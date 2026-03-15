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19:17 - Élections municipales à Lapeyrouse-Mornay : un éclairage démographique Quel portrait faire de Lapeyrouse-Mornay, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 1 188 habitants répartis dans 546 logements, ce bourg présente une densité de 104 habitants par km². Avec 82 entreprises, Lapeyrouse-Mornay se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (87,55%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 33,11% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 41,73% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 276,95 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour finir, à Lapeyrouse-Mornay, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Où en est le RN à Lapeyrouse-Mornay aux municipales ? Le Rassemblement national n'était pas représenté à la dernière municipale à Lapeyrouse-Mornay il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 42,88% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 65,64% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 34,62% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Lapeyrouse-Mornay comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 57,52% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 57,61% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 60,23% lors du vote définitif, et un siège remporté par Thibaut Monnier.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Lapeyrouse-Mornay au crible Pour ces municipales, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Lapeyrouse-Mornay sera primordiale dans l'issue du scrutin. En 2020, l'abstention s'était dressée jusqu'à 69,91 % lors du premier tour, un niveau plutôt élevé. 260 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors qu'en raison du Covid-19, une part importante des électeurs avaient opté pour rester chez eux. Il est pourtant établi de longue date qu'une municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les électeurs participent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention se fixer à 21,69 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 51,93 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 31,78 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 46,20 %. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une ville distancée du processus électoral en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Qui a gagné les élections il y a deux ans à Lapeyrouse-Mornay ? Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 confirme que Lapeyrouse-Mornay restait à l'époque une localité à dominante nationaliste, sans bouleverser l'équilibre de 2022. Les élections européennes du printemps 2024 à Lapeyrouse-Mornay avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (57,52%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 7,96% des suffrages. Thibaut Monnier (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Lapeyrouse-Mornay quelques semaines plus tard avec 57,61%. Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) échouait à la deuxième place avec 17,30%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Thibaut Monnier culminant à 60,23% des votes localement.

14:57 - Lapeyrouse-Mornay : regard sur les résultats clés de la dernière présidentielle en date Lors des législatives de 2022, les votants de Lapeyrouse-Mornay accordaient leurs suffrages à Véronique Stin (RN) avec 34,62% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) en première position avec 61,60% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Lapeyrouse-Mornay privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (42,88%), devant Emmanuel Macron crédité de 18,64%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en offrant 65,64% pour Marine Le Pen, contre 34,36% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Avant ces municipales 2026, quel bilan en matière de fiscalité pour la maire de Lapeyrouse-Mornay ? Du côté de la fiscalité de Lapeyrouse-Mornay, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 531 euros en 2024 (année des dernières données) contre 328 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est stabilisé à près de 27,58 % en 2024, comme en 2020. Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 3 400 € en 2024. Un total bien loin des 90 450 € enregistrés en 2020 avec un taux fixé à près de 8,64 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Lapeyrouse-Mornay ? Qui avait remporté les élections municipales en 2020 à Lapeyrouse-Mornay ? Sans aucune opposition, 'Unis, construisons demain' menée par Nicole Durand a naturellement obtenu 100,00% des soutiens dès le premier tour. Cette élection à candidature unique a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette municipale 2026 à Lapeyrouse-Mornay, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Ce dimanche soir, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à exister. C'est sans doute dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à trouver.