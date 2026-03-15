Résultat de l'élection municipale 2026 à Lattes : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lattes

Tête de listeListe
Wassim Boughnim
Wassim Boughnim Liste divers droite
LATTES FIERS ET UNIS !
  • Wassim Boughnim
  • Laurence Ratajczyk
  • Christian Clausier
  • Amandine Goua
  • Bernard Pedrotti
  • Nathalie Thomas
  • Eric Conflitti
  • Anaïs Bertaud
  • François Poyatos
  • Isabelle Aldeguer
  • Fabrice Parabere
  • Celia Sarraute
  • Michel Nathan
  • Lucie Lubrano Di Ciccone
  • Freddy Jaeger
  • Dominique Huctin
  • Laurent Navarro
  • Sophie Regard
  • Cédric Gervais
  • Christel Bresa
  • Arnaud Lhomme
  • Consuelo Diaz
  • Nicolas Demange
  • Martine Giroux
  • Marvin Miegeville
  • Nathalie Foucher
  • Benjamin Parent
  • Alisone Vandamme
  • Dalyan Yavuz
  • Amina Raji
  • Jean-Claude Etienne Pierre
  • Christine Pedrotti
  • Jérôme Sanchez
  • Brigitte Tatache
  • Flavio Catalano
Stéphane Herb
Stéphane Herb Liste divers gauche
l'Archipel citoyen Lattes
  • Stéphane Herb
  • Caroline Salvador
  • Thomas Saigne
  • Mireille Harré
  • Xavier Baron
  • Marie-Claude Rebeyrol
  • Oscar Garcia
  • Magali Marquet
  • Marc Barthelemy
  • Alexandra Gauchard
  • Serge Maurice
  • Stéphanie Bost
  • Sylvain Saudo
  • Stéphanie Peillet
  • Florian Jérôme Avril
  • Magali Thomas Desessarts
  • Stéphane Chenerie
  • Karine Nivet
  • Pierre Capely
  • Roselyne Danièle Daulle
  • Alain Patrick Joumond
  • Caroline Baron
  • Jacques François Pradal
  • Marine Pardillos
  • Bernard Nano
  • Mariane Dufrene
  • Kéo Marco Alexandre Halevy
  • Muriel Lemarie
  • Elios Lahoz
  • Audrey Jullien
  • Gilles Guezou
  • Nicole Barcelo
  • Gérard Norbert
  • Annie Odette Ascensio
  • Jean-Luc Grandon
Josyan Oliva
Josyan Oliva Liste d'union des droites pour la République
LATTES AVANT TOUT !
  • Josyan Oliva
  • Sandrine Litmanowicz
  • Zdenko Marasovic
  • Julie Boulanger-Chateau
  • Cédric Robin
  • Marie-Hélène Brun
  • Reinaldo Martins
  • Danielle Guttierez
  • Gérard Silhol
  • Jeannine Dameron
  • Frédéric Meucci
  • Aline Fournela
  • Jean-Michel Colombier
  • Martine Martin
  • Éric Stoumen
  • Saskia Salci
  • Pierre Larcher-Pinelli
  • Marie-Léonne Mallet
  • Jean-Michel Garnier
  • Liliane Manzon
  • Antoine Basile
  • Françoise Elami
  • Jean-Luc Seynaeve
  • Chrystele Poncet
  • Sébastien Fromager
  • Valérie Pinelli
  • Christian Colombier
  • Valérie Leonardi
  • Thibaut Perez
  • Anna Jullien-Figueroa
  • Edouard Clerc
  • Patricia Gibert
  • Camille Dautelle
  • Brigitte Giner
  • Serge Rivière
Cyril Meunier
Cyril Meunier Liste divers gauche
LATTES HORIZON 2032
  • Cyril Meunier
  • Véronique Plantier
  • Francis Andreu
  • Joanna Granados
  • Élian Rhul
  • Lydia Cabedo
  • Claude Bouzat
  • Caroline Alvarez
  • Christian Capel
  • Christine Gente
  • Jean Brunel
  • Valérie Guariniello
  • Jean-François Main
  • Florence Auby
  • Bernard Modot
  • Catherine Reboul
  • Eric Pastor
  • Agnès Castel
  • Régis Jouve
  • Clemence Matveeff
  • Frédéric Candela
  • Laurence Prieu
  • Nicolas Vernay-Tellot
  • Eugenie Martineau
  • Adrien Fabiano
  • Axelle Virello
  • Marc Dedeire
  • Marie-Joelle Jannuzzi
  • Jean-Christophe Mifsud
  • Josette Pina
  • Charly Reichert
  • Corinne Huetter
  • Patrick Tardivon
  • Morgane Montagud
  • Lucas Kayacan-Ollier
Jean-Noël Fourcade
Jean-Noël Fourcade Liste divers droite
Décidons LATTES ensemble
  • Jean-Noël Fourcade
  • Céline Kessas
  • Didier Planchot
  • Clotilde Roger
  • Michel Monnier
  • Catherine Berrenger
  • Jean-Michel Gourin
  • Patricia Dolle Monnier
  • Philippe Lama
  • Stéphanie Faure
  • Jean-Christophe Cougouluegne
  • Linda Dubois Pellegrino
  • Badis Aichour
  • Manon Pruvot
  • Benjamin Kessas
  • Céline Auther
  • Johny Fleuris
  • Béatrice Siedel
  • Romain Avarre
  • Marie-Lucie Armengaud
  • Eric Wathelet
  • Josiane Cano Diaz
  • Jean-Pierre Broussou
  • Maïa Gutierrez
  • Thierry Rodenas
  • Marlène Desgrand
  • Bertrand Ricard
  • Céline Folloppe
  • Michel Heitzmann
  • Annette Chene
  • Paul Joseph Besset
  • Sandrine Lehoux
  • Frédéric Reynaud
  • Isabelle Gilbert
  • Pierre-Alain Rivas-Siedel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyril Meunier
Cyril Meunier (26 élus) Lattes horizon 2026 		3 500 57,87%
  • Cyril Meunier
  • Caroline Alvarez
  • Francis Andreu
  • Christine Gente
  • Marcel Acquaviva
  • Valérie Guariniello
  • Adrien Fabiano
  • Joanna Granados
  • David Atlan
  • Véronique Plantier
  • Régis Jouve
  • Florence Auby
  • Lionel Lopez
  • Nicole Plancke
  • Bernard Modot
  • Sophie Riaumal-Babouin
  • Eric Pastor
  • Martine Margueritte
  • Christian Capel
  • Laurence Prieu
  • Julien Borello
  • Catherine Reboul
  • Jacques Battivelli
  • Eugenie Martineau
  • Frédéric Candela
  • Danielle Jimenez
Jean-Noël Fourcade
Jean-Noël Fourcade (7 élus) Vivons lattes ensemble 		2 547 42,12%
  • Jean-Noël Fourcade
  • Christèle Lecointe
  • Didier Planchot
  • Céline Nataf
  • Élian Rhul
  • Emmanuelle Lamarque
  • Richard Blin
Participation au scrutin Lattes
Taux de participation 44,99%
Taux d'abstention 55,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 214

