Résultat de l'élection municipale 2026 à Lapugnoy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lapugnoy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lapugnoy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lapugnoy.
L'actu des élections municipales 2026 à Lapugnoy
11:44 - Yannick Desfontaines et Alain Delannoy aux premières places dimanche dernier
A l'ouverture de l'élection municipale à Lapugnoy, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote s'est soldé par une participation de 66,24 % localement. Pour ce premier tour, c'est Yannick Desfontaines qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 47,58 % des bulletins valides. Dans son sillage, Alain Delannoy a obtenu la seconde place avec 38,57 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a même bondi fortement dans les urnes avec un gain de 24,01 points. Pour compléter ce tableau, avec 13,85 %, Stanislas Zaborowski a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lapugnoy
Le deuxième tour des élections municipales à Lapugnoy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Alain Delannoy
Divers
CONTINUONS ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE LAPUGNOY
|
|
Yannick Desfontaines
Divers
VIVRE ENSEMBLE POUR LAPUGNOY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lapugnoy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yannick DESFONTAINES (Ballotage) VIVRE ENSEMBLE POUR LAPUGNOY
|876
|47,58%
|Alain DELANNOY (Ballotage) CONTINUONS ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE LAPUGNOY
|710
|38,57%
|Stanislas ZABOROWSKI (Ballotage) SE RASSEMBLER POUR LAPUGNOY
|255
|13,85%
|Participation au scrutin
|Lapugnoy
|Taux de participation
|66,24%
|Taux d'abstention
|33,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Nombre de votants
|1 876
Source : ministère de l’Intérieur
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