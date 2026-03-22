Résultat de l'élection municipale 2026 à Larmor-Plage : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Larmor-Plage

Le deuxième tour des élections municipales à Larmor-Plage a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Louis Milès
Jean-Louis Milès Liste divers gauche
Larmor-Plage Projet éco-citoyen
  • Jean-Louis Milès
  • Patricia Le Floch
  • Gabriel Le Seigle
  • Catherine Coicaud
  • Nicolas Gris
  • Françoise Delaunay
  • Thierry Martin
  • Martine Leduc-François
  • Guy Le Bouter
  • Estelle Malguy
  • Philippe Thomazo
  • Aurélie Jossin
  • Hervé Le Gouallec
  • Fabienne Brédillat
  • Maxime Crusson
  • Elisabeth Geffrelot
  • Marc Bacci
  • Véronique Levanic
  • Stéphane Fichou
  • Claudie Lemoine
  • Guy Dieulouard
  • Brigitte Marciniak
  • Fabien Lopez
  • Marie Le Gaillard
  • Patrick Rannou
  • Michelle Gloannec
  • Maël Martin-Goasmat
  • Mireille Le Liboux
  • Jean-Yves Gloannec
  • Yvonne Lancery
Marianne Rousset
Marianne Rousset Liste divers droite
POUR LARMOR PLAGE JE M'ENGAGE
  • Marianne Rousset
  • Stephane Lohezic
  • Sonia de Meyer
  • Jacques Le Guennec
  • Véronique Jeffroy
  • Sebastien Guillin
  • Annabelle Mercier
  • Stephane Lopez
  • Annick Coulon
  • Francis Rubiano
  • Katherine Gianni
  • Didier Kervazo
  • Alexane Dupuis
  • Herve Le Floch
  • Sabine Guerlais
  • Robert Mignone
  • Catherine Scieux
  • Pierre Le Clanche
  • Victoire Dohet
  • Dominique Tailhardat
  • Laetitia Houdart
  • Jean-Marc Peron
  • Claire Fourgassie Lievre
  • Jean-Francois Courtay
  • Awa Sow
  • Philip Lagarde
  • Charlotte Herve Du Penhoat
  • Franck Chatain
  • Sylvie Prigent
  • Victor Tonnerre
  • Martine Bonniou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Larmor-Plage

Tête de listeListe Voix % des voix
Marianne ROUSSET
Marianne ROUSSET (Ballotage) POUR LARMOR PLAGE JE M'ENGAGE 		1 955 41,38%
Jean-Louis MILÈS
Jean-Louis MILÈS (Ballotage) Larmor-Plage Projet éco-citoyen 		1 410 29,85%
Patrice VALTON
Patrice VALTON (Ballotage) Ensemble allons plus loin 		1 359 28,77%
Participation au scrutin Larmor-Plage
Taux de participation 66,06%
Taux d'abstention 33,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 4 819

Source : ministère de l’Intérieur

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