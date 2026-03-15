Résultat municipale 2026 à Laroque-des-Albères (66740) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Laroque-des-Albères a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Laroque-des-Albères, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Laroque-des-Albères [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard PUJOL
Gérard PUJOL (15 élus) LAROQUE AU COEUR 		749 53,54%
  • Gérard PUJOL
  • Martine NAUTÉ
  • Jean-Paul SAGUÉ
  • Tanya VANDENBERGHEN
  • Guillaume COLL
  • Christine MELICA
  • Alain NICOLAS
  • Nathalie BELLA
  • Kurt MAÏER
  • Dominique LOPEZ
  • Francis RAVILLION
  • Florence GIROD
  • Sylvain MONTERO
  • Virginie CHAMPENOIS
  • Hervé HEBERT
Alain VALLS
Alain VALLS (2 élus) UNIS POUR LAROQUE 		342 24,45%
  • Alain VALLS
  • Marine RODRIGUEZ
Pierrick BELLANGER
Pierrick BELLANGER (2 élus) ROCATINS ENSEMBLE 		308 22,02%
  • Pierrick BELLANGER
  • Isabelle CHERON
Participation au scrutin Laroque-des-Albères
Taux de participation 74,95%
Taux d'abstention 25,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 1 451

Source : ministère de l’Intérieur

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