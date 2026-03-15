Résultat de l'élection municipale 2026 à Lattes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lattes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lattes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lattes.
L'actu des élections municipales 2026 à Lattes
13:10 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Lattes
Quelles leçons retenir des résultats des élections municipales précédentes à Lattes ? À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Cyril Meunier (Divers gauche) a coiffé ses concurrents au poteau en obtenant 3 500 soutiens (57,87%). À sa poursuite, Jean-Noël Fourcade (Divers droite) a rassemblé 2 547 suffrages en sa faveur (42,12%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers gauche a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Lattes, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Les forces d'opposition devront accomplir un effort colossal ce dimanche pour renverser cette mainmise, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Elections à Lattes : les horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les 13 586 votants de Lattes sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour établir qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. Lors des municipales précédentes, la crise du coronavirus avait entraîné le report du deuxième tour. Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats aux municipales à Lattes. A noter que les 15 bureaux de vote de l'agglomération de Lattes ferment leurs portes à 18 heures. Pour visualiser les résultats à Lattes, rendez vous ici même dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lattes
|Tête de listeListe
|
Wassim Boughnim
Liste divers droite
LATTES FIERS ET UNIS !
|
|
Stéphane Herb
Liste divers gauche
l'Archipel citoyen Lattes
|
|
Josyan Oliva
Liste d'union des droites pour la République
LATTES AVANT TOUT !
|
|
Cyril Meunier
Liste divers gauche
LATTES HORIZON 2032
|
|
Jean-Noël Fourcade
Liste divers droite
Décidons LATTES ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cyril Meunier (26 élus) Lattes horizon 2026
|3 500
|57,87%
|
|Jean-Noël Fourcade (7 élus) Vivons lattes ensemble
|2 547
|42,12%
|
|Participation au scrutin
|Lattes
|Taux de participation
|44,99%
|Taux d'abstention
|55,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 214
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cyril Meunier (25 élus) Continuons a proteger lattes
|4 119
|50,50%
|
|Jean-Noel Fourcade (6 élus) Ensemble aimons lattes
|3 105
|38,07%
|
|Christian Clausier (2 élus) Lattes bleu marine 2014
|932
|11,42%
|
|Participation au scrutin
|Lattes
|Taux de participation
|64,17%
|Taux d'abstention
|35,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,61%
|Nombre de votants
|8 375
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cyril Meunier Continuons a proteger lattes
|3 943
|49,07%
|Jean-Noel Fourcade Ensemble aimons lattes
|2 738
|34,07%
|Christian Clausier Lattes bleu marine 2014
|1 354
|16,85%
|Participation au scrutin
|Lattes
|Taux de participation
|63,69%
|Taux d'abstention
|36,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,33%
|Nombre de votants
|8 312
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