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyril Meunier
Cyril Meunier (25 élus) Continuons a proteger lattes 		4 119 50,50%
  • Cyril Meunier
  • Carole Donada
  • Francis Andreu
  • Eliane Martin
  • Jacques Battivelli
  • Laurence Wyss
  • Lionel Lopez
  • Martine Margueritte
  • Marcel Acquaviva
  • Marie Joelle Jannuzzi
  • Christian Capel
  • Laurence Prieu
  • Bernard Modot
  • Corinne Huetter
  • Eric Pastor
  • Rosy Buono
  • Régis Jouve
  • Nicole Plancke
  • Guy Lacombe
  • Hélène Pace
  • André Gachet
  • Daniele Jimenez
  • Frederic Candela
  • Nathalie Mifsud
  • Christopher Vaille
Jean-Noel Fourcade
Jean-Noel Fourcade (6 élus) Ensemble aimons lattes 		3 105 38,07%
  • Jean-Noel Fourcade
  • Christele Lecointe
  • Richard Blin
  • Danièle Loubatieres
  • Bernard Bañuls
  • Emmanuelle Lamarque
Christian Clausier
Christian Clausier (2 élus) Lattes bleu marine 2014 		932 11,42%
  • Christian Clausier
  • Jocelyne Goeller
Participation au scrutin Lattes
Taux de participation 64,17%
Taux d'abstention 35,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,61%
Nombre de votants 8 375

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyril Meunier
Cyril Meunier Continuons a proteger lattes 		3 943 49,07%
Jean-Noel Fourcade
Jean-Noel Fourcade Ensemble aimons lattes 		2 738 34,07%
Christian Clausier
Christian Clausier Lattes bleu marine 2014 		1 354 16,85%
Participation au scrutin Lattes
Taux de participation 63,69%
Taux d'abstention 36,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,33%
Nombre de votants 8 312

Villes voisines de Lattes

En savoir plus sur Lattes