Résultat de l'élection municipale 2026 à Laon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Laon

Le deuxième tour des élections municipales à Laon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Aude Bono-Vandorme
Aude Bono-Vandorme Liste divers centre
DEMAIN, FIERS DE LAON
  • Aude Bono-Vandorme
  • Yves Robin
  • Aurore Carlier
  • Mikalaï Krasnou
  • Pascale Lignot
  • Sébastien Lallemand
  • Emmanuelle Jay
  • Laurent Thurotte
  • Annie Michel
  • Christian Moyon
  • Valérie Gauzelin
  • Mathieu Pietrzak
  • Emilie Laforest
  • Yann Pacot
  • Chantal Volant
  • Alexis Quere
  • Jamila Tajjour
  • Pierre-Antoine Michel
  • Estelle Eloy
  • Romain Oggeri
  • Shahnaz Makeh Vandian
  • Jean-Jules Capliez
  • Magali Massé
  • Daniel Gervois
  • Clotilde Martigny
  • Patrick Meauchaussée
  • Karima Ourahou
  • Pascal Graindorge
  • Marie-Isabelle Lancelot
  • Julian Crevits
  • Flavie Libault
  • Frédéric Bourrier
  • Elodie Cressent
  • Patrick Marschall
  • Fiona Haouas
Nicolas Dragon
Nicolas Dragon Liste du Rassemblement National
Rassemblement Pour le Laon Demain
  • Nicolas Dragon
  • Cindy Wallet
  • Geoffrey Crampon
  • Bernardine Lamant
  • Damien Millotte
  • Aurélie Sarrazin
  • Nicolas Level
  • Bérénice Duplant
  • Guy-Paul Rousseau
  • Aurore Hédin
  • Stéphane Oudelet
  • Pascale Lemaire
  • Frédéric Carlier
  • Kelly Riche
  • Benoit Bruneaux
  • Laura Paul
  • Loïc Saget
  • Pascale Rose
  • Jonathan Chantreux
  • Hyacinthe Magniez
  • Marc Hutin
  • Jacqueline Bienaimé
  • Michel Pierret
  • Mélanie Holley
  • Jean-Noël Thorin
  • Kassandra Riche
  • Laurent Delabre
  • Marie-Pierre Paul
  • Julien Dupontreué
  • Carine Vansumsen
  • Kévin Petit
  • Stacy Drouart
  • Lionel Aberton
  • Marie-Christine Bontemps
  • Frédy Pierru
Eric Delhaye
Eric Delhaye Liste divers centre
Laon, notre passion commune
  • Eric Delhaye
  • Carole Meullemiestre
  • Frédéric Joly
  • Sylvie Letot Durande
  • Pierre Caurier
  • Séverine Dupont
  • Hubert Dauchez
  • Nathalie Bove
  • Driss Lahyani
  • Claudia Mathieu
  • Antoine Lefèvre
  • Sophie Charles Etienne
  • Fawaz Karimet
  • Anne-Marie Sauvez
  • Vivien Bruneel
  • Géraldine Faucheux
  • Jean-Marie Quéré
  • Delphine Vallière
  • Dominique Pierre
  • Cathy Chatelain
  • Yan Ruder
  • Myriam Lavoine
  • Philippe Parcheminier
  • Béatrice Lebel
  • Loîc Michel
  • Béatrice Lagneau-Zielinski
  • Frédéric Poidevin
  • Nathalie Ravaux
  • Christophe Guillaume
  • Christine Selowajski
  • Eric Lainé
  • Carine Aboudi Eko
  • Eloi Gouillieux-Vitu
  • Béatrice Chartier
  • Sahin-Can Erman

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Laon

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric DELHAYE
Eric DELHAYE (Ballotage) Laon, notre passion commune 		2 800 41,00%
Nicolas DRAGON
Nicolas DRAGON (Ballotage) Rassemblement Pour le Laon Demain 		1 509 22,09%
Aude BONO-VANDORME
Aude BONO-VANDORME (Ballotage) DEMAIN, FIERS DE LAON 		1 288 18,86%
Dominique CAILLET
Dominique CAILLET Vivre ensemble à Laon 		561 8,21%
Emmanuel CERVI
Emmanuel CERVI LAON notre ville notre avenir 		515 7,54%
Jean-Loup PERNELLE
Jean-Loup PERNELLE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		157 2,30%
Participation au scrutin Laon
Taux de participation 45,77%
Taux d'abstention 54,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Nombre de votants 7 023

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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