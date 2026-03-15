En direct

19:17 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lanton Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Lanton se présente comme une commune dynamique et active. Avec une population de 7 315 habitants répartis dans 5 022 logements, cette ville présente une densité de 54 habitants/km². Ses 702 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (30,63%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 44,22% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 58,98% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 487,07 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Lanton, les enjeux locaux se joignent aux défis français.

17:57 - Le RN marque des points à Lanton Le parti nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des municipales à Lanton il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 21,51% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 41,72% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 18,37% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 40,10% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 32,95% aux élections européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 36,49% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 43,92% le dimanche suivant.

16:58 - Lanton classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche à Lanton, le premier tour de l'élection municipale avait vu 49,59 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. 3 125 votants s'étaient alors mobilisés alors que la pandémie du Covid-19 semait le doute sur l'événement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été mesuré à 78,61 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 57,58 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 70,81 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 52,22 % des inscrits. Prendre du recul sur ce parcours lors des dernières élections permet in fine d'identifier Lanton comme une localité soucieuse de voter par rapport au reste de la France. La participation des électeurs de Lanton constituera en tout cas une clé pour cette municipale 2026.

15:59 - Qui a remporté les élections en 2024 à Lanton ? Le choc des Européennes 2024 à Lanton avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (32,95%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 16,65% des votes. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Lanton soutenaient en priorité Laurent Lamara (Rassemblement National) avec 36,49% au premier tour. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Sophie Panonacle (Majorité présidentielle), avec 56,08%. La préférence des électeurs de Lanton a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - À Lanton, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour la majorité présidentielle En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Lanton plaçait Emmanuel Macron en tête avec 29,89% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 21,51%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,28% pour Emmanuel Macron, contre 41,72% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Lanton accordaient leurs suffrages à Sophie Panonacle (Ensemble !) avec 32,45% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,90%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Lanton comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Les premières élections à Lanton depuis la réforme fiscale À Lanton, pour ce qui est des contributions locales, le montant moyen versé par foyer fiscal a atteint 1 064 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 1 071 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 38,82 % en 2024 (contre environ 19,51 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 997 200 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 3 268 950 € enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 22,31 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Lanton Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont aujourd'hui encore influencés par le verdict des dernières municipales en date à Lanton. Dès le premier tour, Marie Larrue (Divers) a dominé le scrutin en rassemblant 1 391 bulletins (45,84%). Dans la position du principal opposant, Jean-Charles Rene Perucho (Divers) a recueilli 936 suffrages en sa faveur (30,85%). Une nette différence. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Marie Larrue l'a finalement emporté avec 50,21% des bulletins, face à Jean-Charles Rene Perucho s'adjugeant 49,78% des électeurs inscrits. L'élection s'est au final avérée nettement plus serrée dans la dernière ligne droite, le challenger parvenant à inverser la tendance grâce à une bonne réserve de voix. En dépit du fait que Jean-Charles Rene Perucho a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 556 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.