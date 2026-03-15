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19:17 - Élections municipales à Laroque : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Laroque, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections municipales. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la localité, 26% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 33,88% ont plus de 60 ans. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (22,76%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1005 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,77%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,73%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Laroque mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,01% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Quel score pour le RN à Laroque aux derniers scrutins ? Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière élection municipale à Laroque en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 33,94% des voix lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 59,53% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 32,49% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti d'extrême droite réunissait 58,31% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,80% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 52,56% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 59,33% lors du vote définitif, et un siège remporté par Manon Bouquin.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Laroque ? La mobilisation atteignait 52,50 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Laroque (au-dessus de la moyenne nationale) alors que l'épidémie de coronavirus planait sur la compétition. Il est en effet de coutume d'observer que le scrutin municipal reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les citoyens se mobilisent le plus, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 78,03 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 61,34 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 74,78 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 52,69 % des inscrits. L'observation de ces variations lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de ranger Laroque comme une contrée assez participative. En ce jour d'élections municipales 2026 à Laroque, cette particularité sera en définitive scrutée.

15:59 - Le vote de Laroque nettement ancré à l'extrême droite en 2024 L'exploration des résultats de 2024 confirme que Laroque demeurait à l'époque une terre de droite radicale. Lors des européennes, le résultat à Laroque s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,80%), à la première place devant Raphaël Glucksmann (11,38%) et Valérie Hayer (11,14%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Laroque plébiscitaient ensuite Manon Bouquin (Rassemblement National) avec 52,56% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Manon Bouquin culminant à 59,33% des votes sur place.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Laroque lors de la dernière présidentielle ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Laroque accordaient leurs suffrages à Manon Bouquin (RN) avec 32,49% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,31%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Laroque qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,94% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 22,15%. Lors de la finale de l'élection à Laroque, les électeurs accordaient 59,53% pour Marine Le Pen, contre 40,47% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Laroque comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Les premières municipales à Laroque depuis la réforme fiscale À Laroque, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 6,20 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 19 900 euros. Un montant loin des 142 100 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Laroque s'est établi à 30,45 % en 2024 (contre 9,00 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Laroque s'est établi à 631 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 312 € quatre ans auparavant.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Laroque ? Les résultats des précédentes municipales à Laroque ont livré un constat instructif sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Pierrick Ciribino a creusé l'écart en totalisant 57,92% des voix. Derrière, Michel Carriere a engrangé 42,07% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour de Pierrick Ciribino a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Laroque, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Le camp minoritaire devra redoubler d'efforts ce dimanche afin de contester cette domination, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.