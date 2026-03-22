Résultat municipale 2026 à Laudun-l'Ardoise (30290) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Laudun-l'Ardoise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Laudun-l'Ardoise, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Laudun-l'Ardoise [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic DI ROLLO (22 élus) LAUDUN L'ARDOISE, C'EST VOUS !
|1 487
|51,06%
|
|Patrice PRAT (4 élus) LAUDUN-L'ARDOISE, le Réveil
|815
|27,99%
|
|Patrick PANNETIER (3 élus) Laudun l'Ardoise en Action
|610
|20,95%
|
|Participation au scrutin
|Laudun-l'Ardoise
|Taux de participation
|64,55%
|Taux d'abstention
|35,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Nombre de votants
|3 006
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Laudun-l'Ardoise - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic DI ROLLO (Ballotage) LAUDUN L'ARDOISE, C'EST VOUS !
|1 006
|34,36%
|Patrice PRAT (Ballotage) LAUDUN-L'ARDOISE, le Réveil
|794
|27,12%
|Patrick PANNETIER (Ballotage) Laudun l'Ardoise en Action
|649
|22,17%
|Yves CAZORLA (Ballotage) Tenir le Cap Le meilleur pour Laudun-L'Ardoise
|479
|16,36%
|Participation au scrutin
|Laudun-l'Ardoise
|Taux de participation
|64,68%
|Taux d'abstention
|35,32%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,69%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|3 012
Election municipale 2026 à Laudun-l'Ardoise [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Laudun-l'Ardoise sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Laudun-l'Ardoise.
L'actu des élections municipales 2026 à Laudun-l'Ardoise
18:37 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Laudun-l'Ardoise
Au printemps 2024, les élections législatives à Laudun-l'Ardoise avaient favorisé Pascale Bordes (Rassemblement National) avec 52,74% au premier tour, devant Sabine Oromi (Union de la gauche) avec 24,35%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Pascale Bordes culminant à 61,55% des voix dans la commune. Lors du scrutin européen quelques semaines plus tôt, les électeurs de Laudun-l'Ardoise avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 47,95% des bulletins. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a ainsi révélé que Laudun-l'Ardoise s'affirmait alors toujours comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
15:57 - La liste Divers en tête à Laudun-l'Ardoise lors des dernières élections
Les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle façonnées par l'issue du dernier scrutin municipal à Laudun-l'Ardoise. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Yves Cazorla (Divers) a pris la première place en rassemblant 58,69% des suffrages. En deuxième position, Philippe Pecout (Divers gauche) a rassemblé 550 voix (27,17%). Ce succès d'emblée a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette municipale 2026 à Laudun-l'Ardoise, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Les opposants devront améliorer grandement le résultat obtenu ce dimanche afin de contester cette mainmise, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Laudun-l'Ardoise pour le 2e tour ?
Ce dimanche, les électeurs ont donc à départager Ludovic Di Rollo et sa liste "Laudun L'ardoise, C'est Vous !", la liste "Laudun-L'ardoise, Le Réveil" emmenée par Patrice Prat et la liste "Laudun L'ardoise En Action" emmenée par Patrick Pannetier, d'après les candidatures pour le deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Il convient de mentionner le retrait de Yves Cazorla, qui pouvait pourtant rester dans la course après un résultat initial qualificatif. Pour accomplir leur devoir de citoyen, les citoyens de la ville ont la possibilité de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 5 bureaux de vote de Laudun-l'Ardoise.
11:59 - Quels étaient les résultats de la municipale à Laudun-l'Ardoise il y a une semaine ?
Ludovic Di Rollo a terminé en tête du premier volet de l'élection municipale 2026 à Laudun-l'Ardoise il y a une semaine, avec 34,36 % des voix. Patrice Prat (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 27,12 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Patrick Pannetier s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Yves Cazorla a obtenu 16,36 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Du côté de la mobilisation à Laudun-l'Ardoise, l'élection a enregistré une participation de 64,68 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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