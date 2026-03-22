Résultat de l'élection municipale 2026 à Lattes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lattes

Le deuxième tour des élections municipales à Lattes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Josyan Oliva
Josyan Oliva Liste d'union des droites pour la République
LATTES AVANT TOUT !
  • Josyan Oliva
  • Sandrine Litmanowicz
  • Zdenko Marasovic
  • Julie Boulanger-Chateau
  • Cédric Robin
  • Marie-Hélène Brun
  • Reinaldo Martins
  • Danielle Guttierez
  • Gérard Silhol
  • Jeannine Dameron
  • Frédéric Meucci
  • Aline Fournela
  • Jean-Michel Colombier
  • Martine Martin
  • Éric Stoumen
  • Saskia Salci
  • Pierre Larcher-Pinelli
  • Marie-Léonne Mallet
  • Jean-Michel Garnier
  • Liliane Manzon
  • Antoine Basile
  • Françoise Elami
  • Jean-Luc Seynaeve
  • Chrystele Poncet
  • Sébastien Fromager
  • Valérie Pinelli
  • Christian Colombier
  • Valérie Leonardi
  • Thibaut Perez
  • Anna Jullien-Figueroa
  • Edouard Clerc
  • Patricia Gibert
  • Camille Dautelle
  • Brigitte Giner
  • Serge Rivière
Cyril Meunier
Cyril Meunier Liste divers gauche
LATTES HORIZON 2032
  • Cyril Meunier
  • Véronique Plantier
  • Francis Andreu
  • Joanna Granados
  • Élian Rhul
  • Lydia Cabedo
  • Claude Bouzat
  • Caroline Alvarez
  • Christian Capel
  • Christine Gente
  • Jean Brunel
  • Valérie Guariniello
  • Jean-François Main
  • Florence Auby
  • Bernard Modot
  • Catherine Reboul
  • Eric Pastor
  • Agnès Castel
  • Régis Jouve
  • Clemence Matveeff
  • Frédéric Candela
  • Laurence Prieu
  • Nicolas Vernay-Tellot
  • Eugenie Martineau
  • Adrien Fabiano
  • Axelle Virello
  • Marc Dedeire
  • Marie-Joelle Jannuzzi
  • Jean-Christophe Mifsud
  • Josette Pina
  • Charly Reichert
  • Corinne Huetter
  • Patrick Tardivon
  • Morgane Montagud
  • Lucas Kayacan-Ollier
Jean-Noël Fourcade
Jean-Noël Fourcade Liste divers droite
Décidons LATTES ensemble
  • Jean-Noël Fourcade
  • Céline Kessas
  • Didier Planchot
  • Clotilde Roger
  • Michel Monnier
  • Catherine Berrenger
  • Jean-Michel Gourin
  • Patricia Dolle Monnier
  • Philippe Lama
  • Stéphanie Faure
  • Jean-Christophe Cougouluegne
  • Linda Dubois Pellegrino
  • Badis Aichour
  • Manon Pruvot
  • Benjamin Kessas
  • Céline Auther
  • Johny Fleuris
  • Béatrice Siedel
  • Romain Avarre
  • Marie-Lucie Armengaud
  • Eric Wathelet
  • Josiane Cano Diaz
  • Jean-Pierre Broussou
  • Maïa Gutierrez
  • Thierry Rodenas
  • Marlène Desgrand
  • Bertrand Ricard
  • Céline Folloppe
  • Michel Heitzmann
  • Annette Chene
  • Paul Joseph Besset
  • Sandrine Lehoux
  • Frédéric Reynaud
  • Isabelle Gilbert
  • Pierre-Alain Rivas-Siedel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lattes

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyril MEUNIER
Cyril MEUNIER (Ballotage) LATTES HORIZON 2032 		3 737 44,22%
Josyan OLIVA
Josyan OLIVA (Ballotage) LATTES AVANT TOUT ! 		2 626 31,08%
Jean-Noël FOURCADE
Jean-Noël FOURCADE (Ballotage) Décidons LATTES ensemble 		1 128 13,35%
Stéphane HERB
Stéphane HERB l'Archipel citoyen Lattes 		646 7,64%
Wassim BOUGHNIM
Wassim BOUGHNIM LATTES FIERS ET UNIS ! 		313 3,70%
Participation au scrutin Lattes
Taux de participation 61,20%
Taux d'abstention 38,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 8 599

Source : ministère de l’Intérieur

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