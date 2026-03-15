Résultat municipale 2026 à Lardy (91510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lardy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lardy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lardy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi LAVENANT
Rémi LAVENANT (25 élus) ENSEMBLE POUR LARDY 		1 968 68,86%
  • Rémi LAVENANT
  • Benoite CHANON
  • Michel RATHIER
  • Carole PERINAUD
  • Eric BOURMAUD
  • Christelle RICHARD
  • Jean-Luc VASSEUR
  • Mathilde BERTRAND
  • Mamy ANDRIANARIVONY
  • Marie-Laure VERET
  • Nicolas THOMAS
  • Florence PUIS
  • Geoffrey BESSON
  • Nathalie MARTIN AVENET
  • Patrick GINER
  • Chrystel ADAM-LEVARDON
  • Eric SERENE-NEVERS
  • Sarah MULLER
  • Jesse PENTSCH
  • Maria DA COSTA
  • Terry DUONG MINH
  • Annie GUILLEMOT
  • Claude KERJEAN
  • Valérie MORA
  • Enguerran MORVAN
Eric ALCARAZ
Eric ALCARAZ (4 élus) LARDY AU COEUR 		890 31,14%
  • Eric ALCARAZ
  • Marie-Christine RUAS
  • Hugues TRETON
  • Isabelle MIZERET
Participation au scrutin Lardy
Taux de participation 67,45%
Taux d'abstention 32,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 2 941

Source : ministère de l’Intérieur

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