Résultat de l'élection municipale 2026 à Laroque-Timbaut : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Laroque-Timbaut [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Laroque-Timbaut sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Laroque-Timbaut.
L'actu des élections municipales 2026 à Laroque-Timbaut
16:47 - Le résultat des dernières élections municipales à Laroque-Timbaut
Qui était sorti vainqueur lors des élections municipales de 2020 à Laroque-Timbaut ? Au terme du premier tour à l'époque, Lionel Falcoz a imposé son rythme avec 52,38% des voix. Derrière, Gérard Thomas a capté 47,61% des suffrages. Cette victoire écrasante a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ce scrutin de 2026 à Laroque-Timbaut, cette géographie électorale pose les bases. Les forces d'opposition devront améliorer grandement le résultat obtenu ce dimanche pour ébranler cette domination, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
13:58 - Les candidats en lice pour le 2e tour de l'élection à Laroque-Timbaut
Comme le montrent les candidatures pour le deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les habitants peuvent donc choisir ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de la liste de Joël Masson (DIV), Léopold Talou sous l'étiquette DIV et Michel Couturier (DIV). Les électeurs de la ville auront la possibilité de se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Laroque-Timbaut, afin de se prononcer.
11:59 - Michel Couturier largement en tête de l'élection dimanche dernier
Michel Couturier a remporté le premier volet de l'élection municipale 2026 à Laroque-Timbaut il y a une semaine, avec 44,77 % des suffrages exprimés. Derrière, Léopold Talou a obtenu la seconde place avec 28,86 %. Un écart conséquent a séparé les deux candidats. Pour compléter ce tableau, avec 26,36 %, Joël Masson s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Laroque-Timbaut, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 28,15 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Laroque-Timbaut
Le deuxième tour des élections municipales à Laroque-Timbaut a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Joël Masson
Divers
LAROQUE AUTREMENT
|
|
Léopold Talou
Divers
POUR LAROQUE, UNE AMBITION COLLECTIVE
|
|
Michel Couturier
Divers
LAROQUE POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Laroque-Timbaut
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel COUTURIER (Ballotage) LAROQUE POUR TOUS
|394
|44,77%
|Léopold TALOU (Ballotage) POUR LAROQUE, UNE AMBITION COLLECTIVE
|254
|28,86%
|Joël MASSON (Ballotage) LAROQUE AUTREMENT
|232
|26,36%
|Participation au scrutin
|Laroque-Timbaut
|Taux de participation
|71,85%
|Taux d'abstention
|28,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,12%
|Nombre de votants
|929
Source : ministère de l’Intérieur
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