Résultat municipale 2026 à Lapeyrouse-Mornay (26210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lapeyrouse-Mornay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lapeyrouse-Mornay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lapeyrouse-Mornay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle COMBET
Isabelle COMBET (13 élus) UN NOUVEL AVENIR POUR NOTRE VILLAGE 		351 64,88%
  • Isabelle COMBET
  • Quentin SOUSTRAT
  • Nadine GIRARD
  • Bryan GARCIA
  • Sarah GARNIER - ALLEGRE
  • Pierrick FOURNERON
  • Anne DUMAND
  • Franck DREVETON
  • Noémie NIVON
  • Pierre LECOURTOIS
  • Séverine PERRIN
  • Sylvain DURAND
  • Stephanie BECQUET
Nicole DURAND
Nicole DURAND (2 élus) ENTRE EXPERIENCE ET RENOUVEAU, CONSTRUISONS ENSEMBLE 		190 35,12%
  • Nicole DURAND
  • Cédric MALLEIN-GIRIN
Participation au scrutin Lapeyrouse-Mornay
Taux de participation 61,35%
Taux d'abstention 38,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37%
Nombre de votants 546

Source : ministère de l’Intérieur

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