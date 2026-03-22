Résultat de l'élection municipale 2026 à Laroque-Timbaut : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Laroque-Timbaut

Le deuxième tour des élections municipales à Laroque-Timbaut a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Joël Masson
Joël Masson Divers
LAROQUE AUTREMENT
  • Joël Masson
  • Natacha Huc
  • Dorian Lajunie
  • Chloé Chaput
  • Julien Rocamora
  • Francisca Van Burken
  • Daniel Bonnord
  • Christiane Cassan
  • Nicolas Boussuge
  • Fabienne Lapray
  • Christophe Chaput
  • Monique Dupuis
  • Sébastien Giremus
  • Françoise Courchamp
  • Stéphane Huc
  • Emmanuelle Weisgerber
  • Didier Lemoigne
  • Séléna Huc
  • Benjamin Clerc
Léopold Talou
Léopold Talou Divers
POUR LAROQUE, UNE AMBITION COLLECTIVE
  • Léopold Talou
  • Christine Nazaris
  • Thierry Doussine
  • Marina Maurès
  • Alain Tovo
  • Carmen Rosa
  • Lucas Deleau
  • Alexandrine Seghezzi
  • Sylvain Boeuf
  • Nadège Szczepinski
  • Laurent Tixador
  • Frédérique Lafourcade
  • Laurent Benhamou
  • Myriam Almeida
  • Pascal Laurent
  • Sabine Simonetto
  • Antoine Delmotte
  • Marie Rière
  • Gérard Thomas
  • Eliette Fauci
Michel Couturier
Michel Couturier Divers
LAROQUE POUR TOUS
  • Michel Couturier
  • Sylvie Maison
  • Stéphane Jacquot
  • Béatrice Coste
  • Jérémy Dupuy
  • Céline Maura
  • Philippe Chibout
  • Marie-Pierre Boé
  • Jérôme Espinosa
  • Cindy Amoroso
  • Pierre Baro
  • Marie-Claire Stervinou
  • Valentin Iod
  • Ophélie Thomas
  • Julien Monvoisin
  • Marjorie Biron
  • Michel Gransart
  • Sylvie Thomas
  • Bastien Thimothee

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Laroque-Timbaut

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel COUTURIER
Michel COUTURIER (Ballotage) LAROQUE POUR TOUS 		394 44,77%
Léopold TALOU
Léopold TALOU (Ballotage) POUR LAROQUE, UNE AMBITION COLLECTIVE 		254 28,86%
Joël MASSON
Joël MASSON (Ballotage) LAROQUE AUTREMENT 		232 26,36%
Participation au scrutin Laroque-Timbaut
Taux de participation 71,85%
Taux d'abstention 28,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Nombre de votants 929

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Lot-et-Garonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Lot-et-Garonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Laroque-Timbaut

En savoir plus sur Laroque-Timbaut