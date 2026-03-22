Résultat de l'élection municipale 2026 à Laon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Laon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Laon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Laon.
L'actu des élections municipales 2026 à Laon
11:49 - Eric Delhaye, Nicolas Dragon et Aude Bono-Vandorme forment le trio de tête à Laon
Dimanche dernier à Laon, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 54,23 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Eric Delhaye (Divers centre) qui est arrivé en tête en récoltant 41,00 % des bulletins valides. À sa suite, Nicolas Dragon (Rassemblement National) s'est classé deuxième avec 22,09 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. Comme il y a six ans, Eric Delhaye est resté au sommet du classement, mais il a subi néanmoins un fort recul de 20 points comparé à 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Aude Bono-Vandorme (Divers centre) s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Dominique Caillet, portant la nuance Union de la gauche, a obtenu 8,21 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Laon
Le deuxième tour des élections municipales à Laon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Aude Bono-Vandorme
Liste divers centre
DEMAIN, FIERS DE LAON
|
|
Nicolas Dragon
Liste du Rassemblement National
Rassemblement Pour le Laon Demain
|
|
Eric Delhaye
Liste divers centre
Laon, notre passion commune
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Laon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric DELHAYE (Ballotage) Laon, notre passion commune
|2 800
|41,00%
|Nicolas DRAGON (Ballotage) Rassemblement Pour le Laon Demain
|1 509
|22,09%
|Aude BONO-VANDORME (Ballotage) DEMAIN, FIERS DE LAON
|1 288
|18,86%
|Dominique CAILLET Vivre ensemble à Laon
|561
|8,21%
|Emmanuel CERVI LAON notre ville notre avenir
|515
|7,54%
|Jean-Loup PERNELLE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|157
|2,30%
|Participation au scrutin
|Laon
|Taux de participation
|45,77%
|Taux d'abstention
|54,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Nombre de votants
|7 023
Source : ministère de l’Intérieur
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