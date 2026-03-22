Résultat municipale 2026 à Lanton (33138) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lanton a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lanton, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lanton [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc BALLONGUE
Loïc BALLONGUE (23 élus) Lanton Autrement ! 		2 348 55,97%
  • Loïc BALLONGUE
  • Marie-France CAVERNES
  • Dominique AUGÉ
  • Murielle COLLIN
  • Georges CASENAVE
  • Véronique MAILLET
  • Tony BILLARD
  • Nadine PALLAS
  • Jérôme DE MIRANDA
  • Marie-Christine FERRAN-CHATAIN
  • Patrick DELATTRE
  • Julie LADEVIE
  • Marc TICHANÉ
  • Jeanne BALP
  • Olivier COUMBA
  • Pascale CAUET
  • Laurent MACE
  • Aurélie THUMELIN
  • Henri-Marc BOURBON
  • Corinne LAHAIE
  • Didier DARTOIS
  • Patricia LE LONG
  • Stéphane SERVAT
Maxime SAUVAL
Maxime SAUVAL (4 élus) LANTON AVEC AMBITION 		1 111 26,48%
  • Maxime SAUVAL
  • Dominique NAULIN
  • Patrice AYMAT
  • Christine RENELEAU
Jean-Jacques LACOMBE
Jean-Jacques LACOMBE (2 élus) Agir et réussir ensemble 2026 		736 17,54%
  • Jean-Jacques LACOMBE
  • Anne-Lise JACQUET
Participation au scrutin Lanton
Taux de participation 65,08%
Taux d'abstention 34,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 4 327

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Gironde ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Lanton - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc BALLONGUE
Loïc BALLONGUE (Ballotage) Lanton Autrement ! 		1 541 36,01%
Maxime SAUVAL
Maxime SAUVAL (Ballotage) LANTON AVEC AMBITION 		995 23,25%
Jean-Jacques LACOMBE
Jean-Jacques LACOMBE (Ballotage) Agir et réussir ensemble 2026 		981 22,93%
Laurent BOULANGER
Laurent BOULANGER (Ballotage) LANTON COLLECTIF 		762 17,81%
Participation au scrutin Lanton
Taux de participation 65,88%
Taux d'abstention 34,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 4 380

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