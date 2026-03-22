Résultat de l'élection municipale 2026 à Larmor-Plage : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Larmor-Plage [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Larmor-Plage sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Larmor-Plage.
L'actu des élections municipales 2026 à Larmor-Plage
11:43 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Larmor-Plage pour l'élection
Il y a une semaine à Larmor-Plage, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a vu 66,06 % des inscrits se déplacer dans la ville. C'est Marianne Rousset (Divers droite) qui a pris l'avantage en s'adjugeant 41,38 % des voix. À sa suite, Jean-Louis Milès (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 29,85 %. L'avance de la gagnante provisoire a été particulièrement large. Du côté des autres candidats, avec 28,77 %, Patrice Valton, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Larmor-Plage
Le deuxième tour des élections municipales à Larmor-Plage a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Louis Milès
Liste divers gauche
Larmor-Plage Projet éco-citoyen
|
|
Marianne Rousset
Liste divers droite
POUR LARMOR PLAGE JE M'ENGAGE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Larmor-Plage
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marianne ROUSSET (Ballotage) POUR LARMOR PLAGE JE M'ENGAGE
|1 955
|41,38%
|Jean-Louis MILÈS (Ballotage) Larmor-Plage Projet éco-citoyen
|1 410
|29,85%
|Patrice VALTON (Ballotage) Ensemble allons plus loin
|1 359
|28,77%
|Participation au scrutin
|Larmor-Plage
|Taux de participation
|66,06%
|Taux d'abstention
|33,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Nombre de votants
|4 819
Source : ministère de l’Intérieur
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