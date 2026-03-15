Résultat municipale 2026 à Lapugnoy (62122) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lapugnoy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lapugnoy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lapugnoy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick DESFONTAINES
Yannick DESFONTAINES VIVRE ENSEMBLE POUR LAPUGNOY 		876 47,58%
Alain DELANNOY
Alain DELANNOY CONTINUONS ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE LAPUGNOY 		710 38,57%
Stanislas ZABOROWSKI
Stanislas ZABOROWSKI SE RASSEMBLER POUR LAPUGNOY 		255 13,85%
Participation au scrutin Lapugnoy
Taux de participation 66,24%
Taux d'abstention 33,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 1 876

Source : ministère de l’Intérieur

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