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19:17 - Latresne aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Latresne, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des municipales ? Avec 30% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,10%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (70,82%) met en avant le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage important de cadres, atteignant 31,24%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (16,76%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,04%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (50,97%), témoignent d'une population instruite à Latresne, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Latresne Le RN n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Latresne il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 14,53% des votes lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 29,86% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 11,43% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Latresne comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 22,11% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 28,51% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 43,17% le dimanche suivant.

16:58 - À Latresne, la participation s'annonce forte aux municipales Aux municipales de 2020, la participation à Latresne était évaluée à 48,21 % à la fin du premier tour, un niveau conforme à la tendance du pays, représentant 1 399 votants alors que débutait la crise du coronavirus. L'élection suprême en 2022 avait toutefois provoqué un fort engouement, avec 81,33 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 18,67 %). La mobilisation atteignait quant à elle 57,11 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 74,26 %, contre seulement 52,83 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Latresne comme une localité relativement attachée au vote. En ce jour de municipales 2026 à Latresne, cette contingence sera en conséquence observée de près.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Latresne a-t-elle voté ? La physionomie politique de Latresne a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre centriste, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un territoire difficile à étiqueter. Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Latresne avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 22,11% des votes. Pascal Lavergne (Ensemble !) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Latresne près d'un mois plus tard avec 36,84%. Mathilde Feld (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 29,33%. Au second tour, c'est en revanche Mathilde Feld (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 56,83% des suffrages exprimés.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections de 2022 à Latresne ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Latresne votaient en priorité pour Emmanuel Macron (34,74%), devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 20,29%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 70,14% pour Emmanuel Macron, contre 29,86% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Latresne soutenaient en priorité Pascal Lavergne (Ensemble !) avec 38,54% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pascal Lavergne virant de nouveau en tête avec 59,07% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Latresne un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Ce qu'il faut savoir sur les impôts locaux à Latresne Pour ce qui est de la fiscalité de Latresne, la somme moyenne versée par foyer fiscal a représenté 1 066 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 919 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 37,68 % en 2024 (contre environ 20,22 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 40 800 euros en 2024, contre 831 320 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 12,88 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Le résultat de la liste "Esprit Latresne" à la municipale de 2020 à Latresne L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Latresne est très instructive. Au soir du premier tour, Ronan Fleho a terminé en tête avec 55,04% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Jérôme Verschave a engrangé 44,95% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Latresne, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera une épreuve titanesque pour l'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.