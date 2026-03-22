Résultat de l'élection municipale 2026 à Lapugnoy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lapugnoy

Le deuxième tour des élections municipales à Lapugnoy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Alain Delannoy
Alain Delannoy Divers
CONTINUONS ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE LAPUGNOY
  • Alain Delannoy
  • Annick Caron
  • Patrick Delannoy
  • Julie Renould Petitpas
  • Benjamin Lass
  • Anne-Marie Vereecque
  • Alain Dailles
  • Béatrice Delvincourt
  • Alain Grimbert
  • Marjolaine Delrue
  • Didier Theil
  • Céline Piquet
  • Michaël Theretz
  • Julie Roussel
  • François Viardot
  • Anne-Sophie Wyart
  • Dorian Lamy
  • Aline Baudrin
  • Jean-Luc Caron
  • Zoé Douez
  • Pascal Douvrin
  • Justine Chivot
  • Sébastien Sayad
  • Caroline Halupka
  • Jean-Marie Roussel
Yannick Desfontaines
Yannick Desfontaines Divers
VIVRE ENSEMBLE POUR LAPUGNOY
  • Yannick Desfontaines
  • Elodie Duclermortier
  • Alain Demarle
  • Aurore Delhomez
  • Jérome Moulin-Beugin
  • Stéphanie Dufrasne
  • Jérome Doyennette
  • Laurine Chavatte
  • Christophe Carnez
  • Camille Labbe
  • Adrien Lalart
  • Perrine Bloquet-Lignier
  • Pierre-Emmanuel Bonniez
  • Laly Everaere
  • Frédéric Thuliez
  • Karine Vichery
  • Elie Dubus
  • Stéphanie Gorynia
  • Aurelien Dancoisne
  • Capucine Lemaire
  • David Witkowski
  • Emilie Le Foll
  • Frédéric Grabar
  • Brigitte Mariage
  • Matthieu Bariselle

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lapugnoy

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick DESFONTAINES
Yannick DESFONTAINES (Ballotage) VIVRE ENSEMBLE POUR LAPUGNOY 		876 47,58%
Alain DELANNOY
Alain DELANNOY (Ballotage) CONTINUONS ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE LAPUGNOY 		710 38,57%
Stanislas ZABOROWSKI
Stanislas ZABOROWSKI (Ballotage) SE RASSEMBLER POUR LAPUGNOY 		255 13,85%
Participation au scrutin Lapugnoy
Taux de participation 66,24%
Taux d'abstention 33,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 1 876

Source : ministère de l’Intérieur

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