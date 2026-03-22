Résultat de l'élection municipale 2026 à Lattes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lattes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lattes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lattes.
L'actu des élections municipales 2026 à Lattes
11:53 - Cyril Meunier, Josyan Oliva et Jean-Noël Fourcade forment le trio de tête à Lattes
Dimanche dernier à Lattes, le scrutin a vu 61,20 % des inscrits se déplacer dans la ville, malgré une abstention historiquement haute en France. À l'issue du dépouillement, c'est Cyril Meunier (Divers gauche) qui a terminé premier avec 44,22 % des bulletins valides. À sa suite, Josyan Oliva a obtenu la seconde place avec 31,08 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. Cyril Meunier a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 13 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, avec 13,35 %, Jean-Noël Fourcade (Divers droite) pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Stéphane Herb, portant la nuance Divers gauche, a rassemblé 7,64 % des suffrages, trop peu pour aller au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lattes
Le deuxième tour des élections municipales à Lattes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Josyan Oliva
Liste d'union des droites pour la République
LATTES AVANT TOUT !
|
|
Cyril Meunier
Liste divers gauche
LATTES HORIZON 2032
|
|
Jean-Noël Fourcade
Liste divers droite
Décidons LATTES ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lattes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cyril MEUNIER (Ballotage) LATTES HORIZON 2032
|3 737
|44,22%
|Josyan OLIVA (Ballotage) LATTES AVANT TOUT !
|2 626
|31,08%
|Jean-Noël FOURCADE (Ballotage) Décidons LATTES ensemble
|1 128
|13,35%
|Stéphane HERB l'Archipel citoyen Lattes
|646
|7,64%
|Wassim BOUGHNIM LATTES FIERS ET UNIS !
|313
|3,70%
|Participation au scrutin
|Lattes
|Taux de participation
|61,20%
|Taux d'abstention
|38,80%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|8 599
Source : ministère de l’Intérieur
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