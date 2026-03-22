Résultat municipale 2026 à Lanton (33138) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lanton a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lanton, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lanton [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc BALLONGUE (23 élus) Lanton Autrement !
|2 348
|55,97%
|
|Maxime SAUVAL (4 élus) LANTON AVEC AMBITION
|1 111
|26,48%
|
|Jean-Jacques LACOMBE (2 élus) Agir et réussir ensemble 2026
|736
|17,54%
|
|Participation au scrutin
|Lanton
|Taux de participation
|65,08%
|Taux d'abstention
|34,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|4 327
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Lanton - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc BALLONGUE (Ballotage) Lanton Autrement !
|1 541
|36,01%
|Maxime SAUVAL (Ballotage) LANTON AVEC AMBITION
|995
|23,25%
|Jean-Jacques LACOMBE (Ballotage) Agir et réussir ensemble 2026
|981
|22,93%
|Laurent BOULANGER (Ballotage) LANTON COLLECTIF
|762
|17,81%
|Participation au scrutin
|Lanton
|Taux de participation
|65,88%
|Taux d'abstention
|34,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Nombre de votants
|4 380
Election municipale 2026 à Lanton [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lanton sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lanton.
L'actu des élections municipales 2026 à Lanton
18:38 - Comment Lanton a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Lanton avaient favorisé Laurent Lamara (Rassemblement National) avec 36,49% au premier tour, devant Sophie Panonacle (Ensemble !) avec 30,73%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Sophie Panonacle (Majorité présidentielle), avec 56,08%. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,95%). Le panorama politique de Lanton a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme un fief macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
15:57 - Les résultats des dernières élections à Lanton
La lecture des résultats des municipales de 2020 à Lanton est très instructive. Au terme du premier tour, Marie Larrue (Divers) a coiffé ses concurrents au poteau avec 45,84% des bulletins. Derrière, Jean-Charles Rene Perucho (Divers) a rassemblé 30,85% des voix. Une troisième force s'est dégagée derrière Tony Billard (Divers gauche), rassemblant 707 suffrages (23,30%). L'importante avance obtenue d'emblée donnait une indication forte pour la lutte finale. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Marie Larrue l'a finalement emporté avec 1 505 suffrages (50,21%), face à Jean-Charles Rene Perucho rassemblant 1 492 électeurs (49,78%). À la surprise générale, le challenger a réussi à revenir dans la course avec un important réservoir de voix, rendant le final très serré. Même si Jean-Charles Rene Perucho a gagné le pari des ralliements en ajoutant 556 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Lanton pour le 2e tour ?
Comme le précise la liste des candidats au deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur, la bataille électorale continue donc ce dimanche, avec Maxime Sauval, à la tête de "Lanton Avec Ambition", Jean-Jacques Lacombe avec la liste "Agir Et Réussir Ensemble 2026" et Loïc Ballongue et sa liste "Lanton Autrement !". Rappelons que Laurent Boulanger, qui était en mesure de se maintenir grâce à son score du premier tour, n'est plus candidat à ce second tour. Les 9 bureaux de vote de la ville de Lanton ferment leurs portes à 18 heures en prévision du dépouillement.
11:59 - Que disaient les résultats de l'élection à Lanton dimanche dernier ?
Il y a une semaine à Lanton, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote s'est soldé par une participation de 65,88 % localement. Pour ce premier tour, c'est Loïc Ballongue qui a pris l'avantage en rassemblant 36,01 % des suffrages exprimés. Ensuite, Maxime Sauval (Rassemblement National) s'est classé deuxième avec 23,25 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Jacques Lacombe (Divers droite) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Laurent Boulanger, portant la nuance Ecologiste, a récolté 17,81 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
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