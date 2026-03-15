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19:21 - Analyse socio-économique de Lardy : perspectives électorales Dans les rues de Lardy, les élections s'achèvent. Avec ses 5 572 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 311 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 120 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 15,97% des résidents sont des enfants, et 6,89% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Avec 281 résidents étrangers, Lardy est un exemple d'ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,90%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 40 888 euros/an. À Lardy, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Avant les municipales, la percée du vote RN à Lardy Le parti nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Lardy il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 20,08% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 38,89% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 16,55% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Lardy comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 28,85% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 33,28% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 43,45% lors du vote définitif.

16:58 - À Lardy, 49,42 % de participation aux dernières municipales En ce jour de municipales à Lardy, la participation sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier round des municipales avait vu 49,42 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national. 2 154 votants s'étaient alors manifestés alors que le coronavirus affectait la population. Le choix du locataire de l'Elysée avait pour sa part attiré les électeurs, avec 80,02 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 19,98 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 57,86 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 72,56 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 54,86 % des inscrits. Regarder ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de ranger Lardy comme une contrée civiquement engagée au regard des moyennes nationales.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Lardy il y a deux ans Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Stefan Milosevic (Rassemblement National) en tête du peloton avec 33,28% au premier tour, devant Steevy Gustave (Union de la gauche) avec 32,64%. Au second tour, c'est en revanche Steevy Gustave (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 56,55% des suffrages exprimés. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à Lardy avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,85%), devant Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 13,79% des voix. Le contexte politique de Lardy a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone pivot, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Lardy présentait un paysage particulier lors des dernières élections Lors des législatives de 2022, les votants de Lardy portaient leur choix sur Steevy Gustave (Nupes) avec 30,81% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,38% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Lardy plaçait Emmanuel Macron en tête avec 26,46% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 24,01%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,11% pour Emmanuel Macron, contre 38,89% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Lardy une commune politiquement très disputée.

12:58 - Élections municipales : des impôts en hausse au centre de la campagne à Lardy Avec la montée des prélèvements locaux à Lardy, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 12,71 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 56 700 €, contre 904 000 euros engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Lardy s'est établi à un peu plus de 34,74 % en 2024 (contre 18,37 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, en hausse de 1,2 point. Une hausse finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Lardy s'est chiffrée à 1 524 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 330 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Lardy Les résultats des municipales de 2020 à Lardy ont offert un panorama précis des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour, Dominique Bougraud (Union des Démocrates et Indépendants) a creusé l'écart en obtenant 831 soutiens (39,38%). Juste derrière, Rémi Lavenant (Divers) a rassemblé 789 suffrages en sa faveur (37,39%). Ce résultat ténu laissait place à de nombreuses questions pour le second tour. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Dominique Bougraud l'a finalement emporté avec 42,69% des bulletins, face à Rémi Lavenant s'adjugeant 919 électeurs inscrits (39,47%) et Eric Bourmaud avec 17,82% des voix. L'incertitude est demeurée complète, les deux candidats se retrouvant dans un mouchoir de poche. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. La candidate étiquetée Union des Démocrates et Indépendants a certainement bénéficié des votes des listes du centre éjectées au premier tour, gagnant 163 voix supplémentaires entre les deux tours.