Résultat municipale 2026 à Lantignié (69430) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lantignié a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lantignié, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lantignié [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel TOURNISSOUX
Jean-Michel TOURNISSOUX (13 élus) AGIR ENSEMBLE POUR LANTIGNIE 		325 72,54%
  • Jean-Michel TOURNISSOUX
  • Valérie BEAUMONT
  • Gérard AUGAY
  • Marie Odile PELISSIER
  • Eric REISET
  • Amandine CHEVROLAT
  • Joffrey DUBOST
  • Caroline FAUCON
  • Yann BAÏMA
  • Rachel BOUILLARD
  • Gilles DUFOUR
  • Claire BREFFY
  • Christophe LETORT
Roger DUMAS
Roger DUMAS (2 élus) LANTIGNIE SE REINVENTE 		123 27,46%
  • Roger DUMAS
  • Sophie DESCOMBES
Participation au scrutin Lantignié
Taux de participation 66,96%
Taux d'abstention 33,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 454

Source : ministère de l’Intérieur

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