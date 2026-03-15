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19:17 - Démographie et politique à Lassy, un lien étroit Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Lassy comme partout ailleurs. Avec une population de 1 817 habitants répartis dans 723 logements, cette localité présente une densité de 186 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 88 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 899 foyers fiscaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (11,48%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,45% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 29,98% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 36,81 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Lassy, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Quel est le poids du RN à Lassy ? Le mouvement nationaliste n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Lassy il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 19,46% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 32,99% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 18,65% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Lassy comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 23,32% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 28,97% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 36,51% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Lassy : le point sur la participation En 2020, la participation à Lassy avait grimpé à 57,96 % lors du premier tour (un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux), représentant 717 votants alors qu'à cause de l'épidémie de Covid-19, une part importante des électeurs avaient choisi de rester à la maison. Notons que les élections municipales demeurent en effet traditionnellement, avec l'élection présidentielle, celles où les Français participent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 84,70 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 54,69 % des électeurs (soit environ 754 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 76,98 %, bien au-delà des 52,13 % enregistrés en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune se révèle donc plutôt comme une zone soucieuse de voter. En marge de ces municipales de 2026, la valeur de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Lassy.

15:59 - Il y a deux ans, Lassy a choisi la droite Mathilde Hignet (Union de la gauche) avait enlevé au premier tour des élections législatives à Lassy après la dissolution de 2024 avec 41,30%. Jacques François (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 28,97%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Mathilde Hignet culminant à 63,49% des suffrages exprimés dans la commune. Les Européennes avant la dissolution à Lassy avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,32%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 22,10% des voix.

14:57 - Pour les municipales 2026, Lassy reste un territoire difficile à situer politiquement Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Lassy accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 30,81%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 24,68%. Le duel final se soldait finalement par un score de 67,01% pour Emmanuel Macron, contre 32,99% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Lassy soutenaient en priorité Mathilde Hignet (Nupes) avec 37,59% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Mathilde Hignet virant de nouveau en tête avec 57,00% des voix. Cette physionomie politique de Lassy révèle ainsi une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Tout savoir sur les impôts locaux à Lassy Concernant la pression fiscale pesant sur Lassy, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint environ 610 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 581 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 35,90 % en 2024 (contre près de 14,33 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 14 200 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 273 750 € perçus en 2020 avec un taux resté à près de 14,33 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Lassy Quelles conclusions peut-on tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Lassy ? Dès le dimanche du premier tour, Didier Le Chénéchal a dominé les débats en récoltant 419 voix (59,43%). À ses trousses, Caroline Thibault a obtenu 40,56% des votes. Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette municipale 2026 à Lassy, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le camp minoritaire devra déplacer des montagnes ce dimanche afin de contester cette suprématie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.