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19:19 - Analyse démographique des municipales à Lapugnoy Quel portrait faire de Lapugnoy, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 3 500 habitants répartis dans 1 653 logements, cette commune présente une densité de 407 habitants par km². L'existence de 123 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (82,09%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 26,05% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 35,08% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 502,87 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Lapugnoy, les préoccupations locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Vers une montée du RN à Lapugnoy aux municipales ? Le RN n'était pas représenté pour la dernière bataille municipale à Lapugnoy il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 45,72% des voix lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 64,09% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 40,88% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le mouvement lepéniste validait 63,94% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 56,81% lors du scrutin européen. Les législatives enfin offriront, lors du premier tour, un résultat de 60,11% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 65,99% lors du vote final et la victoire de Caroline Parmentier.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Lapugnoy ? Lors des municipales de 2020 à Lapugnoy, l'abstention avait grimpé à 49,06 % à la fin du premier tour, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national alors que l'événement se déroulait dans un contexte de pandémie de Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'établir à 26,09 % au premier tour (26,31 % en France). Évidemment, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais la trajectoire entre les législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère riche d'enseignements. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 56,75 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 35,57 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 49,41 % d'abstention. En prenant du recul, les chiffres établissent le profil d'une localité frappée par un fort abstentionnisme par rapport aux tendances françaises. En ce jour d'élections municipales 2026 à Lapugnoy, cette variable sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Lapugnoy Lors des européennes, le résultat à Lapugnoy s'était dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (56,81%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,20%) et Raphaël Glucksmann (7,32%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Caroline Parmentier (Rassemblement National) en tête du peloton avec 60,11% au premier tour, devant Hadrien Coisne (Ensemble !) avec 15,20%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Caroline Parmentier culminant à 65,99% des votes dans la commune. Cette exploration des résultats de 2024 révèle en conséquence que Lapugnoy restait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Lapugnoy : rappel des résultats marquants de la dernière présidentielle La physionomie politique de Lapugnoy laisse apparaître une commune acquise au camp nationaliste. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Lapugnoy accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 45,72%, devant Emmanuel Macron qui recueillait 20,41%. Lors de la finale de l'élection à Lapugnoy, les électeurs accordaient 64,09% pour Marine Le Pen, contre 35,91% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Lapugnoy accordaient leurs suffrages à Caroline Parmentier (RN) avec 40,88% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Caroline Parmentier virant de nouveau en tête avec 63,94% des voix.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à Lapugnoy Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Lapugnoy entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,62 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 30 800 euros environ la même année. Une recette bien loin des 527 310 € enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son produit et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Lapugnoy atteint désormais 44,83 % en 2024 (contre 22,57 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Lapugnoy a représenté 672 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 575 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 à Lapugnoy : une triangulaire pour conclure le scrutin Comment s'était terminé le dernier scrutin municipal à Lapugnoy ? Dès le premier tour, Alain Delannoy a pris la première place avec 47,08% des voix. À ses trousses, Yannick Desfontaines a capté 23,57% des votes. Ce décalage imposant annonçait un ascendant très net au terme du premier tour. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Alain Delannoy l'a finalement emporté avec 49,76% des votes, face à Yannick Desfontaines qui a obtenu 30,80% des électeurs et Bérénice Picavet avec 19,43% des suffrages. L'avance initiale s'est vérifiée et encore amplifiée, débouchant sur un triomphe total. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. En dépit du fait que Yannick Desfontaines a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 58 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.