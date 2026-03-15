Résultat municipale 2026 à Lassy (35580) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lassy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lassy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lassy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier LE CHENECHAL
Didier LE CHENECHAL (15 élus) BIEN VIVRE A LASSY, GENERATIONS REUNIES 		559 57,04%
  • Didier LE CHENECHAL
  • Véronique LEDUC
  • Jean-Yves BOURDEVERRE
  • Alexandra SAPIN
  • Hugues MOULARD
  • Mélanie LEHOBEY
  • Olivier SOUTIF
  • Céline DELGADO
  • Sébastien BOUCAULT
  • Nathalie AUGEREAU
  • François LE MERLUS
  • Marie MABILLE
  • Erwann COUGOULAT
  • Emmanuelle PINGIER
  • Valérie RENAULT
Franck NOËL
Franck NOËL (4 élus) LASSY, un village à votre image 		421 42,96%
  • Franck NOËL
  • Caroline THIBAULT
  • Gérard LEGEAY
  • Cécile FOUQUART
Participation au scrutin Lassy
Taux de participation 70,47%
Taux d'abstention 29,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 1 014

Source : ministère de l’Intérieur

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