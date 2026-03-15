Résultat municipale 2026 à Lanton (33138) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Lanton. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Lanton, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lanton [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Loïc BALLONGUE
Loïc BALLONGUE Lanton Autrement ! 		1 227 37,77%
Maxime SAUVAL
Maxime SAUVAL LANTON AVEC AMBITION 		742 22,84%
Jean-Jacques LACOMBE
Jean-Jacques LACOMBE Agir et réussir ensemble 2026 		697 21,45%
Laurent BOULANGER
Laurent BOULANGER LANTON COLLECTIF 		583 17,94%
Participation au scrutin Lanton Partiels *
Taux de participation 66,92%
Taux d'abstention 33,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 3 312

* Résultats partiels sur 66% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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