Résultat municipale 2026 à Laroque (34190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Laroque a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Laroque, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Laroque [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierrick CIRIBINO
Pierrick CIRIBINO (17 élus) ENTRE TRADITION ET MODERNITE 		721 75,97%
  • Pierrick CIRIBINO
  • Mary-José ESTRUCH - AGRANIER
  • Julien TRICOU
  • Christine MARTIAL-ABRY
  • Olivier BACH
  • Françoise BOURGOIN
  • Jérémy CLET
  • Renée GAYRAUD-RUIZ
  • Jean-Christophe RICO
  • Anne GLADIEUX-DURAND
  • Alain COSME
  • Elisabeth PANCIROLI-ANXIONNAT
  • Quentin PERON
  • Dominique CONSTANTINI SAINT-MARTIN
  • Xavier AGRANIER
  • Mathilde BASTIDE
  • Pierre-Olivier TIBI
Magali PRIVAT
Magali PRIVAT (2 élus) LAROQUE AUTREMENT 		228 24,03%
  • Magali PRIVAT
  • Olivier PUIDEBAT
Participation au scrutin Laroque
Taux de participation 70,38%
Taux d'abstention 29,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Nombre de votants 974

Source : ministère de l’Intérieur

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