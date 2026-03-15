Résultat municipale 2026 à Latresne (33360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Latresne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Latresne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Latresne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Celine GOEURY
Celine GOEURY (21 élus) Latresne, collective par nature 		942 50,81%
  • Celine GOEURY
  • Ludovic LASTENNET
  • Anne MIGLIORINI
  • Marc JOKIEL
  • Agnès BARLET
  • Michael NAVEAU
  • Francoise BELLOC
  • Victor MALDONADO
  • Louisa ALEM
  • Vincent MICHELET
  • Charlotte LAIZET
  • Stéphane ROUVROY
  • Anne-Sophie MAIGNAN
  • Jean-Cristophe SAURIAC
  • Guylene SIMON
  • Nicolas DE BOGDANOFF
  • Eugenie TINEL ORTIZ CANO
  • Manar ELOUAFI
  • Béatrice FANGILLE
  • Patrick LE BIHAN
  • Catherine LE SAUX
Sylvie ESCOFFIER
Sylvie ESCOFFIER (5 élus) LATRESNE 360 		653 35,22%
  • Sylvie ESCOFFIER
  • Daniel DA ROCHA
  • Gwenaëlle VINTER
  • Michel LOISELEUR
  • Frédérique CONSTANS-MARIE
Jean-Louis LOPEZ
Jean-Louis LOPEZ (1 élu) LATRESNE AUTREMENT 		140 7,55%
  • Jean-Louis LOPEZ
Gaëtan XANS
Gaëtan XANS LATRESNE ENSEMBLE 		119 6,42%
Participation au scrutin Latresne
Taux de participation 60,80%
Taux d'abstention 39,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 1 886

Source : ministère de l’Intérieur

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