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19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Laroque-des-Albères Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Laroque-des-Albères montrent des tendances nettes qui pourraient peser sur les résultats des élections municipales. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Dans la localité, 19% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 17,33% de 75 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2 502 euros par mois montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1370 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,22% et d'une population immigrée de 9,71% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 32,74%, comme à Laroque-des-Albères, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Laroque-des-Albères aux municipales ? Le RN n'avait pas concouru au moment de la dernière bataille municipale à Laroque-des-Albères il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,30% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 54,02% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 25,48% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le parti nationaliste validait 53,57% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 35,29% aux élections européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 43,26% pour le parti nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 54,99% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Michèle Martinez.

16:58 - Dernières municipales : 43,49 % d'abstention à Laroque-des-Albères Pour cette élection municipale 2026, l'absence ou non de votants à Laroque-des-Albères sera primordiale dans l'aboutissement du scrutin. Il y a six ans, le premier tour des municipales avait été marqué par une abstention de 43,49 %, un score en demi-teinte (la participation se limitant à 56,51 %) alors que commençait l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 19,16 % des citoyens en mesure de voter. L'abstention aux législatives, mesurée à 43,99 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 24,48 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 35,63 %. En prenant du recul, les données établissent le profil d'une commune qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment Laroque-des-Albères a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les Européennes 2024 à Laroque-des-Albères avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,29%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 16,61% des voix. Les élections des députés à Laroque-des-Albères provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Michèle Martinez (Rassemblement National) en tête avec 43,26% au premier tour, devant Julien Baraillé (Union de la gauche) avec 24,48%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Michèle Martinez culminant à 54,99% des voix sur place. .

14:57 - Laroque-des-Albères : regard sur les résultats majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Laroque-des-Albères soutenaient en priorité Michèle Martinez (RN) avec 25,48% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michèle Martinez virant de nouveau en tête avec 53,57% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Laroque-des-Albères accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 28,30%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 22,87%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,02% pour Marine Le Pen, contre 45,98% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Laroque-des-Albères Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Laroque-des-Albères, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 9,57 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 257 610 € la même année, loin des 571 400 euros récoltés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Laroque-des-Albères atteint désormais environ 33,16 % en 2024 (contre 12,56 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Laroque-des-Albères a atteint 1 185 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 736 € relevés en 2020.

11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment Christian Naute s'est imposé à Laroque-des-Albères Quel avait été le résultat des dernières élections municipales à Laroque-des-Albères ? Au terme du premier tour, Christian Naute a terminé en tête en rassemblant 50,09% des bulletins. À sa poursuite, Didier Rodriguez a capté 32,61% des votes. Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Laroque-des-Albères, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les opposants, renverser une majorité aussi écrasante sera ce dimanche un défi immense, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.