Résultat de l'élection municipale 2026 à Larmor-Plage : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-Louis Milès à Larmor-Plage (Larmor-Plage Projet éco-citoyen)

Urbanisme et Environnement

Le cadre de vie à Larmor-Plage est menacé par des constructions anarchiques. Il est essentiel de mettre en place un urbanisme raisonné pour préserver l'environnement et garantir un développement durable. Des outils seront instaurés pour encadrer les nouveaux projets immobiliers et protéger la commune des risques littoraux.

Démocratie et Participation

Une nouvelle démocratie est proposée, axée sur la concertation et la transparence. Les habitants seront consultés pour tous les nouveaux projets, assurant ainsi une meilleure prise en compte de leurs besoins. Cette approche vise à renforcer le lien entre les citoyens et leurs élus, en les tenant informés régulièrement.

Gestion des Finances

La gestion des finances publiques sera une priorité, avec un objectif de désendettement progressif de la commune. Le mandat précédent a vu la dette doubler, ce qui nécessite une approche rigoureuse et responsable. Une gestion sobre et transparente des finances est promise pour l'intérêt général.

Solidarité et Services

Des initiatives seront mises en place pour renforcer la solidarité, la santé, le sport et la culture au sein de la commune. Un projet de Maison médicale et un Espace de Vie Sociale seront créés pour lutter contre l'isolement. De plus, des actions seront menées pour valoriser la langue bretonne et développer le sport pour tous.