 55,60 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 74,75 %, contre seulement 46,70 % en 2022. L'observation de ce parcours lors des dernières élections permet in fine d'identifier Lantignié comme une commune fortement mobilisée aux urnes en comparaison de la moyenne.

15:59 - Lantignié : retour sur la dernière année électorale en date Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Lantignié, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (38,22%). Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Lantignié plébiscitaient ensuite Patrick Louis (Union de l'extrême droite) avec 38,19% au premier tour. C'est finalement Alexandre Portier (Les Républicains) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 56,26% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Lantignié a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Lantignié lors de la dernière présidentielle ? La physionomie politique de Lantignié révèle un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Lantignié plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,08% des inscrits, devant Marine Le Pen crédité de 27,24%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,90% pour Emmanuel Macron, contre 48,10% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Lantignié plébiscitaient Alexandre Portier (LR) avec 32,19% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 70,31%.

12:58 - À Lantignié, le montant de la pression fiscale est stable Si on analyse la fiscalité de Lantignié, la taxe d'habitation a affiché un taux à 13,39 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 24 160 €. Un apport qui est loin des quelque 148 800 euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Lantignié est passé à 28,21 % en 2024 (contre 17,18 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Lantignié a représenté environ 617 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 672 € quatre ans auparavant.

11:59 - Résultat des élections de 2020 à Lantignié : un scrutin sans liste particulier Les résultats des municipales précédentes à Lantignié ont offert un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Dans la cité, le vote s'est tenu par candidatures individuelles à l'époque, sans liste constituée. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus dès le premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Jean-Claude Fourez a remporté la manche avec 269 suffrages (99,62%). Juste derrière, Cyndie Jean a rassemblé 267 voix (98,88%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Joffrey Dubost, obtenant 98,88% des suffrages. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. À l'occasion des élections 2026 à Lantignié, les citoyens sont une nouvelle fois appelés à désigner leurs élus dans cette configuration si particulière. Dans tout l'Hexagone, le mode de scrutin spécifique sans liste n'est cependant plus en vigueur.