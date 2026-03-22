Résultat municipale 2026 à Laudun-l'Ardoise (30290) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Laudun-l'Ardoise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Laudun-l'Ardoise, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Laudun-l'Ardoise [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic DI ROLLO
Ludovic DI ROLLO (22 élus) LAUDUN L'ARDOISE, C'EST VOUS ! 		1 487 51,06%
  • Ludovic DI ROLLO
  • Gislaine PARADIS
  • Julien BERMUDEZ
  • Ingrid SOLER
  • Martial GARCIA
  • Maha OUTALEB
  • David BIALLET
  • Sidonie HOURS
  • Dominique GRIOTTO
  • Caroline BOUIS
  • Alain DAUMAS CASANOVA
  • Vanessa NUEZ
  • Guillaume MOSSAND
  • Emilie DE OLIVEIRA
  • Raphaël LLANTA
  • Marie HUET
  • Louis BIALLET
  • Elodie PARDO
  • Rodolphe BOUMAZA
  • Monique PERRON
  • Cyril BOUVIER
  • Laetitia ROUDIL
Patrice PRAT
Patrice PRAT (4 élus) LAUDUN-L'ARDOISE, le Réveil 		815 27,99%
  • Patrice PRAT
  • Arielle LUISELLI
  • Alain DUPLAN
  • Carole MICHEL
Patrick PANNETIER
Patrick PANNETIER (3 élus) Laudun l'Ardoise en Action 		610 20,95%
  • Patrick PANNETIER
  • Lucie ROUQUET
  • Jean-Christophe DAUZON
Participation au scrutin Laudun-l'Ardoise
Taux de participation 64,55%
Taux d'abstention 35,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Nombre de votants 3 006

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Gard ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Gard. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Laudun-l'Ardoise - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic DI ROLLO
Ludovic DI ROLLO (Ballotage) LAUDUN L'ARDOISE, C'EST VOUS ! 		1 006 34,36%
Patrice PRAT
Patrice PRAT (Ballotage) LAUDUN-L'ARDOISE, le Réveil 		794 27,12%
Patrick PANNETIER
Patrick PANNETIER (Ballotage) Laudun l'Ardoise en Action 		649 22,17%
Yves CAZORLA
Yves CAZORLA (Ballotage) Tenir le Cap Le meilleur pour Laudun-L'Ardoise 		479 16,36%
Participation au scrutin Laudun-l'Ardoise
Taux de participation 64,68%
Taux d'abstention 35,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 3 012

Villes voisines de Laudun-l'Ardoise

En savoir plus sur Laudun-l'Ardoise